Projekt ŽUC-a i Hrvatskih autocesta: Novo mega peterokrako raskrižje za brži promet između županija

Između Zagrebačke županije i Grada Zagreba promet je vrlo intenzivan, a posebno puno automobila stiže prolazi kroz Sv. Helenu. Tu će biti novi tok.

Ranije ovaj mjesec najavljeno je zatvaranje dionice dviju frekventnih županijskih cesta, od polovice lipnja do kraja srpnja. Ceste ŽC 3016 i ŽC 3017 zatvorene su već oko tjedan dana, a ostaju zatvorene do kraja srpnja zbog izgradnje novog kružnog toka. Da se na području Sv. Helene planira izgraditi novi kružni tok s pet krakova, znalo se još prije više od godinu dana, a novi tok, kako je tada najavljeno imat će pet krakova.

Novi 'tok' s pet krakova

Novo peterokrako kružno raskrižje na području Zagrebačke županije, vrlo blizu Zagrebu gradit će se da bi promet na tom mjestu bolje cirkulirao jer, iako je riječ o županijskim cestama, one su na tom mjestu prilično opterećene. Kako se pisalo, novo raskrižje gradi se kako bi se ubrzalo prometovanje, ali i da bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu u frekventnom čvoru.

Projekt uključuje rekonstrukciju starog četverokrakog raskrižja u veliki rotor s pet krakova. Povećanje propusne moći postić će se oblikom raskrižja koje pozdravlja brže uključivanje vozila. S druge strane, statistički gledano, kružna raskrižja smanjuju broj teških prometnih nesreća pa se taj ishod očekuje i u ovom slučaju. Naravno, jedan od glavnih razloga je prisiljavanje vozača da smanje brzinu vožnje kod uključivanja.

Inače, provest će se i prilagodba za pješake, tako što će se uključiti infrastruktura pogodna za pješake kroz zonu raskrižja. Projekt je ukupno vrijedan 1,25 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Hrvatske autoceste te Grad Sveti Ivan Zelina, a posao će se zaključiti krajem srpnja. Izgled novog rotora | foto: ŽUC Zagrebačke županije

Podrška i drugim projektima na granici županija

Prisjetimo se da su ravnatelj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Tomislav Landeka i direktor Hrvatskih autocesta, Boris Huzjan, sporazum o suradnji na pripremi i provedbi projekta Izgradnje kružnog toka s pet krakova potpisali početkom svibnja 2025. godine. Dakle, do početka radova prošlo je nešto više od godine dana. Isto tako, vrijedi napomenuti da je riječ o izgradnji kružnog toka na raskrižju županijskih cesta ŽC 3016, ŽC 3017 i kraka čvora Sv. Helena autoceste A4.

Prilikom potpisivanja, Landeka je podržao i dva, kako je tada rekao, ključna projekta na području Zagrebačke županije - novi čvor na autocesti A4, između Zagreba, Varaždina i Goričana, Čvor Paukovec te novi prsten Zagrebačke obilaznice. Oba projekta trebala bi značajno rasteretiti promet u dijelovima na koje se odnose, ali je novi prsten Zagrebačke obilaznice ipak znatno obuhvatniji projekt koji bi se gradio duž čak 95 kilometara, oko Zagreba.