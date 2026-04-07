HŽ pokreće nove radove: Za dodatnih 25 milijuna eura, poboljšat će povezanost u 'Zagrebačkom prstenu'

Dok se završavaju radovi na željezničkoj pruzi između Dugog Sela i Križevaca, projekt ide dalje. Uz to se na 'prvom' dijelu traže dodatni radovi.
U Hrvatskoj se bliži kraj jednoj od većih željezničkih investicija, rekonstrukcija i dogradnji dvokolosiječne pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. Ova trasa dio je međunarodnog koridora prema mađarskoj granici, a na pruzi dugoj 38,2 kilometra novi kolosijek već je izgrađen i djelomično je u funkciji. Za potpuni završetak, HŽ Infrastruktura naručuje novi posao od 25 milijuna eura.
Projekt omogućuje povećanje brzine vlakova do 160 kilometara na sat, te veći kapacitet pruge, uz višu razinu sigurnosti prilikom putovanja. Uključuje izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora, u Dugom Selu, Vrbovcu i Križevcima, kao i izgradnju novog kolodvora Gradec te niz infrastrukturnih zahvata.
Gradnja je uključivala mostove, pothodnike, denivelirana križanja i signalno-sigurnosne sustave. Planirana je i izgradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te 25 km servisnih cesta, a dio je šireg projekta Dugo Selo-Novska.
Radovi se paralelno nastavljaju na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica, čime se modernizira dio željezničkog pravca između Rijeke i Budimpešte. Po zatvaranju gradilišta, očekuje se uključivanje gradova poput Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u širi prigradski sustav Zagreba.
Naručuju se dodatni radovi
Za projekt između Dugog Sela i Križevaca, HŽ Infrastruktura u javnoj nabavi je pokrenula novi natječaj procijenjene vrijednosti od 25 milijuna eura za radove na preostalom dijelu postojećeg kolosijeka na toj dionici, s rokom za dostavu ponuda do 30. travnja. Radovi uključuju donji i gornji ustroj kolosijeka, odvodnju, prilagodbu servisnih cesta, radove na željezničko-cestovnom prijelazu te kontaktnoj mreži, navedeno je u tehničkom opisu.
Dvokolosiječna elektrificirana pruga M201 (Gyekenyes-državna granica-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo) glavna je međunarodna željeznička pruga u sastavu TEN-T mediteranskog koridora i RH2, namijenjena mješovitom prometu, istaknuto je o širem kontekstu. Modernizacija obuhvaća obnovu kolosijeka (tračnice tipa 60-E1), poboljšanje donjeg ustroja kroz zahtjevne ravničarske terene te unaprjeđenje elektroenergetskog sustava, čime se osigurava dugoročna funkcionalnost i interoperabilnost pruge.