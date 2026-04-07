Centar za autizam: Rekonstrukcija skoro završena, a stiže nova zgrada od 40 milijuna €

U tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole za kapitalni projekt Centar za autizam Oporovec, a radovi u Dalmatinčevoj u punom su jeku.

Radovi na rekonstrukciji objekta u Ulici Jurja Dalmatinca, koji će biti namijenjen pružanju socijalnih usluga za djecu i odrasle s poremećajima iz spektra autizma (PSA), u punom su jeku. Nova lokacija djelovat će u sklopu Centra za autizam te će pružati usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške za 40 djece i mladih, kao i dnevni boravak za 30 odraslih osoba s PSA.

Gradilište je otvoreno u rujnu, a uključuje pojačanje konstrukcije, redizajn pročelja te uređenje okoliša i vanjske rasvjete. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 1,85 milijuna eura, a završetak radova i opremanja očekuje se krajem ljeta. Početak pružanja usluga na ovoj novoj lokaciji očekuje se u jesen ove godine.

Centar za autizam | foto: Grad Zagreb

Dostojanstven život

Centar za autizam ima ključnu ulogu u tom sustavu. Grad Zagreb pritom ulaže napore u reguliranje djelatnosti socijalne skrbi u Centru kroz licenciranje prostora u kojima se nude socijalne usluge, kako bi objekti u kojima borave korisnici zadovoljavali sve potrebne uvjete za pružanje tih usluga.

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Danijela Dolenec, obišla je radove na lokaciji, te tom prilikom istaknula

- Sustavno ulažemo u širenje mreže podrške i povećavamo dostupnost socijalnih usluga za osobe s PSA. To uključuje razvoj infrastrukturnih i kadrovskih kapaciteta te ulaganje u edukaciju stručnjaka. Time želimo pridonijeti kvalitetnoj integraciji osoba s PSA u zajednicu i pružiti usluge koje im omogućavaju dostojanstven i ispunjen život u Zagrebu, rekla je Dolenec.

Centar za autizam Oporovec

Također, ovom je prilikom najavljeni i veliki građevinski projekt za koji se trenutno čeka građevinska dozvola.

- U tijeku je i postupak izdavanja građevinske dozvole za kapitalni projekt Centar za autizam Oporovec, vrijedan 40 milijuna eura, koji će imati 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina i tri skupine predškolskog odgoja i obrazovanja. Ugovor o sufinanciranju putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti naći će se na sljedećoj sjednici Gradske skupštine, kažu iz Grada Zagreba.