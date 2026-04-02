Konačno POS na atraktivnoj lokaciji: Najavljena modernizacija tračnica u mjestu blizu Zagreba

Nova zgrada stiže nadomak Zagreba. Ovo je bez sumnje jedna od najatraktivnijih POS-ovih lokacija, ali nije sigurno je li cijena opet preniska.

U posljednje vrijeme, jedno područje u Karlovačkoj županiji sve je atraktivnije za život. Osim što je nadomak grada Karlovca, iz kojega se do Zagreba stiže za okvirno 40 minuta automobilom, Duga Resa u budućnosti bi trebala biti zahvaćena i izgradnjom nizinske pruge između Karlovca i Rijeke.

Već sad interes za ovim područjem sigurno raste - a kamoli kad bude još više izvjestan početak realizacije. Ondje se sprema izgradnja novih POS-ovih stanova, ali cijena postavlja pitanja.

Moglo bi doći do procvata

Prema posljednjem popisu stanovništva, u Dugoj Resi stanuje nešto više od 10 tisuća stanovnika, no u budućnosti ovo područje moglo bi se početi širiti. Niže cijene kvadrata, blizina Karlovca, doticaj s prirodom i rijekom ovo područje čine privlačnim za život.

Kroz povijest ovdje se razvijala industrija pamuka, a grad bi sada trebao dobiti nove POS-ove stanove. Uz već nabrojane 'bonuse' i nove stanove za mlade, zona bi mogla privući nove stanovnike. Lokacija POS-a čak se može ubrojati u atraktivnije. Doduše, novih stanova neće biti previše.

Razne lokacije, ova je vrlo poželjna

Prema izvješću Agencije za pravni promet i upravljanje nekretninama (APN) - zgrade su u 2024. godini još bile u fazi izrade projektne dokumentacije, a stanovi su se tada planirali u u Bukama, gdje je u planu bila izgradnja 20 stanova, Karlovcu, koji bi trebao dobiti 50-ak POS-ovih stanova, u Delnicama gdje je planirano 10 novih stanova i tako dalje.

Na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) osvanula je obavijest o podnošenju zahtjeva za građevinskom dozvolom, koja je ishođena u prosincu 2025. godine. Zatim je u javnoj nabavi osvanuo natječaj za izgradnju višestambene zgrade POS-a u Dugoj Resi. Cijena izvedbe je samo 1,6 milijuna eura, prema procjeni.

S obzirom na dobro poznate probleme s izvedbom APN-ovih projekata, koji 'padaju' zbog nedovoljnih sredstava realizacije, valja taj problem imati na umu. Kako bilo, je li ili nije za izgradnju bilo zainteresiranih ponuditelja vidjet će se nakon 21. travnja, dokad je postavljen rok za izvedbu u javnoj nabavi.

Gradit će se k.č.br. 2048/1 | foto: snimka zaslona, ISPU

Hoće li iznos biti dovoljan?

Za procijenjenu vrijednost od 1.593.365 milijuna eura bez uključenog PDV-a, iz Agencije za pravni rpomet i upravljanje nekretninama predviđaju izgradnju jedne višestambene slobodnostojeće građevine. Ukupno bi trebala imati 25 stanova, na tri kata, odnosno na četiri etaže. Gradilo bi se na katastarskoj čestici 2048/4 katastarske općine Duga Resa, u ovom gradu.

- Predvidiva neto korisna površina za 25 stambenih jedinica s uključenim spremištima i 50 parkirnih mjesta iznosi okvirno 1.459,14 četvorna metra, stoji u opisu predmeta nabave.

Prema Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) vidi se da je za predmetnu česticu planirana stambena zgrada, ali i nova pristupna cesta do parkirališta. Riječ je o manje izgrađenom dijelu grada, ali odmah uz naselja. Građevinsku dozvolu, vidi se u Geoportalu, izdao je Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije 15. prosinca 2025. godine. Prema općim podacima o javnoj nabavi, gradnja bi trebala završiti godinu dana od trenutka uvođenja odabranog izvošača u posao.

Plan za izgradnju nizinske pruge

Podsjetimo da Hrvatska planira izgradnju nove nizinske željezničke pruge, posebno na dionici između Karlovca i Skrada, čija se vrijednost procjenjuje na 600 do 700 milijuna eura, pisalo se početkom ove godine. Projekt vodi HŽ Infrastruktura u suradnji s Gradom Karlovcem, a lokacijska dozvola za dio kroz Karlovac očekuje se 2027. godine.

Nova pruga kroz Karlovac uključuje oko 4 kilometra nove trase, od mosta na Kupi do Mostanja. U tom dijelu pruga će se razdvajati prema Oštarijama (nova trasa) i prema Dugoj Resi (rekonstrukcija postojećeg kolosijeka). Vlakovi bi na novoj trasi trebali voziti brzinom od 120 do 160 km/h, što će poboljšati brzinu, sigurnost i učinkovitost željezničkog prometa.

Projekt također obuhvaća niz dodatnih zahvata u gradu, poput uređenja kolodvora Karlovac centar, rekonstrukcije autobusnog kolodvora i izgradnje novih podvožnjaka i pješačko-biciklističkih prolaza. Nova pruga gradit će se na stupovima s mostovima i nadvožnjacima, dok će postojeća pruga ostati u funkciji tijekom radova.

Završetak projekta očekuje se najranije 2032., a najkasnije do 2036. godine, uz financiranje iz fondova Europske unije.