Važan posao na 12 km do granice: Obnova ceste i mosta prema Mađarima, posao je milijunski

Državni pravac do granice s Mađarskom toliko je dotrajao da mjestimične sanacije više nemaju smisla. Trasu će se konačno cjelovito urediti.

Uskoro kreće posao na kolniku do državne granice s Mađarskom. Hrvatske ceste (HC) ugovorile su izvanredno održavanje kolnika od 1,6 milijuna eura s odabranom zajednicom ponuditelja, Poduzeće za ceste i Mežnar građevinske usluge. Riječ je o uređenju kolnika državne ceste oznake DC 41, dionici 001, a zahvat će se izvesti na 12 kilometra do mosta Drava-Botovo. Radovi bi mogli potrajati tri mjeseca.

Prometnica puna pukotina

Nezadovoljavajuće stanje na dionici državne ceste DC 41 između mosta Drava-Botovo i mađarske granice posljedica je dugogodišnjeg intenzivnog prometnog opterećenja, ponajviše teških teretnih vozila, ali i manjka održavanja. Kolnik je s vremenom toliko degradirao da učinkovita sanacija nije opcija.

Zbog ovih oštećenja, vozaći svakodnevno nailaze na mrežaste i poprečne pukotine, udarne rupe, lokalna ulegnuća, denivelacije te slijeganje rubova kolnika. Na određenim mjestima, stanje je toliko loše da se krenuo odlamati i habajući sloj asfalta. Takva situacija narušava sigurnost i kvalitetu vožnje, zbog čega sada kreće izvanredno održavanje predmetne trase.

Treba popraviti 12 kilometara ceste

Prijašnji zahvati bili su ograničeni na lokalnu štetu, no najnovije održavanje bit će skuplje, ali dugoročno financijski i tehnički znatno isplativije. Radit će se popravak više od 12 kilometara prometne infrastrukture, a za posao je odabrana zajednica tvrtki Poduzeće za ceste i Mežnar. Za nešto više od 1,5 milijuna eura, popravit će sve manjkavosti i podići sigurnost ceste.

Sanacija će započeti glodanjem postojećeg habajućeg sloja asfalta kako bi se uklonila oštećenja i izravnala površina kolnika. Na najkritičnijim dijelovima, gdje su pukotine zahvatile i dublje slojeve konstrukcije, uklonit će se dotrajali asfalt te će se sanirati nosivi slojevi ceste.

Nakon toga ugradit će se novi nosivi, izravnavajući i završni habajući asfaltni sloj prilagođen velikom prometnom opterećenju. Posebna pažnja posvetit će se sanaciji svih pukotina prije polaganja završnog sloja kako bi se spriječilo njihovo ponovno pojavljivanje. Državni pravac vodi do Mađarske | foto: snimka zaslona, GoogleKarte

Od 5 zainteresiranih, nitko nije prešao procjenu

Osim obnove kolnika, projekt uključuje uređenje bankina i poboljšanje sustava odvodnje. Postojeći odvodni kanali bit će očišćeni i produbljeni kako bi se oborinske vode učinkovitije odvodile s prometnice, čime će se smanjiti rizik od novih oštećenja.

Širina ceste ostat će nepromijenjena, a niveleta kolnika bit će neznatno podignuta zbog novih asfaltnih slojeva. Cilj zahvata je povećati sigurnost prometa, poboljšati udobnost vožnje i produljiti vijek trajanja jedne od važnijih cestovnih veza prema mađarskoj granici.

U sustavu javne nabave može se vidjeti da je Odluka o odabiru donesena u drugoj polovici travnja, kao i da se za posao javilo pet tvrtki. Najjeftiniju ponudu poslala je odabrana zajednica, no nijedna ponuda nije prešla procjenjenu vrijednost građevinskih radova od 1,9 milijuna eura.