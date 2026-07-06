Sedam etaža i sedam koraka: Ovako izgleda sanacija stijene iznad kratkog, ali važnog tunela na autocesti A6

Jedan od najvažnijih dijelova projekta je ugradnja štapnih sidara, dok su za zaštitu pokosa predviđene su dvije vrste nosivih mreža od čelika.

Autocesta A6 jedan je od najvažnijih prometnih pravaca prema Rijeci, a njezine dionice kroz Gorski kotar prolaze zahtjevnim terenom, usjecima, pokosima i tunelima. Upravo na jednoj takvoj lokaciji, kod tunela Vrata, planira se zanimljiv zahvat kojim će se dodatno osigurati stijenski pokos iznad izlaznog portala prema Rijeci.

Tako su Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za sanaciju predusjeka tunela Vrata, odnosno izlaznog portala prema Rijeci, procijenjene vrijednosti od 410.000 eura.

Riječ je o geotehnički zahtjevnom zahvatu koji se neće izvoditi na samoj kolničkoj konstrukciji, nego na stijenskom pokosu iznad i lijevo od portala tunela. Cilj je povećati sigurnost pokosa i smanjiti rizik od odrona materijala na području koje se nalazi neposredno uz važan autocestovni pravac.

Radovi na osjetljivoj lokaciji iznad tunela

Prema izvedbenom projektu, radovima se mora pristupiti s povećanom pažnjom jer se izvode iznad portala tunela Vrata i na pokosu s njegove lijeve strane. Takve lokacije su zahtjevne jer se radovi obavljaju na visini, uz postojeću cestovnu infrastrukturu i u neposrednoj blizini prometa.

Stijenski pokos podijeljen je u sedam razina, odnosno etaža, koje su međusobno odvojene bermama. Za svaku od tih etaža predviđene su posebne mjere zaštite, ovisno o stanju stijene, postojećoj zaštiti i potrebnoj razini dodatnog osiguranja.

Projekt ne predviđa jednako rješenje za cijeli pokos, nego kombinaciju više geotehničkih mjera - mlazni beton, armaturne mreže, štapna sidra, nosive mreže od visokovrijednog čelika i mreže za kontrolu erozije.

tunel Vrata | Foto: Canva, eojn

Sedam etaža, više tipova zaštite

Na prvoj etaži, koja obuhvaća pokos neposredno iznad cijevi tunela i stijenski pokos s lijeve strane, predviđeno je postavljanje mlaznog betona debljine 10 centimetara. Beton se nanosi u dva sloja po pet centimetara, uz dodatno osiguranje armaturnom mrežom Q 188.

Na drugoj etaži već postoji dio zaštite, uključujući polipropilenske mreže, štapna sidra i zaštitne mreže. Ta se postojeća zaštita ne uklanja, nego se nova zaštita izvodi na nezaštićenim dijelovima. Predviđena su štapna sidra duljine tri i šest metara, u kombinaciji s nosivom mrežom od visokovrijednog čelika.

Treća etaža također već ima određenu zaštitu, među ostalim barijere za zaštitu od odrona te mreže sa sidrima. Nova zaštita predviđa ugradnju dodatnih nosivih mreža i šestmetarskih sidara, kako bi se ojačali dijelovi pokosa koji zahtijevaju dodatnu stabilizaciju.

Na četvrtoj etaži zadržava se postojeća zaštita od mlaznog betona i polipropilenske mreže sa sidrima, a dodaju se nove nosive mreže od visokovrijednog čelika. Na pojedinim dijelovima predviđena je i mreža za kontrolu erozije.

Peta etaža obuhvaća stijenski pokos lijevo od portala tunela. Ondje postojeća zaštita ostaje, a dodaje se nova nosiva mreža. Na šestoj etaži iznad portala predviđa se postavljanje nosive mreže bez sidara, dok se preostali dijelovi po potrebi dodatno osiguravaju. Sedma etaža štiti se prema potrebi, nosivom mrežom i štapnim sidrima duljine tri metra. tunel Vrata | Foto: Canva, eojn

Čišćenje, uklanjanje raslinja i priprema pokosa

Prije ugradnje nove zaštite potrebno je pripremiti teren. To uključuje organizaciju gradilišta, dopremu opreme i mehanizacije, ograđivanje područja zahvata, privremene deponije materijala i završno vraćanje lokacije u uredno stanje.

Projekt predviđa i uklanjanje dijelova postojeće površinske zaštite ondje gdje je to potrebno za kvalitetnu pripremu pokosa. Ti se radovi izvode ručno ili strojno, na visini, uz posebnu pažnju kako se ne bi dodatno oštetili pokosi, berme i rubovi zasjeka.

Posebna stavka odnosi se na čišćenje pokosa. Uklanjat će se fragmentirani kameni materijal, labilni blokovi, odronjeni materijal s berme i bankine, a predviđeno je i kavanje te ispuhivanje komprimiranim zrakom. Uklanjaju se i grmlje, šiblje te stabla promjera od 10 do 30 centimetara, uz propisano zbrinjavanje materijala. tunel Vrata | Foto: Canva, eojn

Sidra i čelične mreže kao ključ sigurnosti

Jedan od najvažnijih dijelova projekta je ugradnja štapnih sidara. Predviđena su sidra duljine tri i šest metara, od rebrastog čelika, promjera 32 milimetra. Sidra se ugrađuju u bušotine, pod nagibom od 20 stupnjeva u odnosu na horizontalu, a injektiraju se po cijeloj duljini.

Za takve radove izvođač mora imati specijaliziranu opremu za bušenje i ugradnju sidara na visini. Prije ugradnje potrebno je pribaviti atestnu dokumentaciju, a sidra se moraju ugrađivati u skladu s uputama proizvođača i tehničkim uvjetima projekta.

Za zaštitu pokosa predviđene su dvije vrste nosivih mreža od visokovrijednog čelika. Mreže se razlikuju po debljini žice i nosivosti, a koriste se ovisno o zahtjevnosti pojedinih dijelova pokosa. Svi elementi sustava moraju biti trajno zaštićeni od korozije, što je važno za dugotrajnost zaštite u zahtjevnim vanjskim uvjetima.

Nakon završetka radova, pokos iznad portala tunela prema Rijeci trebao bi biti dodatno osiguran kombinacijom betona, sidara, čeličnih mreža i zaštite od erozije. Time se povećava otpornost pokosa na odrone i dugoročno pridonosi sigurnijem prometovanju autocestom A6.