Obnavlja se zagrebačka FINA, svaki bauštelac morat će potpisati posebnu izjavu o tajnosti

FINA priprema zanimljiv natječaj koji će zasigurno privući pažnju građevinske operative. Vezan je uz radove uređenja dijela prostora na njihovoj lokaciji u Zagrebu, u Vukovarskoj ulici na kućnom broju 70. Projekt je trenutačno u javnom savjetovanju koje je otvoreno do 30. travnja 2026., te po čijem se zaključenju očekuje raspisivanje javne nabave za izvođača radova.

Početna cijena radova iznosi 180.000 eura. Okosnica projekta je uređenje uredskog prostora na četvrtom katu koji je prethodno ispražnjen. Cilj je građevinskim zahvatima uklopiti ga s ostatkom prostora istog kata, te potom aktivirati za korištenje djelatnika bez funkcionalne veze sa zgradom na adresi ulica grada Vukovara 72.

Obuhvat radova

Planirano je uređenje poslovnih prostora za potrebe djelatnika FINA-e. Radovi obuhvaćaju uklanjanje pregradnih zidova koji trenutačno dijele kat te prilagodbu prostora novoj organizaciji rada.

Predviđena je i zamjena spuštenih stropova i postojeće rasvjete suvremenijim rješenjima. U sklopu obnove zamijenit će se i podne obloge, pri čemu će tepisi biti uklonjeni, a postavljen vinil pod.

Elektroinstalacije će se prilagoditi novom rasporedu radnih mjesta i uredske opreme. Projekt uključuje i sanaciju te bojanje postojeće stolarije i ormara, kao i ličilačke radove u prostoru. Svi zahvati izvodit će se prema arhitektonskoj i elektrotehničkoj projektnoj dokumentaciji izrađenoj u siječnju 2026. godine.

Visoki stupanj sigurnosti

Zbog prirode prostora koji ide u obnovu, u uputama za ponuditelje poseban naglasak stavljen je na zaštitu sigurnosti podataka i informacijske imovine naručitelja. Izvođač će tako biti obvezan čuvati povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost svih informacija do kojih dođe tijekom izvođenja radova i poslovne suradnje.

Informacijskom imovinom smatraju se dokumenti, baze podataka, softver, računalna i komunikacijska oprema, poslovni prostori, usluge te znanje i resursi zaposlenika.Također, svi radnici angažirani na projektu prije početka poslova morat će potpisati izjavu o povjerljivosti i pravilnom postupanju s informacijskom imovinom FINA-e.

Nadzor i kontrole

Izvođač se obvezuje da će sve podatke koristiti isključivo za potrebe ugovorenih radova te ih neće otkrivati neovlaštenim osobama niti koristiti u druge svrhe. Posebna zaštita odnosi se i na osobne podatke, pri čemu je obvezna primjena GDPR-a i nacionalnih propisa o zaštiti podataka.

Ulazak u sistemske i osjetljive prostore bit će moguć samo uz prethodnu najavu i pratnju ovlaštenih djelatnika naručitelja. Dok FINA zadržava pravo nadzora rada izvođača, kontrole pristupnih ovlasti te revizije korištenja informacijske imovine tijekom trajanja ugovora.