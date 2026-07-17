Protiv korozije na Krčkom mostu: Hrvatske ceste pripremaju ozbiljnu sanaciju, radit će se pod morem

Veliko slavlje u novom dalmatinskom tunelu! Nakon dvije godine iskopa probijen Kozjak
Tunel Kozjak predstavlja središnji objekt buduće brze ceste koja će povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom.
14:18 4 d 13.07.2026
17. srpanj 2026.
Hrvatske ceste spremaju sanaciju mosta Krk, ali pod morem. Pri samom dnu konstrukcije treba promijeniti sustav koji štiti beton od korozije.
Hrvatske ceste (HC) naručuju sanaciju jednog dijela Krčkog mosta. Priprema se sanacija sustava katodne zaštite kosnika velikog luka mosta. Ovaj sustav zaštite koristi se kao zaštita od korozije, tako da bi 'popravak' trebao zaustaviti koroziju armaturnog čelika u betonu ili čelične konstrukcije mosta.
Dok pretvara metal koji želimo zaštititi u katodu, sustav sprječava daljnje propadanje uslijed djelovanja vlage, soli i kisika. U sustavu nabave stoji, posao na krčkom mostu trebao bi se napraviti za 250 tisuća eura, u roku od tri mjeseca.
Kako je navedeno u tehničkim specifikacijama u sustavu javne nabave, pregled i izrada tehničkog rješenja sanacije oštećenja na Krčkom mostu zatražen je još temeljem ugovora između Hrvatskih autocesta, od kolovoza 2021. godine, i izvršitelja. Nakon što je u istoj godini u listopadu temeljem zahtjeva od strane HAC-a napravljen vizualni pregled, sada se priprema sanacija.
Veliko slavlje u novom dalmatinskom tunelu! Nakon dvije godine iskopa probijen Kozjak
Tunel Kozjak predstavlja središnji objekt buduće brze ceste koja će povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom.
14:18 4 d 13.07.2026
Niče novi cestovni most na trasi prema moru, ruši se stari, od čega je - dobro je izdržao
08:59 345 d 06.08.2025
Krčki most, opisano je, premošćuje Tihi kanal armiranobetonskim lukom raspona 390 metara, a Burni kanal armiranobetonskim lukom raspona 244 metra. Temelji velikog luka izvedeni su u obliku račve čiji orizontalni kraci prenose horizontalni potisak luka direktno na stijenu iznad mora, a vertikalna komponenta reakcije luka prenosi se preko kosih stupova (kosnika) na temelj izveden na dubini 19 metara pod morem. U zoni pete luka, između plime i oseke dolazi do odlamanja i raspucavanja naknadno izvedenog sloja zaštitne katodne mrežice, zbog čega se traži sanacija.
- Zbog uočenih oštećenja potrebno je ukloniti svu naknadno izvedenu zaštitu katodne mrežice i mrežicu te sanirati oštećeni beton pete luka na način da se ugradi nova katodnu mrežicu sa pripadajućim instalacijama struje te njezin zaštitni sloj mortom ili s betonom U izradi izvedenog projekta sanacije nužno treba sudjelovati tvrtka koja je ugradila katodnu zaštitu, a vjerojatno i kod ugradnje nove katodne zaštite, opisano je u tehničkim specifikacijama.
Inače, most je dug 1.430 metara, a radovi na izgradnji započeli su u srpnju 1976. godine. Most su gradila poduzeća Mostogradnja i Hidroelektra četiri godine, te je svečano otvoren 19. srpnja 1980. godine. Dubina ispod mora kreće se do 60 metara s time da je veća ispod duljeg luka, odnosno između kopna i Svetog Marka.
Nakon novih pregleda sada se traži pravovremeno otklanjanje i sanacija zbog sigurnosti, funkcionalnosti i daljnje uporabe građevine. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na izmjenu ležajeva nakon dotrajalosti.
Fakultet se grozi novog Kaštelanskog mosta: 'Štrkljaste strukture bezuspješno pokušavaju poniziti Marjan'
Početkom ožujka, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije požalio se na novoodabrano rješenje Kaštelanskog mosta. DKOM je objavio odluku.
10:44 87 d 21.04.2026
Važan posao na 12 km do granice: Obnova ceste i mosta prema Mađarima, posao je milijunski
Državni pravac do granice s Mađarskom toliko je dotrajao da mjestimične sanacije više nemaju smisla. Trasu će se konačno cjelovito urediti.
