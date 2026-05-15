Od vojnog aerodroma do regionalnog čvorišta: Kreće velika modernizacija hercegovačke zračne luke

Zračna luka Mostar prošlu je godinu završila s više od 72 tisuće putnika, što predstavlja jedan od najboljih rezultata u povijesti mostarskog aerodroma. Zbog kontinuiranog rasta prometa započinje izgradnja novog dolaznog terminala, za koji je ovih dana položen kamen temeljac.

Svečanosti su prisustvovali predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, gradonačelnik Mostar Mario Kordić te ravnatelj Zračne luke Marko Đuzel, koji je istaknuo kako je riječ o važnom koraku u daljnjem razvoju i podizanju kvalitete usluga. Osim izgradnje novog terminala, u planu su i modernizacija piste te uvođenje dodatnih sadržaja za charter i redovne linije.

Potpora Hrvatske i ulaganje u razvoj regije

Predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač poručila je kako će novi dolazni terminal dodatno približiti mostarsku zračnu luku standardima razvijenih europskih zračnih čvorišta. Podsjetila je da je projekt prijavljen kroz Program potpore Hrvatima u BiH pod nazivom 'Povezani za rast: Zračna luka Mostar kao katalizator poduzetništva i prosperiteta hrvatske zajednice u BiH'.

- Projekt je prepoznala i prihvatila Vlada Republike Hrvatske te smo s Ministarstvom gospodarstva RH potpisali ugovor o dodjeli bespovratne potpore u iznosu od 285 tisuća eura, koji će u cijelosti biti uložen u izgradnju novog dolaznog terminala, rekla je Buhač.

Dodala je kako je razvoj Zračne luke Mostar jedan od strateških ciljeva Hercegovačko-neretvanske županije jer predstavlja važan temelj za turistički i gospodarski razvoj cijele regije.

Rekordan rast broja putnika

Pozitivne rezultate komentirao je i ravnatelj Marko Đuzel, naglasivši kako mostarski aerodrom bilježi kontinuiran rast posljednjih godina.

- Krenuli smo s oko 20 tisuća putnika u 2023. godini, zatim smo premašili 50 tisuća u 2024. godini, a prošlu godinu završili smo s više od 70 tisuća putnika, izjavio je Đuzel.

Dodao je kako je upravo rast prometa doveo do maksimalne iskorištenosti postojećih kapaciteta i potrebe za proširenjem infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta iznosi 750.000 eura, a financiranje osiguravaju Vlada RH, Vlada HNŽ-a te Grad Mostar.

Od vojnog aerodroma do važnog regionalnog čvorišta

Zračna luka Mostar otvorena je za civilni promet 1965. godine, dok je prije toga služila za testiranje i isporuku vojnih zrakoplova tvornice SOKO. Aerodrom je kroz desetljeća prolazio kroz različite faze razvoja, a 2012. godine promet se udvostručio, čime je Mostar postao druga najprometnija zračna luka u Bosni i Hercegovini, odmah iza Međunarodna zračna luka Sarajevo.

Godine 2018. Croatia Airlines uveo je redovnu liniju Mostar - Zagreb, dok je Eurowings povezivao Mostar s Düsseldorfom i Stuttgartom. Pandemija bolesti COVID-19 snažno je pogodila poslovanje aerodroma i dovela do obustave većine letova. No od 2021. godine promet se postupno oporavlja, prvenstveno kroz charter letove i nove međunarodne linije prema Italiji i Irskoj.

Danas se Zračna luka Mostar fokusira na stabilizaciju redovnih linija, povećanje broja putnika i infrastrukturna ulaganja koja bi Mostar dugoročno trebala pozicionirati kao važno prometno središte juga Bosne i Hercegovine.