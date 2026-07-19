Nova cesta prema Plitvičkim jezerima: 12,5 kilometara kroz krš povezivat će se s autocestom

Između Saborskog i Rakovice planira se nova trasa državne ceste DC42, duga približno 12,5 kilometara. Buduća prometnica trebala bi zaobići tehnički problematičnu postojeću dionicu koja prolazi područjem Nacionalnog parka Plitvička jezera te poboljšati vezu Gorskog kotara i ogulinskog kraja s Rakovicom, Plitvicama i Likom. Trasa će većim dijelom prolaziti šumovitim, brdovitim i krškim područjem, zbog čega projekt uključuje visoke nasipe, duboke usjeke i nova raskrižja.

Kako bi se projekt pripremio za buduću gradnju, Hrvatske ceste (HC) pokrenule su prethodno savjetovanje za nabavu usluge izrade idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole. Procijenjena vrijednost iznosi 270.000 eura bez PDV-a. Rok za izvršenje projektantskih usluga predviđen je u trajanju od 12 mjeseci od uvođenja odabranog izvršitelja u posao.

Zašto se planira potpuno nova trasa?

Državna cesta DC42 povezuje autocestu A6 i državnu cestu DC3 s državnom cestom DC1 te preko Vrbovskog, Ogulina, Josipdola, Plaškog i Saborskog vodi prema Rakovici i Plitvičkim jezerima. Postojeća dionica između Saborskog i spoja s DC1 ima promjenjivu širinu kolnika, oštre zavoje, neuređene bankine i berme te nagibe koji ne odgovaraju zahtjevima prometnice državnog ranga.

Poseban problem predstavlja prolazak kroz zaštićeno područje Nacionalnog parka i konfiguraciju terena, zbog čega značajnija rekonstrukcija postojeće ceste nije moguća. Zato je odabrano rješenje nove trase, koja bi trebala omogućiti sigurnije i protočnije odvijanje lokalnog, daljinskog i turističkog prometa. Za zahvat je već izrađena studija utjecaja na okoliš, a u veljači 2025. doneseno je rješenje o njegovoj prihvatljivosti za okoliš.

Nova cesta kod Plitvičkih jezera | Foto: EOJN, Canva

Dvije vozne trake i nova raskrižja

Planirana cesta počinje na izlasku iz Saborskog, u blizini zaseoka Paljići, a završava spojem na postojeću DC42 kod Rakovice. Projektirana je kao državna cesta s dvije vozne trake za mješoviti promet i projektnom brzinom od 80 kilometara na sat.

Oko 430 metara od početka trase predviđeno je T-raskrižje s postojećom DC42. Na završetku trase planira se kružno raskrižje, dok će u blizini Rakovice trebati uskladiti i budući spoj s planiranom obilaznicom Rakovice i Grabovca. Projektanti moraju riješiti i sve spojne ceste, prilaze te poljske i šumske putove koje nova prometnica presijeca, kako bi pristup okolnim parcelama ostao očuvan.

Nova trasa gotovo cijelom dužinom prolazi izvan naseljenih područja. Manjim dijelom vodi preko poljoprivrednog zemljišta, dok je najveći dio položen kroz šume, što dodatno povećava važnost zaštite okoliša, uređenja pokosa i zadržavanja postojećih komunikacijskih putova. Plitvička jezera | foto: NP Plitvička jezre

Nasip visok čak 26 metara

Najzahtjevniji dio budućeg zahvata bit će uklapanje ceste u brdoviti krški reljef. Na većem dijelu trase smjenjivat će se usjeci i nasipi visoki do pet metara, ali projektno rješenje predviđa i osam lokacija s mnogo većim građevinskim zahvatima.

Pojedini nasipi trebali bi dosezati 12, 14, 16 i 19 metara, dok je na najzahtjevnijoj lokaciji predviđen nasip visok oko 26 metara. Najdublji usjeci dosezat će približno 17 i 18 metara. Tijekom izrade idejnih projekata mora se provjeriti može li se položaj trase dodatno optimizirati kako bi se smanjile količine iskopa i nasipavanja.

Kod visokih nasipa planira se primjena gabiona ili sličnih konstrukcija kojima bi se smanjila njihova širina. Usjeci viši od deset metara morat će se oblikovati u etažama, dok će se konačni nagibi pokosa odrediti prema rezultatima geotehničkih istraživanja. Iskoristivi materijal iz iskopa trebao bi se ponovno upotrijebiti u nasipima, a sve otvorene površine nakon radova ozeleniti i krajobrazno urediti.

Plitvička jezera | Nacionalni park Plitvička jezera

Bušotine će otkriti što se nalazi ispod trase

Prije detaljnog projektiranja potrebno je precizno utvrditi geološke, hidrogeološke i geotehničke uvjete terena. Predviđeno je približno 300 metara istražnog bušenja s kontinuiranim vađenjem jezgre, raspoređenog u više desetaka bušotina. Uz to će se izvesti gotovo dva kilometra geofizičkih profila te terenska i laboratorijska ispitivanja tla i stijene.

Istraživanjima će se provjeravati nosivost i stabilnost tla, pojava podzemnih voda, sastav stijenske mase i potencijalno nestabilne padine. Posebna pozornost posvetit će se području od približno šestog do dvanaestog kilometra trase, gdje se nalaze strmije padine i najveći planirani nasipi i usjeci.

Rezultati će poslužiti za izradu geotehničkog elaborata i idejnog geotehničkog projekta trase i cestovnih objekata. Bez tih podataka nije moguće pouzdano projektirati pokose, temeljenje objekata, potporne konstrukcije ni sustav odvodnje.

Projekt obuhvaća puno više od samog kolnika

Odabrani projektant morat će izraditi cjelovitu dokumentaciju za prometne površine, odvodnju i vodozaštitu, cestovne objekte, prometnu signalizaciju, zaštitu od buke i krajobrazno uređenje. U zadatak ulaze i projekti zaštite, izmještanja ili prelaganja postojećih elektroenergetskih, vodovodnih, telekomunikacijskih i drugih instalacija koje se nađu u koridoru ceste.

Potrebno je izraditi geodetsku podlogu, situaciju stvarnog stanja, popis zahvaćenih čestica, predinvesticijski troškovnik i BIM model buduće prometnice. Izvršitelj će također voditi upravni postupak i pripremiti sve potrebno za ishođenje lokacijske dozvole.

Iako se cesta promatra kao jedinstvena dionica, tijekom projektiranja mogu se predvidjeti zasebne faze za izmještanje instalacija i ishođenje pojedinačnih građevinskih dozvola. Tek nakon dovršetka idejnih projekata, lokacijske dozvole i dokumentacije višeg stupnja moći će se pripremati postupak javne nabave za izvođenje radova na samoj prometnici.