Uz novu autocestu A7 stiže i veliki vodovodni posao: Traži se projektant za sustav od pola milijuna eura

Uz trasu buduće autoceste A7, na dionici Križišće - Selce, priprema se nova faza vodoopskrbnog sustava Dramalj. Riječ je o Etapi 6, koja obuhvaća projektiranje vodoopskrbne infrastrukture uz trasu autoceste, na potezu od približno kilometra 5+000 do kilometra 9+500. Zahvat se odnosi na područje Grada Crikvenice, odnosno na naselja Crikvenica, Dramalj i Jadranovo.

Za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole raspisan je javni natječaj vrijedan oko pola milijuna eura, što znači da se trenutačno traži projektant koji će pripremiti dokumentaciju za buduću izgradnju sustava.

Investitor je Vodoopskrba i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol, u čijem bi vlasništvu sustav trebao biti nakon izgradnje. Projekt je povezan s gradnjom autoceste A7 Rupa - Žuta Lokva, odnosno njezine dionice Križišće - Selce, a priprema se u suradnji s Hrvatskim autocestama (HAC).

Cilj zahvata je da se uz novu prometnu infrastrukturu riješi i pitanje sigurne, stabilne i kvalitetne opskrbe vodom. Sustav bi trebao osigurati vodu za objekte na trasi autoceste, uključujući sanitarne i protupožarne potrebe, ali i dodatno ojačati vodoopskrbu šireg crikveničkog područja kojim upravlja VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol.

Projekt treba osigurati bolju opskrbu vodom i stabilniji sustav

Izgradnjom novog vodoopskrbnog sustava planira se poboljšati kvaliteta i količina opskrbe vodom na administrativnom području Grada Crikvenice. Sustav treba osigurati dovoljne količine vode za potrošače, ali i za sanitarne i protupožarne potrebe objekata koji će se nalaziti uz trasu autoceste.

Ovaj projekt posebno je važan zbog sezonskih opterećenja. Područje Crikvenice, Dramlja i Jadranova tijekom ljeta bilježi znatno veći broj korisnika, što stvara pritisak na postojeći vodoopskrbni sustav. Upravo zato nova infrastruktura treba pomoći u sigurnijem transportu pitke vode prema najudaljenijim potrošačima, osobito prema području Jadranova.

Osim toga, projekt se uklapa u širi razvoj javne vodoopskrbe, zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje vodnog okoliša. Njime se nastoji stvoriti učinkovitiji i sveobuhvatniji sustav pružanja vodnih usluga, u skladu sa strateškim ciljevima upravljanja vodama i obvezama koje proizlaze iz europskih pravila o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.

vodoopskrbni sustav Dramalj | Foto: EOJN, Canva

Obuhvat uključuje vodospremu, crpnu stanicui nove cjevovode

Planirani vodoopskrbni sustav Dramalj obuhvatit će više ključnih građevina i vodova. U sklopu projekta predviđena je crpna stanica uz postojeću vodospremu Dramalj, iz koje će se sustav opskrbljivati vodom. Planira se i tlačni vod prema novoj vodospremi Dramalj 2, kao i sama nova vodosprema, projektirana na višoj koti, s kapacitetom od 2.000 kubičnih metara.

Jedan od najvažnijih dijelova sustava bit će transportni cjevovod koji će povezivati novu vodospremu Dramalj 2 s postojećom vodospremom Šepci. Predviđena je i prekidna komora Dramalj 3, koja će služiti za regulaciju sustava, kao i opskrbni cjevovodi za naselje Dramalj te za vodospremu Dupci.

Projektom su obuhvaćeni i priključci te vodomjerna okna s redukcijom tlaka za važne objekte na trasi autoceste. To uključuje opskrbu prema tunelima Lokvica Sopaljska i Crikvenica 1, prema odmorištu Klanfari te prema vatrogasnoj postrojbi. U sklopu zahvata predviđena je i prilazna cesta do nove vodospreme Dramalj 2, čime će se omogućiti pristup objektu tijekom izgradnje, održavanja i kasnijeg upravljanja sustavom. vodoopskrbni sustav Dramalj | Foto: EOJN, Canva

A što je s dokumentacijom?

Projektni zadatak ne odnosi se samo na tehničko projektiranje, nego i na pripremu kompletne dokumentacije potrebne za provedbu zahvata. Izvršitelj mora izraditi glavne projekte svih potrebnih struka, pripremiti troškovnike radova za javnu nabavu te provesti postupak ishođenja građevinske dozvole u ime naručitelja.

Dokumentacija mora biti usklađena s već izrađenim projektima autoceste A7, što znači da će projektanti vodoopskrbnog sustava morati koordinirati svoja rješenja s projektantima autoceste. Posebno je važno da se poštuju uvjeti iz lokacijske dozvole i da se tehnička rješenja zadrže unutar dopuštenog obuhvata zahvata.

U sklopu pripreme projekta bit će potrebne i geodetske podloge, podaci o postojećim instalacijama te dokumentacija za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Konačni rezultat trebala bi biti cjelovita projektna dokumentacija koja omogućuje dobivanje građevinske dozvole, raspisivanje natječaja za radove i kasniju realizaciju sustava.