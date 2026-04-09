Kvadrati za 1.900 eura, a zgrade izgledaju top: Nova nekretninska prilika, blizu granice s golemim parkom

Kvadrat u novogradnji za 1.900 eura u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku ne možete pronaći. No, tu cifru nudi novi POS u malom gradu u Podravini.

Kolika je vjerojatnost da u 2026. naiđete na novogradnju pored golemog parka, a da kvadrat platite 1.900 eura? U Zagrebu, Rijeci, Splitu pa i u Osijeku, gotovo nikakva.

Ovo je ujedno i odgovor na pitanje zašto bi netko iz većeg grada preselio u manje mjesto. Na otprilike sat i pol vremena vožnje od Zagreba, nadomak granice s Mađarskom i podjednako udaljen od Koprivnice i Bjelovara smjestio se grad u kojemu kvadrat u top naselju možete platiti manje od 2.000 eura. Za nove POS-ove stanove u Đurđevcu mogu se prijaviti svi, jer natječaj nije ograničen samo na one s prebivalištem u tom gradu.

Kvadrat ne bi trebao porasti

Ovaj grad u Podravini već je surađivao s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a sada planiraju dvije nove zgrade - nižu novogradnju s ukupno 100 stanova, po 50 u svakoj zgradi. Najavljena je cijena kvadrata od 1.900 eura, a iz grada Đurđevca napominju da se na natječaj mogu prijaviti svi koji žele kupiti stan ili koristiti najam s pravom otkupa. Dio uplaćenog iznosa na najam pritom će se uračunati u ukupnu cijenu stana, napominju, a velikih varijacija u toj cifri ne bi trebalo biti.

- Svjesni smo da na cijenu gradnje utječe više faktora. Troškovi gradnje podjednaki su i u Zagrebu i u Đurđevcu, a na konačnu cijenu može utjecati projektiranje standardiziranih građevina prilagođenih ekonomičnijoj izvedbi. Vjerujem da će cijena ostati unutar etalonskog iznosa od oko 1.900 eura, dok ćemo konačnu cijenu znati nakon provedbe javne nabave za izgradnju, istaknuo je o ovom projektu saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća, Željko Lacković.

Gradonačelnik, Hrvoje Janči, nadovezao se otkrivši da je već odabrana i velika parcela za izgradnju, u samom centru grada preko puta škole i vrtića. Riječ je o iznimno atraktivnoj lokaciji koja će biti posebno zanimljiva mladim obiteljima, a izgradnja će se odvijati u fazama, otkrio je Janči dodajući kako će projekt biti ključan za podizanje kvalitete života u Đurđevcu.

Novi stanovi u Podravini | foto: Grad Đurđevac

Bilo bi 15 stanova po etaži | foto: Grad Đurđevac

Za građane, ali i sve ostale

Iako će natječaj vjerojatno najviše zanimati Đurđevčane, na natječaj se mogu javiti svi zainteresirani neovisno o mjestu prebivališta, čime ostvaruju prednost pri formiranju konačne liste prvenstva, istaknuto je iz Grada Đurđevca. Gradonačelnik je pritom istaknio da ovaj grad već prepoznaje sve više onih koji ondje dolaze poslom, a koje bi ova prilika mogla zanimati.

- Planirana je izgradnja dvije zgrade s ukupno 100 stanova, odnosno po 50 stanova u svakoj zgradi, koje će, vjerujem, biti u potpunosti popunjene. Ovo je velika prilika za mlade obitelji, ali i za sve koji žele ostati živjeti u Đurđevcu ili se u njega doseliti, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči, pozivajući sve da se prijave do 15. travnja 2026. godine, uz napomenu da će vrijeme prijave utjecati na položaj na listi prvenstva. Sve obrasce i informacije možete pronaći na stranicama grada ovdje.