Skoro 40 posto ove autoceste bit će tuneli i mostovi: Gradnja kreće od obilaznice, a i dalje se projektira

Još dvije autoceste, A7 i A1 trebaju se sagraditi do kraja da bi Hrvatska bila u cijelosti povezana autocestama. Za pravac Dubrovnik-Metković još nije otvoreno gradilište, a dionica od Križišća do Žute Lokve odnedavno se radi. K tome je projektiranje A7 upravo poskupjelo, i to pred sam kraj izvedbenog roka od 60 mjeseci. Cijena je porasla u odnosu na iznos sporazuma iz 2020. godine.

Dva pravca autoceste u Hrvatskoj nisu izgrađena do kraja – oba u primorju. Posljednja dionica A1 Dubrovnik-Metković trebala bi dobiti izvođača svakog časa. A uz tu, čeka se i završetak dionice Križišće-Žuta Lokva.

U oba slučaja riječ je o financijski zahtjevnim zahvatima, koji su u fazi ugovaranja, s tim da je za drugu dionicu u javnoj nabavi upravo porasla cijena ugovora za izradu projektne dokumentacije.

Završetak mreže autocesta u Hrvatskoj

Autocesta Križišće-Žuta Lokva jedna je od dvije preostale dionice na Jadransko-jonskom koridoru koje treba završiti ne bi li mreža autocesta u Hrvatskoj bila kompletna. Nedavno je na to podsjetio i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, istaknuvši da je riječ o složenim i financijski zahtjevnim zahvatima koji su u fazi ugovaranja.

Podsjetimo, dok su za izvedbu dvije poddionice finalnog dijela A1 od Dubrovnika do Metkovića otvorene ponude još u srpnju prošle godine, u javnoj nabavi i dalje se ne nalazi ugovor koji bi potvrdio da će najpovoljnija tvrtka, Afcons Infrastructure, uistinu i graditi. Inače, o ovoj dionici već se ‘pod normalno’ govori kao o najskupljoj dionici autoceste u Hrvatskoj jer bi, zbog zahtjevnog terena, njena izvedba mogla koštati i preko milijardu eura. Barem tako kažu procjene.

S druge strane, dionica Križišće-Žuta Lokva na autocesti A7, ukupne duljine od 56 kilometara gradi se od obilaznice Novog Vinodolskog. S obzirom na duljinu – radi se u fazama. Krajem 2025. godine odabrani su izvođači za nastavak radova, a cijelo vrijeme traje i projektiranje. Tvrtka GP Krk u prosincu 2025. odabrana je za novih 5,2 kilometra od Križišća do Jadranova, dok je projektiranje ugovoreno s tvrtkom Rijekaprojekt još u 2020.. Taman pred kraj ugovornog roka, cijena je porasla za nekoliko stotina tisuća eura.

Izmjene ugovora na samom kraju posla

Podsjećamo, prvi ugovor s tvrtkom Rijekaprojekt u iznosu od 2,5 ugovora potpisan je u listopadu 2020. godine. Za izradu projekta i nacrta s tvrtkom ugovoreno je projektiranje za razdoblje od 60 mjeseci. Danas, skoro šest godina kasnije, u javnoj nabavi pojavio se podatak o izmjeni ugovora s istim projektantima, u vidu dodatka ugovoru, a koji se odnosi na promjenu ukupne vrijednosti sporazuma.

U odnosu na ugovorenih 2,5 milijuna eura za projektiranje više od 50 kilometara autoceste, nova vrijednost je sada oko 3 milijuna eura. Ugovorna obveza i dalje traje 60 mjeseci, što je u odnosu na datum sklapanja u listopadu 2020. godine, prema promjeni ugovorenoj 4. veljače, a računa li se od početka ugovornog roka, izmjena cijene ugovorena je na kraju ugovornog roka.

– IV. Dodatkom ugovoru Naručitelj naručuje a Projektant se obvezuje izvršiti više Usluga sukladno ponudi Projektanta br. dj/p-205/2025 od 5. prosinca 2025., stoji u postupku javne nabave.

Skoro 40 posto objekti

Vrijedi se prisjetiti, autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva duga je 103,5 km, a dosad je izgrađena dionica od Rupe do Križišća u duljini od oko 43 km. Za dovršetak autoceste potrebno je izgraditi dionicu Križišće-Žuta Lokva dugu 56,5 km, čime bi se osigurao kontinuitet A7 i veza s autocestom A1. Planirani zahvat obuhvaća dionicu Križišće-Selce u duljini od 17,5 km, smještenu u Primorsko-goranskoj županiji, na području gradova Kraljevice i Crikvenice.

Trasa započinje čvorom Križišće, prolazi zahtjevnim, brdovitim terenom te uključuje brojne objekte: pet tunela, tri vijadukta i jedan most. Među njima su tunel Križišće (oko 2060 m), vijadukt Veprenica (oko 270 m), tri tunela Crikvenica te most Dubračina visine oko 100 m. Ukupno 38,9 posto trase otpada na objekte. Autocesta je projektirana za brzinu od 120 kilometara na sat, a njezinom izgradnjom rasteretila bi se državna cesta DC 8 i povećala sigurnost prometa.