Novost s najvećeg projekta podzemne željeznice u Njemačkoj: U gradnji tunela koristit će se poseban beton

Projekt nove linije podzemne željeznice U5 u Hamburgu 'stigao je' do važne prekretnice u razvoju klimatski prihvatljive podzemne gradnje u Njemačkoj. Naime, po prvi put u toj zemlji u tunelskoj gradnji koristit će se segmenti od betona ojačanog čeličnim vlaknima. Riječ je o prefabriciranim elementima koji se ugrađuju kao unutarnja obloga tunela i služe za njegovu stabilizaciju, pri čemu se klasična armatura od čeličnih šipki zamjenjuje ravnomjerno raspoređenim čeličnim vlaknima u betonu.

Nova tehnologija u tunelskoj gradnji

Za primjenu ove tehnologije projekt U5 dobio je posebno odobrenje nadležnog tehničkog tijela, takozvano 'odobrenje u pojedinačnom slučaju' (ZiE). Glavni izvođač radova je STRABAG, dok će zajednica izvođača, koju čine ZÜBLIN i Wayss & Freytag, biti zadužena za izvedbu dijela tunelskih radova i ugradnju novih segmenata na prvoj dionici U5 od 2027. godine.

Segmenti ojačani čeličnim vlaknima omogućuju smanjenje količine čelika za oko 60 posto u odnosu na konvencionalna rješenja, uz zadržavanje iste nosivosti, trajnosti i sigurnosti. U kontekstu tunelske gradnje, gdje su potrošnja materijala i emisije posebno izraženi, to predstavlja značajan korak prema smanjenju ugljičnog otiska.

Ogroman iskorak za održivu infrastrukturu

U vodstvu projekta ističu kako ovakvo odobrenje predstavlja važan iskorak jer povezuje međunarodnu praksu, gdje se ova tehnologija već koristi, s njemačkim regulatornim okvirom. Time se otvara prostor za širu primjenu inovativnih rješenja u budućim infrastrukturnim projektima.

Naglašava se i da projekt U5 pokazuje kako su tehničke inovacije, sigurnost i klimatska odgovornost međusobno uskladivi. Iskustva iz ovog projekta mogla bi se primijeniti i na druge tunelske projekte, čime se dodatno potiče razvoj održive gradnje.

Dio šire strategije smanjenja emisija

Korištenje ovih segmenata samo je jedan od elemenata šire strategije projekta U5, čiji je cilj smanjiti emisije CO₂ povezane s gradnjom za oko 70 posto u odnosu na klasične metode. U suradnji s izvođačima kontinuirano se razvijaju i uvode mjere za smanjenje emisija.

Već se primjenjuju optimizirana projektna rješenja, čelik s nižim udjelom emisija te cementi s manjim udjelom klinkera, dok se na gradilištu testira i uporaba električnih građevinskih strojeva. U sljedećim fazama planira se dodatno istražiti mogućnosti smanjenja emisija kroz primjenu posebnih betonskih mješavina za tunelske segmente.

Ovim korakom projekt U5 preuzima pionirsku ulogu u njemačkoj tunelskoj gradnji i šalje snažnu poruku o važnosti odgovorne primjene inovativnih i klimatski prihvatljivih građevinskih rješenja.

Projekt će biti gotov tek 2040.

Projekt podzemne željeznice U5 u Hamburgu trenutačno je u aktivnoj fazi izgradnje, a radovi na prvoj dionici na sjeveroistoku grada traju od 2022. godine. Riječ je o najvećem projektu podzemne željeznice u Njemačkoj, koji je osmišljen kao potpuno automatiziran sustav s vlakovima koji će prometovati u razmacima od 90 sekundi. Završetak cijele linije planiran je do 2040. godine.

Trenutačno su radovi u punom jeku na prvoj dionici dugoj 5,8 kilometara između Bramfelda i City Norda. U tijeku je izgradnja građevinskih jama za nove stanice, uključujući Bramfeld, Steilshoop i Barmbek Nord. U sljedećoj fazi planira se početak tuneliranja - stroj za bušenje tunela (TBM) trebao bi krenuti s radom iz područja Sengelmannstraße prema Bramfeldu 2027. godine.