16:05 15 d 02.07.2026
Predviđen je postupak izmjene na način da se ispod poprečnih nosača postave hidrauličke preše koje moraju biti ujednačene kako ne bi došlo do diferencijalnih pomaka koji mogu nepovoljno opteretiti kolničku ploču.
Osim građevinskih mjera za održavanje objekta potrebne su i redovne mjere održavanja. U održavanje se ubrajaju čišćenje prometnih površina od snijega, blata i otpada, odstranjivanje posipanog materijala nakon završetka zimske službe, košenje trave zelenog pojasa, održavanje odvodnje, te radovi na kolniku.
- Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled konstrukcije građevine moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoči da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati kako i se postiglo projektirano stanje odnosno povećala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta. Da bi se što više smanjili troškovi održavanja i povećala njegova uporabna vrijednost odabrana su takva rješenja materijali i oprema koji imaju dostatnu kvalitetu i trajnost, pojašnjeno je u tehničkim specifikacijama za postupak koji pokreću Hrvatske ceste.
Umjesto hrpe papira, QR kod: Hrvatska predvodi digitalnu revoluciju u europskom prijevozu
Jedan zgužvani papir na granici može prouzročiti sate čekanja. Hrvatska je predstavila sustav koji cestovni prijevoz tereta seli iz fascikla u oblak.
17:08 2 d 15.07.2026
Novi sustav: Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta
Novi alat će transformirati teretni prijevoz unutar Europske unije. Promjene stižu već od srpnja 2027. godine.
15:53 2 d 15.07.2026
Od puknuća cijevi do ljetne oluje: Stručnjak objašnjava koje štete na domu vlasnici često podcjenjuju
Nakon posljednje oluje, Croatia osiguranje je prve štete isplatilo već u satima nakon prijave, a brojne su riješene istoga dana.
13:48 4 d 13.07.2026
Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari
Predstavljen je novi digitalni sustav za praćenje prijevoza opasnih tvari. Projekt eADR donosi sigurniji i učinkovitiji nadzor cestovnog prometa.
15:10 9 d 08.07.2026
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 23 d 24.06.2026
Nije sve u staklu: Pročelje od terakota pločica stvarno je nešto posebno, ovaj hotel to dokazuje
Pročelje je izrađeno od lijevanih terakotnih pločica raspoređenih u pomaknutom ritmu, inspiriranom uzorcima tkanog tekstila.
15:33 1 h 17.07.2026
Nakon 20 godina nemara otvara se gradilište: U maloj istarskoj općini transformacija od 1,7 milijuna eura
Godinama zapuštena zgrada bivšeg Agroprodukta dobit će novu namjenu i postati mjesto zdravstvenih, kulturnih i društvenih sadržaja.
15:32 1 h 17.07.2026
Otvara se gradilište ceste koje će povezati jug Hercegovine i Hrvatsku! Koštat će 22 milijuna eura
Nakon višegodišnje pripreme projektne dokumentacije i provedbe javne nabave, potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za otvaranje gradilišta.
15:31 1 h 17.07.2026
Druga prilika za veliku sanaciju u Gospiću: Sada se za posao nudi za skoro 5 milijuna eura, presudio klor
Nakon propalog natječaja Fond za zaštitu okoliša povećao budžet i raspisao nove postupke za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću.
15:25 1 h 17.07.2026
Novi most na raskrižju pored Splita: Prvi izvođač zakazao, napušteno gradilište preuzima domaći div s juga
Jedno od najvažnijih raskrižja pored Splita, Širine u Solinu, rekonstruira se od 2022.. Posao se nastavlja nakon raskida ugovora s prvim izvođačem.
12:40 4 h 17.07.2026
Zašto sanacije traju i koštaju milijune? ‘Most nije kvadrat stana, niti se računa po metru’
U novom bauštela.hr podcastu gostovao je Ante Borovina iz splitske Spegre.
15:36 1 d 16.07.2026
HŽ otvara gradilište na granici sa Srbijom: Gradi se nova zgrada, kolosijeci i peroni za 6,4 milijuna eura
Projekt obuhvaća radove na prilagodbi željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik standardima i uvjetima Schengena.
15:31 1 d 16.07.2026