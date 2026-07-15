Od industrijske zone, preko vinarija, do mora: Kod Šibenika gradit će se cesta s dva tunela i vijaduktom

Osim tunela, gradit će se i vijadukt dug 210 metara, cestovni podvožnjak duljine 12 metara te dva nadvožnjaka, svaki duljine 35 metara.

U blizini Šibenika priprema se zanimljiv i građevinski zahtjevan prometni pothvat. Planirana je nova cesta koja bi gospodarsku zonu Podi povezala s državnom cestom D8, odnosno Jadranskom magistralom, preko Donjeg Polja i Jadrtovca, sa završetkom južno od Žaborića.

Projekt je sada korak bliže realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije zaključilo je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da za njega nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti. Buduća prometnica bit će duga gotovo osam kilometara, a uključivat će dva tunela, vijadukt, podvožnjak, dva nadvožnjaka i ukupno sedam raskrižja.

Nova veza zone Podi i Jadranske magistrale

Trasa će počinjati na raskrižju državne ceste D554 i nerazvrstane ceste na ulazu u gospodarsku zonu Podi. Djelomično će pratiti postojeću D554, a zatim se spuštati prema naselju Donje Polje.

Nakon križanja s cestom Perković - Šibenik i željezničkom prugom, nastavit će se prema jugu, koridorom nerazvrstane ceste 610800, sve do spoja na D8 južno od Žaborića.

Nerazvrstana cesta 610800 nalazi se na području Grada Šibenika i duga je oko 4,1 kilometar. Spaja državnu cestu D58, prolazi kroz Jadrtovac i vodi prema Jadranskoj magistrali.

Gotovo osam kilometara nove prometnice

Ukupna duljina planirane ceste iznosi 7.736 metara, a projektirana je kao jednokolnička prometnica. Dionica od zone Podi do Donjeg Polja planirana je kao cesta druge kategorije, s projektnom brzinom od 60 kilometara na sat. Nastavak trase prema D8 projektiran je kao cesta prve kategorije, za brzinu do 80 kilometara na sat.

Na cijeloj trasi predviđeno je sedam raskrižja, uključujući početno i završno. Sva će biti izvedena u razini s postojećom cestovnom mrežom.

AI ilustracija, gradit će se nova cesta kraj Šibenika | Foto: ChatGPT, Google Maps

Dva tunela, vijadukt i prijelazi preko pruge

Najzanimljiviji dio projekta odnosi se na velike građevinske objekte. Na trasi su predviđena dva tunela, duljine 330 i 585 metara, te vijadukt dug 210 metara. Gradit će se i cestovni podvožnjak duljine 12 metara te dva nadvožnjaka, svaki dug 35 metara.

Jedan nadvožnjak trebao bi prijeći preko ceste Perković - Šibenik, a drugi preko željezničke pruge. Duž trase planirano je i deset propusta različitih duljina.

AI ilustracija, gradit će se nova cesta kraj Šibenika | Foto: ChatGPT, Google Maps

Cesta prolazi kroz vinogradarsko područje

Područje iznad Jadrtovca poznato je i po vinogradima i vinskim sadržajima, pa bi nova prometna veza mogla olakšati pristup tom dijelu šibenskog zaleđa.

U blizini koridora nalazi se vinarija Testament, smještena među većim vinogradarskim površinama iznad Jadrtovca. U samom naselju djeluje i Delusional Wine, koji ima vlastiti wine shop, dok je nedavno otvorena i kušaonica Dalmatian Ego.

Pristup parcelama i odvodnja

Projektom je predviđena gradnja paralelnih poljskih putova kako nova cesta ne bi prekinula postojeće veze između poljoprivrednih parcela.

Na mjestima gdje postojeći putovi presijecaju trasu planiraju se novi prijelazi i pristupne prometnice. Time bi vlasnicima zemljišta trebao biti omogućen pristup parcelama i nakon završetka radova.

Oborinske vode s kolnika odvodit će se preko poprečnih i uzdužnih padova prometnice. Sustav odvodnje morat će biti prilagođen konfiguraciji terena i zaštiti okolnog prostora. AI ilustracija, gradit će se nova cesta kraj Šibenika | Foto: ChatGPT, Google Maps

Za projekt nije potrebna glavna ekološka ocjena

Planirana cesta nalazi se izvan područja ekološke mreže, ali na jednom dijelu, u duljini od oko 100 metara, prolazi uz rub zaštićenog područja Morinjski zaljev.

Ministarstvo je zaključilo da gradnja neće dovesti do značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Zbog toga za projekt nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene prihvatljivosti.

Rješenje je izdano Hrvatskim cestama 13. srpnja 2026. godine i vrijedi četiri godine. Dobiveno rješenje ipak ne znači da radovi mogu odmah početi. Prije gradnje potrebno je dovršiti projektiranje, ishoditi potrebne dozvole, riješiti imovinskopravne odnose i osigurati financiranje zahvata.