Ovaj otok s kopnom povezuje podizni most, a sada će dobiti novu luku s 250 vezova

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16:29 87 d 19.03.2026
14. lipanj 2026.
Projekt obuhvaća dva lučka bazena, gradnju novih obala i gatova te uređenje prometa, parkirališta i sustava odvodnje.
Murterska luka u uvali Hramina mogla bi dobiti novo lice. U planu su novi lukobrani, gatovi, privezne obale, produbljivanje mora, prometnice i parkirališta, a nakon rekonstrukcije luka bi imala ukupno 253 veza.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o početku postupka u kojem će se odlučiti treba li za ovaj zahvat provesti procjenu utjecaja na okoliš. Projekt obuhvaća lučke bazene Jersani i Luke, a nositelj zahvata je Lučka uprava Šibensko-kninske županije.
Riječ je o projektu koji bi trebao promijeniti izgled i funkcionalnost dijela murterske obale. Planiraju se novi lukobrani, gatovi, privezne obale, produbljivanje akvatorija, uređenje prometnica, parkirališta i prostora za prihvat plovila. Nakon rekonstrukcije, lučki bazen Jersani trebao bi imati 136 vezova, a lučki bazen Luke 117 vezova.
Nositelj zahvata je Lučka uprava Šibensko-kninske županije, a lokacija se nalazi u uvali Hramina, u naselju Murter, na području Općine Murter-Kornati. Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje će nakon prikupljenih mišljenja nadležnih tijela i javnosti odlučiti je li za zahvat potrebno provesti cjelovitu procjenu utjecaja na okoliš.
Jedinstven projekt na našem otoku: Nagradila ga je i Europska unija, a sada kreće u realizaciju
Projektom će se stoljetna gusterna pretvoriti u inovativan centar vrijedan milijune.
16:29 87 d 19.03.2026
Projekt se provodi jer je riječ o morskoj luci s više od 100 vezova, ali i o zahvatu koji uključuje gradnju građevina u moru, nasipavanje obale te produbljivanje morskog dna.
U lučkom bazenu Luke planira se izgradnja glavnog lukobrana duljine oko 230 metara, unutarnje privezne obale, gatova za prihvat plovila, manipulativne površine i plažnih površina za ublažavanje valne energije. Predviđeno je i uređenje dijela mjesne ceste uz buduću luku te promjena prometne regulacije s južne strane.
Ukupna duljina uređene unutarnje obale iznosila bi 148,45 metara, a sam bazen Luke imao bi 117 vezova. Zbog malih dubina, veći dio akvatorija produbio bi se na kotu od minus 2,50 metara. Planira se i uređenje prometnice u zaleđu, uz nova parkirališna mjesta.
Još opsežniji radovi planirani su u lučkom bazenu Jersani. Ondje se predviđa gradnja glavnog lukobrana duljine oko 240 metara, unutarnje i vanjske obale, operativne obale, rubnog gata te gatova za privez plovila domicilnog stanovništva.
Lučki bazen Jersani trebao bi imati ukupno 136 vezova, a u sklopu luke planira se i manipulativni plato za suhi vez, odnosno prihvat oko 35 plovila duljine do 11 metara. Veći dio akvatorija također bi se produbio na minus 2,50 metara kako bi se osigurala dovoljna dubina za gaz plovila.
Projekt uključuje i rekonstrukciju postojećih cesta u zaleđu luke. U bazenu Jersani predviđa se uređenje ceste duljine nešto više od 300 metara, s dvije vozne trake širine po tri metra i 85 parkirališnih mjesta.
Poseban dio projekta odnosi se na sustav prikupljanja i obrade otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode spajale bi se na javni sustav odvodnje, dok bi se kaljužne vode i otpadne vode od pranja podvodnog dijela brodova obrađivale posebnim uređajima. Zauljene vode s parkirališta i prometnica prolazile bi kroz separatore ulja prije ispuštanja.
Ministarstvo će u postupku prikupiti mišljenja nadležnih tijela, među kojima su uprave za zaštitu prirode, vodno gospodarstvo i zaštitu mora, Šibensko-kninska županija te Općina Murter-Kornati.
Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja Ministarstvu u roku od 30 dana od objave informacije. Nakon toga Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno treba li za projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
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