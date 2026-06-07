Beton i staklo kao čipka: Uspješno završena zahtjevna rekonstrukcija u centru Zagreba

Meštrovićev paviljon u Zagrebu simbol je umjetnosti i grada, sagrađen 1938. godine. Prvo je bio Dom likovnih umjetnosti, no njegova namjena kroz povijest se više puta mijenjala. Objekt koji se opisuje kao jedna od najdinamičnijih građevina novije hrvatske povijesti, kroz period kraći od jednog stoljeća je čak četiri puta mijenjala namjenu i unutarnji oblik, za javnost je zatvoren od kraja siječnja 2025. godine - zbog početka konstrukcijske, cjelovite i energetske obnove.

Od siječnja 2025. prema arhitektonskom rješenju Saše Randića radove izvodi tvrtka Spegra iz Splita, a jedna od posljednjih faza koju su uspješno priveli kraju je složena rekonstrukcija staklene kupole, simbola zgrade. Direktor Spegre, Berislav Borovina, hvali se osvježenim izgledom kupole.

Obnova od početka 2025.

Od početka 2025. godine, Meštrovićev paviljon koji se bez sumnje može nazvati simbolom Zagreba, i vrijednim primjer domaće arhitekture namijenjene umjetnosti, obnavlja građevinska tvrtka Spegra. Obnova je krenula kako bi se na građevini sanirala oštećenja uzrokovana potresima, radi povećanja sigurnosti konstrukcije te da bi se objektu vratio izvorni izgled.

Dok je objekt od izgradnje zadržao izvornu 'formu', u obnovi se uz ojačanje statike svim elementima vraća stari sjaj. Između ostalog, na ovom gradilištu izvršena je zahtjevna rekonstrukcija slavne staklene kupole po kojoj je paviljon prepoznatljiv, a rezultate je na društvenoj mreži Facebook podijelio direktor Spegre, Berislav Borovina.

'Nije ovo čipka - ovo su armirani beton i staklene prizme'

Ovo što vidite nije djelo filigrana koji izrađuju lančiće. Nije ni rad paških žena ili časnih sestara koje pletu čipku, slikovito piše Borovina na početku objave. Nisu ovo napravili ni meštri iz škvera, ni bravari, ni tokari koji uz stroj drže mikrometar u ruci, dodaje o rekonstrukciji kupole.

- Ovo je napravljeno od armiranog betona i staklenih prizmi. Napravljeno je rukama Spegrinih djelatnika. Vrijednih, čestitih i poštenih ljudi. Radnika koji preko marende sidnu u trlišu i kacigi, pa možda drmnu gutljaj ili dva pive iz boce. A ipak, iz njihovih ruku nastaju djela koja ponekad izgledaju kao da su ih stvarali zlatari, kipari ili umjetnici. I zato ovo nije samo beton i staklo. Ovo je znanje, trud, strpljenje i ponos ljudi koji svoj posao rade srcem. Jer kad se male ruke slože, sve se može, sve se može, zaključuje Borovina.

rekonstrukcija kupole, Meštrovićev paviljon | Foto: HDLU, Vanja Babić

Popravak nakon desetljeća propadanja

Podsjećamo da se i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) nedavno pohvalilo uspješnom izvedbom centralne kupole s prstenastim svodom - jednim od najprepoznatljivijih dijelova građevine.

Na svojoj stranici napisali su da je armiranobetonsko-staklena kupola nakon desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ali i zbog ambijentalnih utjecaja i potresa morala proći potpunu faksimilnu rekonstrukciju, a taj zahvat izveden je primjenom suvremenih građevinskih metoda i materijala.

Prema riječima projektantice konstrukcijske obnove, Vlatke Rajčić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, najveći problem predstavljala je loša kvaliteta i neadekvatan oblik izvornih staklenih prizmi, zbog čega je veći dio staklenih opeka bio popucao i ugrožavao je statičku stabilnost građevine.

Iz tog razloga donesena je odluka da će potpuno ukloniti prije precizne rekonstrukcije kojom će se očuvati izvorni izgled i geometrija kupole. Uz to, ugrađene su unaprijeđene staklene opeke, a nova konstrukcija znatno je otpornija. rekonstrukcija kupole, Meštrovićev paviljon | Foto: HDLU, Vanja Babić

Ugrađeno 15.000 prizmi

Radovi na centralnoj kupoli trajali su oko šest mjeseci, nakon izvedbe devet probnih polja, dok je za izgradnju prstenastog svoda bilo potrebno dodatnih šest mjeseci. U projekt je bilo uključeno više od 70 posebno obučenih radnika te svi inženjeri izvođača, tvrtke Spegra.

Taj dio obnove ukupno vrijedne više od 20 milijuna eura, svakako je među najzahtjevnijima, a u njemu je zamijenjeno oko 15.000 staklenih prizmi. Inače, obnova je pred samim krajem te bi građevina pa i trg na kojemu se nalazi svakog treba trebali zasjati novim sjajem.