Jedinstven projekt na našem otoku: Nagradila ga je i Europska unija, a sada kreće u realizaciju

Riječ je o inicijativi koja nagrađuje projekte koji spajaju održivost, ljepotu i zajedništvo, a konkurencija je bila jaka - više od 350 prijava iz cijele Europe, a nagrađeno ih je samo 20. Među njima i Amphorarium.

A sad stižu i nove vijesti, projekt ide dalje. Izabran je izvođač radova, kompanija Reliance, koja će za oko dva milijuna eura rekonstruirati ovaj objekt.

Stoljetna gusterna postaje inovativni centar

Točnije, projektom, koji je izradio studio Arx, Općina planira obnoviti stoljetnu gusternu na otoku Murteru i pretvoriti je u inovativni centar za kulturu, očuvanje i interpretaciju baštine. U novouređenom prostoru održavat će se izložbe, koncerti, radionice i edukativni programi koji će obogatiti kulturni život zajednice.

Nova infrastruktura potaknut će suradnju lokalnih umjetnika i kulturnih djelatnika te omogućiti realizaciju kreativnih otočnih projekata. Amphorarium će kroz stalni postav i multimedijalne izložbe o amforama educirati posjetitelje o murterskoj kulturnoj i prirodnoj baštini te omogućiti autentično povezivanje s naslijeđem otoka.

Projekt će stanovnicima i posjetiteljima omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima tijekom cijele godine, a interpretacijske aktivnosti potpomognute novim tehnologijama dodatno će povećati atraktivnost destinacije, posebno izvan glavne turističke sezone. Riječ je o projektu strateške važnosti za Općinu Murter-Kornati jer će doprinijeti transformaciji destinacije iz masovnog turizma prema održivom razvoju temeljenom na kulturnoj baštini. Vrijednost projekta iznosi 4,5 milijuna eura, od čega je 3,8 milijuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor je potpisan u svibnju 2025. godine, a završetak radova očekuje se u prosincu 2026. godine.

Projekt Amphorarium, otok Murter | Foto: eufondovi.gov.hr

Dvije dvorane u jedinstvenom objektu

Prema projektnoj dokumentaciji, postojeća građevina predstavlja gusternu javne namjene vanjskih dimenzija 14,12 × 14,12 metara, unutarnje dubine 6,35 metara i vanjske visine jedan metar. Projektom je predviđena rekonstrukcija i nadogradnja gusterne te njezina prilagodba novoj namjeni, izložbenom prostoru, iznad kojeg će se nadograditi katnost P+1. Planirana je i izgradnja pristupne rampe te uređenje trga ispred građevine, u skladu s prostornim uvjetima lokacije.

Unutar gusterne planirano je uređenje izložbenog prostora povezanog s nadogradnjom putem podizne platforme. U prizemlju, koje je u kontaktu s okolnim terenom, bit će dvije dvorane - suvenirnica i polivalentni prostor namijenjen radionicama, predavanjima i okupljanjima.

Projekt Amphorarium, otok Murter | Foto: eufondovi.gov.hr

Staklene stijene i spuštanje u gusternu

Velike staklene stijene povezat će unutarnji i vanjski prostor, gdje će se urediti trg s nepravilnom rampom koja vodi na prvi kat. Na katu, koji je ujedno i početna točka obilaska, bit će natkrivena tribina s pozornicom i prostor za stalni postav. Posjetitelji će se u gusternu spuštati podiznom platformom u jugoistočnom kutu zgrade, koja će se kretati minimalnom brzinom kako bi se simbolično postigao dojam 'uranjanja pod more'.

Rekonstrukcija će se izvesti tako da se zidovi, pod i svod gusterne zadrže u izvornom stanju, uz sanaciju površinskog sloja. Predviđeno je i nekoliko proboja kroz zidove kako bi se prstenastom stazom za razgledavanje povezalo svih šest komora gusterne.