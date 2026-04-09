Velik iskorak domaće tvrtke: Postali zastupnici jedne od najnaprednijih tehnologija za rad na visini

Tvrtka Telescopic Peršić postala ekskluzivni zastupnik Magni strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini za tržišta Hrvatske i Slovenije.

Tvrtka Telescopic Peršić napravila je značajan iskorak u svom rastu i razvoju – od ove godine postala je službeni i ekskluzivni zastupnik renomiranog talijanskog proizvođača Magni teleskopskih viličara za tržišta Hrvatske i Slovenije.

Magni je globalno prepoznat kao jedan od tehnološki najnaprednijih proizvođača strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini, poznat po inovacijama, sigurnosnim rješenjima i vrhunskoj izvedbi svojih strojeva. Upravo takav standard kvalitete savršeno se uklapa u filozofiju poslovanja tvrtke Telescopic Peršić, koji je u brzo vrijeme izgradio reputaciju pouzdanog partnera u sektoru. Magni teleskopski viličar | Foto: Telescopic Peršić

- Ponosni smo što kao ekskluzivni zastupnici našim klijentima možemo ponuditi Magnijeve strojeve za najam i prodaju te ih podržati u servisu na tržištima Hrvatske i Slovenije. Ovo je značajan iskorak za naše poslovanje i drago nam je što surađujemo s najboljima u industriji, kaže Matia Marfan, član uprave.

Suradnja s Magnijem dolazi kao rezultat jasne vizije – snažno ulaganje u kvalitetu, tehnologiju i odnose s partnerima. Kroz ovu suradnju, korisnicima u Hrvatskoj i Sloveniji bit će brzo i efikasno dostupna najmodernija rješenja u segmentu manipulacije teretom i rada na visini, uz lokalnu podršku i stručnost koja je već prepoznata na tržištu. Predstavnici tvrtke Telescopic Peršić i Magni | Foto: Telescopic Peršić

Obiteljska tradicija i vrijednosti

Ovu suradnju dodatno osnažuje činjenica da su i Telescopic Peršić i Magni obiteljske tvrtke, izgrađene na sličnim vrijednostima – povjerenju, dugoročnim odnosima i snažnoj predanosti kvaliteti. U vremenu kada tržište sve više traži autentičnost i pouzdanost, povezanost dviju obiteljskih priča daje ovoj suradnji dodatnu težinu i čini je još značajnijom.

- Drago nam je što smo nedavno imali priliku posjetiti novu Magni tvornicu u Bologni, njihov proizvodni pogon i upoznati Magni obitelj. Telescopic Peršić je također obiteljska tvrtka pa je iz tog razloga ova suradnja još značajnija, kaže Eneriko Peršić, član uprave.

Ulaskom u partnerstvo s brendom Magni, Telescopic Peršić na hrvatsko tržište dovodi i agrikulturalni program strojeva, tako da ne samo da širi svoj portfelj, već i dodatno učvršćuje svoju poziciju kao ključni igrač u industriji – pouzdan, moderan i usmjeren prema budućnosti.