Hrvatske pruge više neće biti 'kornjače' već 'zečevi': Dvije kvarnerske čeka velika modernizacija

Dugi niz godina infrastruktura hrvatskih željeznica je poput kornjača koje se utrkuju protiv zečeva. No i to se polako počinje mijenjati, jer je posljednjih godina HŽ Infrastruktura pokrenula velik broj projekata kojima se modernizira i obnavlja hrvatska željeznička mreža. Naravno, Hrvatska neće imati japansku ili francusku brzinu i kvalitetu, no mogla bi ponovno staviti u fokus prometovanje vlakom ispred korištenja automobila ili autobusa.

Tako i područje Kvarnera čekaju veliki željeznički projekti, među kojima su i modernizacija željezničkih pruga M602 Škrljevo - Bakar i M603 Sušak Pećine - Rijeka Brajdica. Prvi korak je izrada studije izvodljivosti, a taj posao, vrijedan 150.000 eura, pripao je kompanijama Ernst & Young Savjetovanje i Rencon. Njihova zadaća nije samo formalna, već podrazumijeva definiranje konkretnih rješenja koja će odrediti budući razvoj ovog dijela željezničke mreže.

Strateški položaj i širi prometni značaj

Pruga M602 Škrljevo - Bakar duga je nešto više od 12 i pol kilometara, dok je pruga M603 Sušak Pećine - Rijeka Brajdica duga svega nešto manje od četiri kilometra. Iako su relativno kratke, imaju golem značaj. One predstavljaju spojnice na glavnu željezničku prugu M202 Zagreb - Rijeka, ali i dio buduće prometne slike koja uključuje povezivanje s međunarodnim pravcima.

U planovima razvoja željezničke infrastrukture ove bi dionice trebale biti integrirane u širi pravac visoke učinkovitosti koji bi povezivao Trst i Kopar s Rijekom, a zatim dalje prema unutrašnjosti Hrvatske i jugu. Time se otvara prostor za jačanje uloge željeznice u teretnom prometu, ali i potencijalno vraćanje putničkog prometa na ove dionice. Važno je naglasiti da su ove pruge već sada povezane s ključnim europskim prometnim koridorima, što dodatno naglašava potrebu njihove modernizacije i prilagodbe suvremenim standardima. kvarnerske pruge idu u modernizaciju| Foto: HŽ Infrastruktura, eojn

Što donosi modernizacija

Planirani zahvati obuhvaćaju niz tehničkih i infrastrukturnih poboljšanja, od rekonstrukcije kolosijeka i unapređenja signalno-sigurnosnih sustava do modernizacije elektroenergetske infrastrukture. Posebna pažnja posvećuje se uklapanju ovih pruga u širi sustav, uključujući dvokolosiječnu prugu M202, čime bi se povećala protočnost i pouzdanost prometa.

Dionica Sušak Pećine - Rijeka Brajdica već je prošla kroz značajne radove u sklopu razvoja multimodalne platforme u Luci Rijeka. Tada su rekonstruirani kolosijeci, obnovljena kontaktna mreža i izgrađeni novi objekti za upravljanje prometom i energetsku podršku.

Jedan od tehnički najzahtjevnijih zahvata bio je rad u tunelu Brajdica, gdje je izvedeno proširenje i izgradnja izvlačnjaka, što jasno pokazuje složenost infrastrukturnih intervencija na ovom području. U narednoj fazi naglasak će biti i na poboljšanju geometrije kolosijeka, posebno na pruzi M602, kako bi se omogućilo povećanje brzine i učinkovitije odvijanje prometa.

Studija kao temelj budućeg razvoja

Izrada studije izvodljivosti predstavlja ključan korak jer će upravo ona definirati koja su rješenja tehnički, prostorno i financijski najopravdanija. Osim analize troškova i koristi, studija će morati uzeti u obzir i usklađenost s postojećim prostornim planovima te već započetim projektima na riječkom području.

Posebno je važno uskladiti nova rješenja s projektom izgradnje drugog kolosijeka na dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani, koji već ima ishođene dozvole i nalazi se u fazi razrade. Time se izbjegava fragmentirano planiranje i osigurava cjelovit razvoj željezničke infrastrukture.