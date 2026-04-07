Od riže napravili top jeftinu zamjenu za drvo! Otporna na vlagu, idealna za terase i balkone

Materijal ima iznimne tehničke karakteristike: otporan je na vlagu, vremenske uvjete, insekte i truljenje, ne puca, niti se raslojava.

U vremenu kada građevinska industrija traži održivije alternative tradicionalnim materijalima, na tržištu se pojavljuju inovacije koje mijenjaju ustaljene prakse. Jedna od njih dolazi iz tvrtke Modern Mill, koja je razvila ACRE – napredni građevinski materijal izrađen od recikliranih rižinih ljuski.

Riječ je o rješenju koje uspješno spaja estetiku prirodnog drva s performansama modernih kompozita, bez potrebe za sječom stabala. ACRE predstavlja odgovor na sve veće zahtjeve za ekološki prihvatljivom gradnjom, ali bez kompromisa u pogledu trajnosti i funkcionalnosti.

Proizvodnja bez otpada

Materijal je osmišljen kako bi zamijenio drvo u gotovo svim primjenama, od fasada i podova do namještaja i vanjskih konstrukcija. Njegova popularnost raste među arhitektima, izvođačima i investitorima koji traže dugotrajna i održiva rješenja.

Posebno se ističe činjenica da se proizvodi u pogonima bez otpada, uz zatvoreni proizvodni ciklus. Time se dodatno smanjuje utjecaj na okoliš, što je danas ključan faktor u suvremenoj gradnji. ACRE, zamjena za drvo | foto: Modern Mill promo

Održivost bez kompromisa

ACRE se proizvodi od recikliranih rižinih ljuski, nusproizvoda poljoprivrede, čime se značajno smanjuje potreba za korištenjem prirodnih šumskih resursa. Materijal je u potpunosti bez drva, formaldehida i drugih štetnih kemikalija, a proizvodnja se odvija u sustavu bez otpada.

Osim ekoloških prednosti, ACRE nudi i iznimne tehničke karakteristike. Iz tvrtke Modern Mill kažu kako je otporan na vlagu, vremenske uvjete, insekte i truljenje, te ne puca niti se raslojava. Njegova struktura omogućuje dug vijek trajanja uz minimalno održavanje, što ga čini atraktivnim rješenjem za vanjske i unutarnje primjene.

Dodatna prednost je mogućnost recikliranja korištenog materijala, čime se zatvara krug održive proizvodnje. U usporedbi s klasičnim drvom ili PVC materijalima, ACRE kombinira najbolje karakteristike oba svijeta, prirodan izgled i visoku otpornost. Upravo ta ravnoteža između estetike i funkcionalnosti čini ga jednim od najzanimljivijih materijala nove generacije.

ACRE, zamjena za drvo | foto: Modern Mill promo

Jednostavna obrada i široka primjena

Jedna od ključnih prednosti ACRE materijala je njegova jednostavna obrada. Može se rezati, brusiti, bušiti i montirati pomoću standardnih stolarskih alata, bez potrebe za posebnom opremom ili dodatnim postupcima. Za razliku od mnogih kompozitnih materijala, ne zahtijeva prethodno bušenje niti posebne tehnike ugradnje, što ubrzava radove na gradilištu. Osim toga, može se bojati ili lakirati bez temeljnog premaza, čime se dodatno pojednostavljuje proces završne obrade.

Materijal se koristi u širokom rasponu aplikacija, od fasadnih obloga i brodskih podova do namještaja, stolarije i dekorativnih elemenata. Njegova otpornost na vremenske uvjete čini ga posebno pogodnim za vanjske projekte poput terasa i vrtnih konstrukcija.