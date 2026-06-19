Riječki projekt od 70 milijuna eura kasni: Grad odbio produljenje roka za Žabicu, naplaćivat će penale

Rušenjem starih skladišta u prosincu 2023. godine otvoreno je gradilište novog autobusnog terminala Žabica u Rijeci, projekta koji se čekao više od dva desetljeća. Riječ je o jednoj od najvažnijih urbanih transformacija u središtu grada, na atraktivnoj lokaciji uz more, između željezničkog kolodvora i pomorskog putničkog terminala.

No, na gradilištu ne ide sve po planu pa radovi kasne, a Grad Rijeka je tvrd - produljenja ugovora nema. Istražili smo što se događa.

Grad odbio zahtjev investitora za produljenje roka

Trgovačko društvo Best in Parking - Žabica Riva Rijeka City Terminal zatražilo je produljenje roka izgradnje do 27. listopada 2026. godine, iako je ugovoreni rok za dovršetak projekta istekao 9. travnja ove godine. Stručne službe Grada Rijeke detaljno su analizirale zahtjev investitora, a u postupak procjene bio je uključen i neovisni sudski vještak.

Nakon provedene analize zaključeno je da ne postoje objektivne okolnosti koje bi opravdale produljenje ugovorenog roka te da investitor kasni s izvršavanjem svojih ugovornih obveza prema Gradu Rijeci i društvu Rijeka plus. Odluka o odbijanju zahtjeva službeno je priopćena investitoru prije održavanja konferencije za medije.

bauštela.hr

Mogući penali zbog kašnjenja

Grad Rijeka nastavit će pratiti realizaciju projekta s ciljem njegova što skorijeg dovršetka, no ostaje pri stavu da nema opravdanih razloga za dodatnu prolongaciju radova. Takva odluka otvara mogućnost obračuna ugovornih penala zbog kašnjenja.

Konačan iznos eventualnih penala bit će utvrđen po završetku projekta, nakon što bude poznato ukupno trajanje kašnjenja. Kašnjenje se računa od 10. travnja 2026. godine, odnosno od dana nakon isteka ugovorenog roka za dovršetak radova.

Projekt vrijedan oko 70 milijuna eura

Da se prisjetimo, riječ je o projektu vrijednom oko 70 milijuna eura. Investitor je Best in Parking, dok radove izvodi domaća građevinska tvrtka Texo Molior. Riječ je o garažno-poslovnom kompleksu koji će objediniti autobusni kolodvor, garažu i komercijalne sadržaje, a na projektu se trenutačno odvija druga faza izgradnje.

Objekt će se prostirati na šest etaža, a sadržavat će autobusni kolodvor s 14 perona, garažu s više od 850 parkirnih mjesta te trgovačke, ugostiteljske i poslovne sadržaje. U konstrukciju terminala ugrađeno je više od 25.000 kubičnih metara betona i 2.500 tona armaturnog čelika. Prvoj fazi radova prethodili su zemljani radovi, iskop građevinske jame te postavljanje pilota na kojima objekt stoji. Zapadna Žabica | foto: Grad Rijeka

Nova prometna i urbana slika centra Rijeke

Idejno rješenje budućeg autobusnog terminala Žabica potpisuje arhitektonski ured 3LHD, koji je s javnošću podijelio fotografije gradilišta i informacije o realizaciji projekta. Prema njihovu rješenju, budući terminal integrirat će ceste, rampe, vijadukte i pješačke koridore na više razina, u prostoru okruženom željezničkim, lučkim, cestovnim i pješačkim prometom.

Zgrada terminala duga je 225 metara, a svojom masivnošću referira se na nekadašnja skladišta. Visinski gabariti i podjela zgrade u zone oblikovani su prema okolnim urbanim blokovima i atrijima, dok čelična konstrukcija i fasada predstavljaju svojevrsnu posvetu lučkim kranovima i industrijskoj infrastrukturi.

Pješački pristupi terminalu bit će osigurani iz Krešimirove ulice, novooblikovanog Trga Žabica i produžene Ulice Riva. Svi se pristupi objedinjuju na najnižoj razini zgrade, odakle se korisnici usmjeravaju prema višim etažama. Time se stvara dostupan pješački prostor autobusnog kolodvora, bez preklapanja pješačkog i kolnog prometa. Rijeka autobusni kolodvor | vizualizacija

Nastavak Ulice Riva i otvaranje grada prema moru

Uz novi terminal, Grad Rijeka će zajedno s kupcem nekretnina na Zapadnoj Žabici izgraditi i nastavak Ulice Riva. Taj je prometni potez važan ne samo kao pristup novom kompleksu nego i kao veza Ulice Riva s nedavno otvorenom cestom D403. Izgradnjom spoja na D403 otvorit će se i pristup dijelu kompleksa Metropolis, koji se sada nalazi duboko u lučkom području.

Nakon preseljenja autobusnog kolodvora na novu lokaciju, slijedit će uređenje Trga Žabica i stvaranje preduvjeta za promjene u odvijanju prometa u užem središtu Rijeke. Završetkom projekta prostor u centru grada trebao bi postati funkcionalniji, prometno uređeniji i otvoreniji prema moru.