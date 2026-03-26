Koliko biste vi dali za ove nekretnine? Suteren kod Britanca i potkrovlje na Trešnjevki, kvadrat 3.500 eura

U oglasima za nekretnine naći ćete na baš sve, od starih neadaptiranih stanova van grada do luksuznih penthousea u samom centru ili drugim atraktivnim lokacijama u svakom gradu. S prosječnom cijenom kvadrata u kvadrtovima Centar i Maksimir koji se kreću oko 3.200 eura po četvornom metru, Grad Zagreb u ovoj godini najskuplji je grad za kupiti nekretninu - nakon Dubrovnika i Splita, a na kakve oglase naiđete definirat će i što točno tražite, odnosno kolikim budžetom raspolažete.

Zašto nam je Njuškalo izbacilo sljedeće oglase koji su po koječemu neobični - nije sigurno, no svakako su nam skrenuli pažnju te smo ih odlučili prenijeti jer se radilo o dva vrlo slična oglasa pomalo neuobičajenih značajki koji nisu jeftini.

Možda za nekog s voljom i maštom

Jedan stan nalazi se u Kačićevoj ulici u Donjem gradu, nadomak Britanskog trga kako stoji u oglasu. Riječ je o 18 četvornih metara koji se prodaju po cijeni od 64.000 eura. Za toliko su se garsonjere na atraktivnim lokacijama prodavale prije nekoliko godina, no kad se malo bolje razmisli, nije to ni toliko malo za toliko oskudan prostor. Može se reći da bi ga prije svega mogla prodati lokacija. Na fotografiji, izgleda kompletno derutno, podovi djeluju raspucalo, a u desnom gornjem kutu kod svoda na jednoj od fotografija mogu se uočiti tragovi prodora vlage. S druge strane na zidovima su također mrlje.

Prema informacijama u oglasu, stan je u stambenoj zgradi, piše i na kojoj adresi, neto površine koja u stvari iznosi 17,52 kvadrata. Što s tako malom kvadraturom sigurno bi mogao osmisliti maštovit kupac, koji bi sudeći iz fotografija trebao provesti i detaljnu adaptaciju prostora, što potvrđuje i opis 'za renoviranje' u kategoriji oglasa koja se odnosi na namještenost i stanje.

Sasvim drugo pitanje je kako nadomijestiti nedostatak kuhinje. Jer, za stan je oglašeno da se sastoji od ulaznog hodnika, kupaonice i glavne sobe. Pretpostavlja se da bi se kuhinju uredilo u sobi, ali tu se pak javlja pitanje kako provesti potrebne instalacije, jer je objekt prema oglasu stariji od 1968. godine, a na prvi pogled moglo bi se procijeniti da je zgrada s početka 20. stoljeća.

Druga garsonjera je u potkrovlju

Drugi, po više parametara vrlo sličan oglas odnosi se na garsonjeru na Trešnjevki - površine 21 kvadrata, istog oglašivača Kaza nekretnine. Cijena je 74.000 eura, što je nešto više u odnosu na prednu nekretninu u Donjem gradu, a ovaj stan nalazi se u Selskoj cesti, u oglasu i ovdje piše na kojoj lokaciji.

Fotografije otkrivaju da je riječ o potkrovnom prostoru, a čini se da je stanje ipak nešto bolje u odnosu na 18 kvadrata u Kačićevoj. Vidi se i crveno obojani šank te zid obložen pločicama koji, u ovom slučaju je jasno, može biti iskorišten za kuhinju, a čini se da se tako nekada i koristio. Na dijelu zidova vidljive su pukotine, najvjerojatnije nastale u potresu, tako da nije sigurno koliko bi trebalo uložiti u adaptaciju ove nekretnine.

U ovom slučaju, u stanu je i nešto starog namještaja, a jedna fotografija otkriva da je riječ o zidanoj gradnji s drvenim gredama. Ovaj detalj otkriva uklonjena žbuka na zidu, a dok i u ovom slučaju navedeno je da je riječ o objektu u zgradi izgrađenoj prije 1968. godine, može se nagađati da je i u ovom slučaju datum izgradnje oko ili prije 1940-ih.

Kako se odlučiti?

Između dva stana stručnjak bi, naravno, trebao utvrditi koja adaptacija bi bila povoljnija. Napomenimo, uzimajući u obzir cijene čitavih nekretnina, prva garsonjera od 18 kvadrata prodaje se za 3.555 eura po četvornom metru, a druga, ona u potkrovlju na Trešnjevki, za 3.523 eura, što je neznatno jeftinije.

O odabiru dakle neće presuditi budžet, već stanje zgrade, stana, lokacija i, na kraju, preference. Ipak se jedan stan nalazi u potkrovlju, a drugi u suterenu što već samo po sebi pruža potpuno drugačiji ugođaj. A tu je naravno i potencijal, procjena troškova za adaptaciju i uređenje interijera. Da morate odlučiti, imate li ideju što biste izabrali i zašto?