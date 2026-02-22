Bauštelska reportaža: Gradilište najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj, već se vide tribine!

Među trešnjevačkim zgradama, u ulici pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, punom parom gradi se najmoderniji stadion u Hrvatskoj. Vrijedan gotovo 50 milijuna eura, nakon pola stoljeća čekanja postat će prvi potpuno novoizgrađeni stadion u Zagrebu. Posjetili smo gradilište i otkrili što se sve trenutno tu događa, kako se uzdižu tribine i metalne konstrukcije, te koliko je još ostalo do prve utakmice.

U Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, među stambenim zgradama, novim kazalištem i u blizini legendarnog Ciboninog tornja, gradi se najmoderniji stadion u Hrvatskoj. Stari Stadion u Kranjčevićevoj, od milja zvan Kranjča, otišao je u ropotarnicu povijesti. Dio novih tribina značajno se uzdigao, a pogled prema stadionu već sada oduševljava.

Cijena projekta iznosi gotovo 50 milijuna eura, točnije 47 milijuna, a radove izvodi renomirana kompanija STRABAG, koja privodi kraju i prvi bazenski kompleks na zapadu Zagreba, u Španskom. Kapacitet novog stadiona povećat će se s dosadašnjih 5.350 na 11.163 mjesta. Sve četiri tribine bit će natkrivene, stari reflektori uklonjeni, a postavit će se moderna LED rasvjeta. Stadion će zadovoljiti kriterije UEFA 4. kategorije, poput osječke Opus Arene.

Poseban naglasak stavljen je na energetsku učinkovitost, stadion će, između ostalog, dobiti solarnu elektranu snage 1 MW koja značajno doprinosi njegovoj energetskoj samoodrživosti. Cijeli dizajn osmislio je tim arhitekata tvrtke Sirrah projekt, čiji su pristup i vizija spojili funkcionalnost i estetiku u jednu cjelinu.

Kako bismo iz prve ruke doživjeli napredak radova, posjetili smo gradilište i uvjerili se da sve napreduje punom parom. Svaka tribina i svaki detalj pokazuju da novi stadion brzo poprima konačan oblik.

Tribina po tribinu

Na gradilištu smo razgovarali s inženjerom Igorom Sedlarom, koji iza sebe ima bogato iskustvo, među ostalim i rad na stadionu Opus Arena u Osijeku. Kako nam je rekao, svaka tribina priča svoju ‘bauštelsku’ priču, no najvažnije je da sve ide prema planu. To je vidljivo već pri samom dolasku na stadion, gdje se još uvijek mogu uočiti tragovi stare konstrukcije, ponajprije na zidovima ulaza, koji zasad ostaju kao relikvija stare Kranjče, sve dok se na tom mjestu ne izgradi pješački trg, odnosno koridor kojim će građani nesmetano šetati i ulaziti na novi stadion. Taj prostor obuhvatit će 6.300 kvadrata, s parkiralištem za više od 400 vozila te popratnim sadržajima namijenjenim sportašima i navijačima.

– Radovi na gradilištu napreduju prema planu. Na sjevernoj tribini završena je montaža armiranobetonskih predgotovljenih elemenata, a trenutačno se izvode radovi na čeličnoj krovnoj konstrukciji, nakon čega slijedi postavljanje krovnih slojeva. Na istočnoj tribini dovršeni su temelji te je u tijeku montaža prefabriciranih stupova, kosih greda i elemenata tribina. Južna tribina također ima završene temeljne radove, a uskoro započinje montaža konstrukcijskih elemenata. Najintenzivniji radovi odvijaju se na zapadnoj tribini, gdje je u tijeku izvedba monolitne konstrukcije, dio montažnih stupova i greda već je postavljen, dok će preostali elementi biti montirani tijekom veljače, a u ožujku slijedi montaža kosih greda i njihovo povezivanje s monolitnim dijelom konstrukcije, pojasnio nam je Sedlar.

Dodao je da su svemu prethodili opsežni radovi rušenja te priprema i izvođenje temeljne konstrukcije. Nakon početne faze rušenja pristupilo se izvođenju armiranobetonske konstrukcije temelja, koja je u načelu u potpunosti dovršena. Nastavljeni su i radovi na uređenju, odnosno zamjeni materijala na asfaltnim prometnim i pješačkim površinama u krugu stadiona.

