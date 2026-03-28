Dok se obnavlja 50 km pruge u srcu Hrvatske, za njen preostali dio nakon dvije godine raspisan isti natječaj

U tijeku su radovi obnove pruge od Banove Jaruge do Daruvara. Preostali dio do Pčelića najprije čeka izradu izvedbenog projekta.

Posljednjih godina HŽ Infrastruktura pokrenula je velik broj projekata kojima se modernizira i obnavlja hrvatska željeznička mreža. Neki od njih vrijedni su stotine milijuna eura, dok su neki zanimljivi i iz drugih razloga.

Jedan takav projekt je i obnova pruge L204 od Banove Jaruge do Pčelića, podijeljena u dvije poddionice. Obnova prve poddionice, od Banove Jaruge do Daruvara, već je u tijeku. Izvođač radova je austrijska kompanija Swietelsky, koja za 47 milijuna eura obnavlja trasu dugu više od 50 kilometara.

Druga poddionica povezuje Daruvar s mjestom Pčelić u duljini od 42,5 kilometara. No, prije same obnove potrebno je izraditi izvedbeni projekt, za što je sada u prethodnom savjetovanju objavljen natječaj vrijedan 1.100.000 eura. Zanimljivo je da je isti natječaj bio objavljen i prije dvije godine, u ožujku 2024., i to za 100.000 eura manji iznos. Riječ je o zahtjevnom zadatku, a u nastavku donosimo što se očekuje od izrađivača projekta modernizacije te dionice.

Koji je osnovni cilj projekta?

Osnovni cilj projekta je unaprijediti postojeće stanje željezničke infrastrukture, povećati sigurnost prometa te omogućiti pouzdanije i učinkovitije odvijanje željezničkog prijevoza. Promatrana pruga ima lokalno prometno značenje i koristi se ponajprije za putnički promet na području zapadne Slavonije. Ukupna duljina dionice iznosi oko 42 kilometra, a projekt obuhvaća cjelovitu obnovu svih ključnih infrastrukturnih elemenata.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da su mnogi dijelovi pruge dotrajali i ne zadovoljavaju suvremene tehničke standarde. Kolosijek je u velikoj mjeri istrošen, a pojedini elementi gornjeg ustroja ne osiguravaju potrebnu stabilnost i sigurnost. Skretnice su zastarjele i djelomično nefunkcionalne, dok su mostovi i propusti u različitim stupnjevima oštećenja ili istrošenosti. Na dionici se nalazi velik broj propusta, od kojih neki nisu u funkciji ili su u lošem stanju, što dodatno otežava pravilnu odvodnju.

Odvodnja i signalno-prometni sustavi

Problemi s odvodnjom predstavljaju značajan izazov jer dolazi do zadržavanja vode i narušavanja stabilnosti pruge, osobito u zonama nasipa i usjeka. Donji ustroj pruge mjestimice je oslabljen, a zabilježena su i klizišta te deformacije koje utječu na sigurnost prometa. Zbog navedenih nedostataka na pojedinim dijelovima pruge uvedena su ograničenja brzine, što smanjuje učinkovitost i konkurentnost željezničkog prometa.

Signalno-sigurnosni i prometno-upravljački sustavi također su zastarjeli ili nedovoljno razvijeni. Na pojedinim dijelovima pruge nedostaje odgovarajuća signalizacija, dok su željezničko-cestovni prijelazi često nedovoljno osigurani. Elektroenergetska infrastruktura nije u potpunosti prilagođena suvremenim potrebama, a postojeći sustavi zahtijevaju obnovu ili zamjenu.

Projektom je predviđena izrada detaljnih geodetskih i geotehničkih elaborata kako bi se osigurala kvalitetna podloga za projektiranje. Na temelju tih podataka planira se rekonstrukcija kolosijeka, uključujući zamjenu tračnica, pragova i ostalih elemenata gornjeg ustroja. Također će se provesti sanacija donjeg ustroja, stabilizacija nasipa i rješavanje problema odvodnje kako bi se spriječila daljnja oštećenja.

Obnova mostova i propusta

Posebna pažnja posvetit će se obnovi mostova i propusta, pri čemu će se oštećeni objekti sanirati ili zamijeniti novima. Sustav odvodnje bit će unaprijeđen kako bi se osiguralo učinkovito odvođenje površinskih i podzemnih voda. Ujedno će se modernizirati željezničko-cestovni prijelazi te poboljšati njihova sigurnost u skladu s važećim propisima.

U sklopu projekta planira se i modernizacija signalno-sigurnosnih uređaja te uvođenje suvremenijih sustava upravljanja prometom. Time će se omogućiti sigurnije i učinkovitije upravljanje željezničkim prometom na promatranoj dionici. Tijekom izvođenja radova predvidjet će se odgovarajuća organizacija prometa kako bi se smanjili poremećaji i osiguralo kontinuirano odvijanje prometa u najvećoj mogućoj mjeri.

Cjelovita projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija obuhvatit će sve potrebne tehničke opise, nacrte, proračune i troškovnike, izrađene u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim standardima. Također će sadržavati detaljne upute za izvođenje radova, kontrolu kvalitete i održavanje infrastrukture nakon završetka projekta.

Zaključno, izrada izvedbenog projekta predstavlja ključan korak u procesu obnove pruge jer omogućuje sustavno i kvalitetno planiranje svih radova. Provedbom projekta očekuje se značajno poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i funkcionalnosti željezničkog prometa na dionici Daruvar – Pčelić. Dugoročno, projekt će doprinijeti razvoju prometne infrastrukture i boljoj povezanosti regije.