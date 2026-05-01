Novosti na granici: Na više mjesta, HŽ pokreće preuređenja zbog Schengena, jedan kolodvor u radovima od 2023.

Prilagodba vanjske granice uvjetima koje propisuje Schengen u Hrvatskoj traju od ulaska u tu zonu, od početka 2023. godine. Treba urediti kolodvore.

Iako je Hrvatska članica Schengena od 2023., i dalje traju prilagodbe na vanjskim granicama. U javnoj nabavi, nekoliko je predmeta koji se odnose na radove vezane za potrebne promjene na željezničkim kolodvorima na rubovima schengenske zone. Službeno, HŽ Infrastruktura naručuje izvođenje prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine.

Izmjene ugovora na jednoj granici

Jedan predmet odnosi se na kolodvor Slavonski Šamac na granici s Bosnom i Hercegovinom, gdje će potrebne radove po najnovijem ugovoru provesti izvođač Remont pruga Matić.

Izvorno, ugovor je sklopljen 29. svibnja 2023. godine, na razdoblje od 12 mjeseci. Radovi su prema tadašnjem sporazumu trebali koštati 1,84 milijuna eura, no u ožujku 2025. godine potpisana je promjena ugovorenog iznosa kao i promjena trajanja.

Ovaj posao tako je poskupio za nešto manje od 200 tisuća eura, a rok se produljio na 18 mjeseci. Konačno, prije koji dan, 21. travnja 2026. godine, ugovorena je još jedna promjena ugovorenog iznosa, s 2,07 na 2,2 milijuna eura. Radovima je produljeno i trajanje. Podugovaratelji su od početka Dalekovod, Kolektor Koling, te Geogama, koji preuzimaju ukupno 30-ak posto radova.

Novija nabava u fazi natječaja

Uz radove na toj lokaciji, u javnoj nabavi nailazi se i na nešto skuplji postupak, na graničnom prijelazu Erdut u Osječko-baranjskoj županiji. Ovo je još jedna vanjska granica Schengena, ujedno i granični prijelaz prema Srbiji, na kojemu je također nužno provesti prilagodbu kolodvora za provedbu schengenske pravne stečevine.

Posao se tek našao u javnoj nabavi tako da još uvijek nema ugovora o izvođenju. S druge strane, za razliku od prethodnog postupka koji je provođen još u starijem sustavu nabave, za ovaj su dostupne tehničke specifikacije u kojima je navedeno što u svrhu prilagodbe na kolodvoru treba izmijeniti.

Tehnički detalji radova

Ponuđeni proizvod, piše u specifikaciji, mora u potpunosti zadovoljiti propisane tehničke uvjete te biti usklađen s europskim uredbama i direktivama o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Nove tračnice morat će odgovarati normi HRN EN 13674-1 ili njezinoj najnovijoj ekvivalentnoj verziji, zadržavajući otpornost na opterećenje i zamor materijala.

Propisano je da tračnice budu tipa 49E1, duljine najmanje 100 metara, bez bušenja rupa na krajevima, s odgovarajućim valjaoničkim oznakama. Moraju se proizvoditi iz kontinuirano lijevanih odljevaka uz obveznu tvorničku kontrolu kvalitete, stoji u tehničkom opisu.

Za materijal se traži čelik kakvoće R260, koji je termički obradiv. Također su definirane tolerancije: profil klase X i ravnost klase A.

Uz to, proizvođač će morat imati uspostavljen sustav kontrole kvalitete u skladu s međunarodnim standardima, a sva ispitivanja i provjere provode se prema tim pravilima. Predviđen je rok za prilagodbu je godina dana.

Najskuplja prilagodba

Posao prilagodbe očekuje se i na kolodvoru Tovarnik, o čemu smo pisali u nekoliko navrata, a riječ je i o najskupljoj prilagodbi, za koju je bilo procijenjeno da bi ju se moglo izvesti za 5,5 milijuna eura. Prva nabava na ljeto 2025. godine poništena je, a potom je pokrenut novi postupak, koji je uspješno zaključen odabirom tvrtke Texo Molior.

Posao prilagodbe željezničkog kolodvora Tovarnik na granici sa Srbijom domaća tvrtka je ugovorila izvesti za oko 8 milijuna eura s uključenim PDV-om. Njihova ponuda bila je najpovoljnija od tri pristigle.

Cilj ostaje prilagodba za Schengen

Glavni cilj projekta, kao i kod preostala dva koja smo spomenuli je prilagodba kolodvora Tovarnik Schengen pravilima za učinkovitiju graničnu kontrolu. U sklopu radova rekonstruirat će se prvi kolosijek, ugraditi nova skretnica između kolosijeka te izgraditi dodatni, šesti kolosijek. Također će se urediti dva nova perona s nadstrešnicama i pristupom za osobe smanjene pokretljivosti.

Planirana je i izgradnja nove zgrade za granične službe, kao i modernizacija elektroenergetske infrastrukture, uključujući novu transformatorsku stanicu i rasvjetu.