HAC ulaže 19 milijuna eura u A3: Od Križa do Lipovljana ugrađuje se top oprema, stara u raspadu

Na dionici autoceste A3 između Bregane i Lipovca identificiran je veći broj lokacija koje predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik.

Hrvatske autoceste (HAC) imaju veliki projekt koji bi trebao A3 dovesti na veći stupanj sigurnosti. Za 19 milijuna eura planira se velika zamjena elastične odbojne ograde duž trase od 46 kilometara, odnosno od Križa do Lipovljana. Projekt je trenutno u javnom savjetovanju koje traje do 15. lipnja ove godine, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Iz HAC-a u sklopu natječajne dokumentacije za koju se traži mišljenje javnosti ističu kako autoceste, kao prometnice najviše kategorije, omogućuju postizanje većih brzina, a upravo zbog tih velikih brzina postoji i veća mogućnost nastanka težih posljedica pri prometnim nesrećama, uzrokovanih u većini slučajeva ljudskim pogreškama.

- Upravitelja autocesta da u skladu s projektnom dokumentacijom, zakonskom i podzakonskom regulativom, te važećim normama ugrađuje i redovito održava zaštitne odbojne ograde. Funkcija zaštitne odbojne ograde je da zadrži motorno vozilo koje je skrenulo s kolnika autoceste i spriječi njegovu nekontroliranu putanju. Zbog svojih svojstava, zaštitna odbojna ograda će bitno umanjiti rizik od težih posljedica prometne nesreće, stoji u tehničkoj dokumentaciji.

Kilometri nove ograde

Projekt prema troškovniku ovaj projekt Hrvatskih autocesta obuhvaća opsežnu zamjenu postojećih zaštitnih odbojnih ograda na autocesti A3, pri čemu će biti ugrađeno ukupno oko 127 kilometara novih zaštitnih sustava. Najveći dio radova odnosi se na postavljanje novih čeličnih zaštitnih ograda uz lijevi i desni kolnik te u središnjem razdjelnom pojasu autoceste.

U razdjelnom pojasu predviđena je ugradnja više od 77 kilometara novih ograda, dok će uz oba kolnika biti postavljeno dodatnih gotovo 50 kilometara zaštitnih sustava. Na lokacijama koje zahtijevaju višu razinu zaštite, poput mostova, nadvožnjaka i drugih cestovnih objekata, ugrađivat će se posebno projektirani sustavi prilagođeni uvjetima na terenu.

Projekt uključuje i postavljanje betonskih zaštitnih ograda tipa New Jersey na pojedinim dionicama gdje su potrebna dodatna sigurnosna rješenja. Na prometnim čvorovima, odmorištima i drugim rizičnim točkama bit će ugrađeni sustavi za ublažavanje udara kako bi se smanjile posljedice mogućih prometnih nesreća. odbojna ograda, A3 | foto: screen shot EOJN / Zg-projekt

Postojeće stanje

Prema projektu koji je izradila tvrtka Zg-projekt, na dionici autoceste A3 između Bregane i Lipovca identificiran je veći broj lokacija koje predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik za odvijanje prometa. Problemi se odnose na zastarjele ili neodgovarajuće zaštitne odbojne ograde uz rub kolnika, u središnjem razdjelnom pojasu i na mostovima, kao i na mjesta koja uopće nisu zaštićena.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da je velik dio postojećih ograda premašio svoj predviđeni uporabni vijek, iako su pojedini segmenti tijekom godina zamjenjivani zbog oštećenja. Većina ugrađenih sustava pripada starijoj generaciji zaštitnih ograda koje ne zadovoljavaju današnje sigurnosne standarde i tehničke zahtjeve.

Ograde su projektirane prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje, a koji su bili znatno manje zahtjevni od današnjih normi za autoceste. Zbog toga se pojavila potreba za njihovom modernizacijom i prilagodbom suvremenim sigurnosnim standardima.

Specifikacije modela

Zaštitne odbojne ograde predstavljaju ključan element sigurnosne infrastrukture na cestama, čija je osnovna zadaća spriječiti izlijetanje vozila s kolnika te zadržati vozila koja su skrenula s prometnice. Na autocestama se najčešće koriste čelične zaštitne odbojne ograde, dok se betonske primjenjuju samo u posebnim slučajevima.