Fasada i čelična konstrukcija krova

Pogled prema tribinama odmah otkriva čeličnu konstrukciju koja je još u povojima, ali već sada plijeni pozornost. U nadolazećem razdoblju građevince STRABAG-a očekuju radovi na krovištu. Kako ističe Sedlar, posebno zahtjevni su uglovi stadiona, gdje izvedba lučne konstrukcije s velikim rasponima među stupovima traži dodatnu preciznost. Zapadna tribina predstavlja spoj monolitne i montažne konstrukcije, što dodatno povećava tehničku složenost.

Od ranijih saznanja, jedna od glavnih promjena u odnosu na prvotni projekt je uklanjanje 40-metarskih reflektora. Stadion tako ostaje vizualno kompaktan, s krovištem i fasadom koje ga ujedinjuju. Na kutovima su napravljeni prodori kroz koje posjetitelji ulaze u natkriveni prostor i mali trg, a reflektori su postavljeni tako da ne stvaraju sjene na terenu, što je idealno za televizijske prijenose. Na krovu će biti postavljene solarne elektrane koje mogu zadovoljiti do trećine potreba stadiona, omogućujući mu certifikaciju gotovo nulte potrošnje.

Tribine će biti bliže terenu i nešto strmije, kako bi sa svakog mjesta bio dobar pogled na akciju, a nagib krova dodatno pojačava buku navijača. Fasada od aluminijskih lamela, zaokrenutih pod kutom od 45 stupnjeva, omogućuje prirodno strujanje zraka preko hibridnog terena, smanjujući potrebu za umjetnom ventilacijom. Kompaktna struktura stadiona stvara impresivan vizualni dojam i bolju atmosferu za gledatelje.

Još je zanimljivo da se nova Kranjčevićeva gradi korištenjem materijala sa starog stadiona. Projekt postavlja nove standarde u gospodarenju građevinskim otpadom i zaštiti okoliša: beton se drobi i ponovno koristi, iskopana zemlja služi za uređenje okoliša, plastika i drugi korisni materijali šalju se na reciklažu, a ono što se ne može ponovno upotrijebiti donira se drugim projektima i organizacijama.

Organizacija i prijevoz stupova od 60 tona

Velik dio ekipe STRABAG-a radio je i na završnoj fazi izgradnje Opus Arene u Osijeku, među njima i inženjer Sedlar. Riječ je o projektu koji je koncepcijski sličan, no u Osijeku se gradilo na znatno širem prostoru, što je organizacijski bilo jednostavnije.

– Ovdje se radi u urbanom okruženju, gdje su organizacijski parametri svakodnevnog rada znatno zahtjevniji. U Osijeku su tribine bile montažne, ali je nosiva konstrukcija bila monolitna, dok je ovdje kompletna nosiva konstrukcija montažna, objasnio je Sedlar.

Predgotovljeni stupovi predstavljaju poseban izazov. Njihov prijevoz i organizacija iznimno su zahtjevni te se odvijaju u noćnim satovima, uključujući i transport kosih greda. Svakodnevna organizacija dopreme armature, šljunka i ostalih materijala zahtijeva dodatni trud i angažman svih uključenih. Stupovi koji čine dio tribina visoki su 19,5 metara, od čega je 18 metara iznad razine tla, a njihova masa iznosi između 55 i 60 tona.

Betonski radovi uskoro gotovi

Za kraj smo razgovarali i o završetku radova. Sedlar je istaknuo da se završetak grubih građevinskih radova, prvenstveno betonskih, očekuje u travnju ove godine. Obrtnički radovi u većem opsegu planirani su za kraj ožujka, dok se trenutačno izvode u manjoj mjeri. Glavni građevinski radovi, uključujući konstrukciju krova, trajat će do lipnja.

Izgradnja novog stadiona potiče urbanističku obnovu četvrti, a Zagreb dobiva arhitektonski vrijedan objekt i vrhunski prostor za sport i druge događaje, poput koncerata. Rekonstrukcija Kranjčevićeve nužna je za rušenje postojećeg i izgradnju novog stadiona u Maksimiru, čija se realizacija provodi u suradnji s Vladom Republike Hrvatske. Novi objekt trebao bi postati privremeni dom Dinamovih nogometaša, koji će ondje boraviti tijekom gradnje maksimirskog stadiona, čiji je završetak predviđen gotovo do 2030. godine.