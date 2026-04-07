HŽ pokreće nove radove: Za dodatnih 25 milijuna eura, poboljšat će povezanost u 'Zagrebačkom prstenu'

Dok se završavaju radovi na željezničkoj pruzi između Dugog Sela i Križevaca, projekt ide dalje. Uz to se na 'prvom' dijelu traže dodatni radovi.

U Hrvatskoj se bliži kraj jednoj od većih željezničkih investicija, rekonstrukcija i dogradnji dvokolosiječne pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. Ova trasa dio je međunarodnog koridora prema mađarskoj granici, a na pruzi dugoj 38,2 kilometra novi kolosijek već je izgrađen i djelomično je u funkciji. Za potpuni završetak, HŽ Infrastruktura naručuje novi posao od 25 milijuna eura.

Dio projekta Dugo Selo-Novska

Projekt omogućuje povećanje brzine vlakova do 160 kilometara na sat, te veći kapacitet pruge, uz višu razinu sigurnosti prilikom putovanja. Uključuje izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora, u Dugom Selu, Vrbovcu i Križevcima, kao i izgradnju novog kolodvora Gradec te niz infrastrukturnih zahvata.

Gradnja je uključivala mostove, pothodnike, denivelirana križanja i signalno-sigurnosne sustave. Planirana je i izgradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te 25 km servisnih cesta, a dio je šireg projekta Dugo Selo-Novska.

Radovi se paralelno nastavljaju na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica, čime se modernizira dio željezničkog pravca između Rijeke i Budimpešte. Po zatvaranju gradilišta, očekuje se uključivanje gradova poput Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u širi prigradski sustav Zagreba.

Naručuju se dodatni radovi

Za projekt između Dugog Sela i Križevaca, HŽ Infrastruktura u javnoj nabavi je pokrenula novi natječaj procijenjene vrijednosti od 25 milijuna eura za radove na preostalom dijelu postojećeg kolosijeka na toj dionici, s rokom za dostavu ponuda do 30. travnja. Radovi uključuju donji i gornji ustroj kolosijeka, odvodnju, prilagodbu servisnih cesta, radove na željezničko-cestovnom prijelazu te kontaktnoj mreži, navedeno je u tehničkom opisu.

Dvokolosiječna elektrificirana pruga M201 (Gyekenyes-državna granica-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo) glavna je međunarodna željeznička pruga u sastavu TEN-T mediteranskog koridora i RH2, namijenjena mješovitom prometu, istaknuto je o širem kontekstu. Modernizacija obuhvaća obnovu kolosijeka (tračnice tipa 60-E1), poboljšanje donjeg ustroja kroz zahtjevne ravničarske terene te unaprjeđenje elektroenergetskog sustava, čime se osigurava dugoročna funkcionalnost i interoperabilnost pruge.