Važan posao na 12 km do granice: Obnova ceste i mosta prema Mađarima, posao je milijunski

Državni pravac do granice s Mađarskom toliko je dotrajao da mjestimične sanacije više nemaju smisla. Trasu će se konačno cjelovito urediti.
Uskoro kreće posao na kolniku do državne granice s Mađarskom. Hrvatske ceste (HC) ugovorile su izvanredno održavanje kolnika od 1,6 milijuna eura s odabranom zajednicom ponuditelja, Poduzeće za ceste i Mežnar građevinske usluge. Riječ je o uređenju kolnika državne ceste oznake DC 41, dionici 001, a zahvat će se izvesti na 12 kilometra do mosta Drava-Botovo. Radovi bi mogli potrajati tri mjeseca.
Prometnica puna pukotina
Nezadovoljavajuće stanje na dionici državne ceste DC 41 između mosta Drava-Botovo i mađarske granice posljedica je dugogodišnjeg intenzivnog prometnog opterećenja, ponajviše teških teretnih vozila, ali i manjka održavanja. Kolnik je s vremenom toliko degradirao da učinkovita sanacija nije opcija.
Zbog ovih oštećenja, vozaći svakodnevno nailaze na mrežaste i poprečne pukotine, udarne rupe, lokalna ulegnuća, denivelacije te slijeganje rubova kolnika. Na određenim mjestima, stanje je toliko loše da se krenuo odlamati i habajući sloj asfalta. Takva situacija narušava sigurnost i kvalitetu vožnje, zbog čega sada kreće izvanredno održavanje predmetne trase.
Prijašnji zahvati bili su ograničeni na lokalnu štetu, no najnovije održavanje bit će skuplje, ali dugoročno financijski i tehnički znatno isplativije. Radit će se popravak više od 12 kilometara prometne infrastrukture, a za posao je odabrana zajednica tvrtki Poduzeće za ceste i Mežnar. Za nešto više od 1,5 milijuna eura, popravit će sve manjkavosti i podići sigurnost ceste.
Sanacija će započeti glodanjem postojećeg habajućeg sloja asfalta kako bi se uklonila oštećenja i izravnala površina kolnika. Na najkritičnijim dijelovima, gdje su pukotine zahvatile i dublje slojeve konstrukcije, uklonit će se dotrajali asfalt te će se sanirati nosivi slojevi ceste.
Nakon toga ugradit će se novi nosivi, izravnavajući i završni habajući asfaltni sloj prilagođen velikom prometnom opterećenju. Posebna pažnja posvetit će se sanaciji svih pukotina prije polaganja završnog sloja kako bi se spriječilo njihovo ponovno pojavljivanje.
Od 5 zainteresiranih, nitko nije prešao procjenu
Osim obnove kolnika, projekt uključuje uređenje bankina i poboljšanje sustava odvodnje. Postojeći odvodni kanali bit će očišćeni i produbljeni kako bi se oborinske vode učinkovitije odvodile s prometnice, čime će se smanjiti rizik od novih oštećenja.
Širina ceste ostat će nepromijenjena, a niveleta kolnika bit će neznatno podignuta zbog novih asfaltnih slojeva. Cilj zahvata je povećati sigurnost prometa, poboljšati udobnost vožnje i produljiti vijek trajanja jedne od važnijih cestovnih veza prema mađarskoj granici.
U sustavu javne nabave može se vidjeti da je Odluka o odabiru donesena u drugoj polovici travnja, kao i da se za posao javilo pet tvrtki. Najjeftiniju ponudu poslala je odabrana zajednica, no nijedna ponuda nije prešla procjenjenu vrijednost građevinskih radova od 1,9 milijuna eura.