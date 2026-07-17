Protiv korozije na Krčkom mostu: Hrvatske ceste pripremaju ozbiljnu sanaciju, radit će se pod morem

Hrvatske ceste spremaju sanaciju mosta Krk, ali pod morem. Pri samom dnu konstrukcije treba promijeniti sustav koji štiti beton od korozije.

Hrvatske ceste (HC) naručuju sanaciju jednog dijela Krčkog mosta. Priprema se sanacija sustava katodne zaštite kosnika velikog luka mosta. Ovaj sustav zaštite koristi se kao zaštita od korozije, tako da bi 'popravak' trebao zaustaviti koroziju armaturnog čelika u betonu ili čelične konstrukcije mosta.

Dok pretvara metal koji želimo zaštititi u katodu, sustav sprječava daljnje propadanje uslijed djelovanja vlage, soli i kisika. U sustavu nabave stoji, posao na krčkom mostu trebao bi se napraviti za 250 tisuća eura, u roku od tri mjeseca.

Temelji velikog luka

Kako je navedeno u tehničkim specifikacijama u sustavu javne nabave, pregled i izrada tehničkog rješenja sanacije oštećenja na Krčkom mostu zatražen je još temeljem ugovora između Hrvatskih autocesta, od kolovoza 2021. godine, i izvršitelja. Nakon što je u istoj godini u listopadu temeljem zahtjeva od strane HAC-a napravljen vizualni pregled, sada se priprema sanacija.

Krčki most, opisano je, premošćuje Tihi kanal armiranobetonskim lukom raspona 390 metara, a Burni kanal armiranobetonskim lukom raspona 244 metra. Temelji velikog luka izvedeni su u obliku račve čiji orizontalni kraci prenose horizontalni potisak luka direktno na stijenu iznad mora, a vertikalna komponenta reakcije luka prenosi se preko kosih stupova (kosnika) na temelj izveden na dubini 19 metara pod morem. U zoni pete luka, između plime i oseke dolazi do odlamanja i raspucavanja naknadno izvedenog sloja zaštitne katodne mrežice, zbog čega se traži sanacija.

- Zbog uočenih oštećenja potrebno je ukloniti svu naknadno izvedenu zaštitu katodne mrežice i mrežicu te sanirati oštećeni beton pete luka na način da se ugradi nova katodnu mrežicu sa pripadajućim instalacijama struje te njezin zaštitni sloj mortom ili s betonom U izradi izvedenog projekta sanacije nužno treba sudjelovati tvrtka koja je ugradila katodnu zaštitu, a vjerojatno i kod ugradnje nove katodne zaštite, opisano je u tehničkim specifikacijama.

Temelji Krčkog mosta | foto: EOJN, snimka zaslona

Sanacija zbog sigurnosti i funkcionalnosti!

Inače, most je dug 1.430 metara, a radovi na izgradnji započeli su u srpnju 1976. godine. Most su gradila poduzeća Mostogradnja i Hidroelektra četiri godine, te je svečano otvoren 19. srpnja 1980. godine. Dubina ispod mora kreće se do 60 metara s time da je veća ispod duljeg luka, odnosno između kopna i Svetog Marka.

Nakon novih pregleda sada se traži pravovremeno otklanjanje i sanacija zbog sigurnosti, funkcionalnosti i daljnje uporabe građevine. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na izmjenu ležajeva nakon dotrajalosti.

Kako će se mijenjati mrežicu

Predviđen je postupak izmjene na način da se ispod poprečnih nosača postave hidrauličke preše koje moraju biti ujednačene kako ne bi došlo do diferencijalnih pomaka koji mogu nepovoljno opteretiti kolničku ploču.

Osim građevinskih mjera za održavanje objekta potrebne su i redovne mjere održavanja. U održavanje se ubrajaju čišćenje prometnih površina od snijega, blata i otpada, odstranjivanje posipanog materijala nakon završetka zimske službe, košenje trave zelenog pojasa, održavanje odvodnje, te radovi na kolniku.