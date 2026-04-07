Četiri faze izvedbe Maksimira: Prva uopće nije nogometni teren, već dvorane za ove sportove

Stadion i još dvije dvorane na Maksimiru. To je realnost budućeg projekta rekonstrukcije SRC-a Svetice, u kojemu nogomet neće biti jedini fokus.

Novi 'plavi' stadion na mjestu postojećeg glavni je 'akter' uređenja zone Sportsko-rekreacijskog centra Svetice. No, po završetku uređenja, u ovoj gradskoj zoni nogomet neće biti jedini sport jer se uz stadion i postojeći bazen Svetice planira i izgradnja dvije nove dvorane za druge sportove. Jedna će biti za rukomet, a druga za još dva sporta. Dio je to prve faze 'A' arhitektonsko-urbanističkog projekta za koji je netom raspisan natječaj.

Jedna zona nogometna, 'prva' za druge sportove

Kako smo pisali nakon objave natječaja, obuhvat planiranog zahvata podijeljen je u četiri odvojene zone - zonu A, B, C i D, kako piše u Natječajnom programu. Zona C je 'nogometna', dok je zona A predviđena za atletiku i rukomet, i za druge sportove.

U njoj se planira izgradnja atletskog stadiona, otvorenog vježbališta te čak dvije nove dvorane. Jedna će biti glavna, natjecateljska, te manja, trenažna dvorana.

- Arhitektonsko rješenje mora osigurati konfiguraciju s dvije dvorane: glavnu natjecateljsku arenu kapaciteta od 4.500 do 5.000 pretežito fiksnih sjedala te povezanu trenažnu dvoranu s 300 do 350 teleskopskih sjedala. Univerzalna pristupačnost obvezan je zahtjev, uz osiguranje najmanje 10 namjenskih mjesta za korisnike invalidskih kolica na svakih 1.000 gledatelja, uz osiguranje inkluzivne linije vidljivosti, piše u programu natječaja. Natjecatelji će promišljati uređenje četiriju zona | foto: snimka zaslona, EOJN

Ostat će i vježbalište

Kako stoji u natječaju, unutar zone A trenutno je zona za vježbanje na otvorenom i fitness park. Ova površina smještena je sjeverozapadno od atletske staze, a iako su projektanti dužni zadržati prisutnost vježbališta, moć će ga izmjestiti ako se sadašnji položaj pokaže nesukladnim predloženom arhitektonsko-urbanističkom rješenju.

Rukometna dvorana ipak će biti najveća novost u zoni, a zamišljena je južnije od bazenskog kompleksa. Tu se planira infrastruktura najviše razine za omladinske škole, treninge vrhunskih klubova i nacionalne selekcije, prema natječaju.

Planiraju se prateća infrastruktura i administrativni uredi koji moraju biti strateški integrirani unutar tlocrta zgrade - kako stoji u natječaju, možda dijelom ispod tribina da bi se što više iskoristio prostor. Predviđaju se profesionalne svlačionice, prostori za oporavak te operativna sjedišta škole rukometa i uprave kluba. Novi objekt namijenjen je podizanju razine vidljivosti rukometa i Zagrebu i Hrvatskoj kroz organizaciju trenažnih procesa i velikih međunarodnih utakmica.

U smislu novih dvorana unutar obuhvata, ovo bi mogao biti najznačajniji zahvat koji će polučiti posve nove sadržaje odmah pored nogometnih terena. Program natječaja, naravno, nalaže da se svi sadržaji projektiraju prema međunarodnim standardima, uz naglasak na dostupnost i energetsku učinkovitost.

Prilikom radova, tu će se parkirati?

U južnom dijelu zone A, južno od bazenskog kompleksa, u višefunkcionalnoj zatvorenoj sportskoj dvorani za druge sportove, treniralo bi se i futsal i košarka. No, u dijelu radova, bit će parkiralište?

- Budući da se termini najveće opterećenosti u zoni (A) i (C) ne odvijaju istodobno, dvorana će koristiti zajedničku parkirališnu infrastrukturu unutar kompleksa, stoga nije potrebno osigurati zasebne parkirališne kapacitete, izuzev eventualno manjeg broja parkirališnih mjesta za potrebe zaposlenika, trenera i sl. te osoba s posebnim potrebama, stoji u programu natječaja.

U skladu sa suvremenim ciljevima održivosti, projekt treba uključivati sustave obnovljivih izvora energije te biosolarni krov, zna se o ovom dijelu.