Čelične zaštitne ograde postavljaju se u razdjelnim pojasevima autocesta, na mostovima i drugim cestovnim objektima te na dionicama koje prolaze kroz nasipe, usjeke i zasjeke. Također se ugrađuju na mjestima gdje postoji povećana opasnost za sudionike u prometu zbog bočnih prepreka ili drugih rizičnih čimbenika.

Betonske zaštitne odbojne ograde mogu se postavljati u razdjelnim pojasevima i uz rubove autocesta kada trasa prolazi preko vodozaštitnih područja. Njihova primjena predviđena je i na cestovnim objektima gdje su potrebni viši standardi zaštite. Odabir vrste ograde ovisi o specifičnostima lokacije i sigurnosnim zahtjevima pojedine dionice autoceste.

Lokacija

Projekt obuhvaća isporuku i ugradnju zaštitne odbojne ograde na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, na dionici koja se proteže od približno 74. do 120. kilometra autoceste. To znači da će se zaštitna oprema ugrađivati na gotovo 46 kilometara prometnice.

Radovi će se izvoditi prema prethodno izrađenom projektu koji definira vrstu, količinu i način postavljanja ograda. Tijekom izvođenja svih aktivnosti vodit će se službena dokumentacija o napretku i kvaliteti radova. Njezinu ispravnost nadzirat će stručni nadzor, dok će po završetku radova sva dokumentacija biti predana naručitelju. odbojna ograda, A3 | foto: screen shot EOJN / Zg-projekt

Pripremni radovi i demontaža

Radovi na zamjeni zaštitnih odbojnih ograda započet će pripremom gradilišta i uspostavom privremene regulacije prometa kako bi se osigurala sigurnost sudionika u prometu i radnika na terenu. U sklopu pripremnih aktivnosti provest će se detekcija postojećih podzemnih instalacija, uključujući elektroenergetske, telekomunikacijske i sustave odvodnje, kao i probni iskopi radi utvrđivanja njihova točnog položaja.

Na pojedinim lokacijama bit će potrebno izmjestiti prometne znakove i putokazne ploče kako bi se omogućila ugradnja novih zaštitnih sustava. Nakon toga slijedi opsežna demontaža postojećih zaštitnih ograda uz lijevi i desni kolnik te u središnjem razdjelnom pojasu autoceste.

Uklanjat će se i postojeći završni elementi, prolazi za održavanje te zaštitne ograde postavljene na mostovima i drugim cestovnim objektima. Sav uklonjeni materijal bit će odvezen na za to predviđene lokacije, dok će se oštećene površine na objektima sanirati prije početka novih radova.

Ugradnja novih ograda

Središnji dio projekta odnosi se na ugradnju novih zaštitnih sustava duž cijele obuhvaćene dionice autoceste. Predviđeno je postavljanje više desetaka kilometara novih čeličnih zaštitnih ograda različitih razina zaštite, prilagođenih položaju i sigurnosnim zahtjevima pojedinih lokacija.

Na mostovima i drugim objektima ugrađivat će se posebni sustavi pričvršćeni na betonsku podlogu, dok će se na određenim mjestima postavljati i betonske zaštitne ograde tipa New Jersey. Radovi uključuju i izradu betonskih temelja, ugradnju prijelaznih elemenata između različitih vrsta ograda, završetaka ograda te posebnih prolaza za interventna i vozila održavanja. Na prometnim čvorovima, odmorištima i drugim kritičnim točkama bit će ugrađeni sustavi za ublažavanje udara koji smanjuju posljedice mogućih prometnih nesreća.

Po završetku glavnih građevinskih radova postavit će se nova prometna oprema, uključujući smjerokazne stupiće i reflektirajuće oznake koje poboljšavaju vidljivost prometnice. Zatim će se provesti geodetsko snimanje svih ugrađenih sustava te izraditi dokumentacija izvedenog stanja s preciznim podacima o lokaciji i karakteristikama novih ograda.