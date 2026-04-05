Plitvička jezera dobila laskavu titulu, mamac za turiste: Uvijek spremno čak 15 km drvenih staza

Poznati magazin Time Out objavio je svoj tradicionalni popis najljepših mjesta na svijetu za 2026. godinu, a među 50 odabranih je i Nacionalni park Plitvička jezera čime je ovaj posebni dio Hrvatske ponovno potvrdio svoj status 'velikana'. Naime, UNESCO je ovaj jedinstveni sustav jezera, sedrenih barijera i slapova uvrstio na svoj Popis svjetske baštine još 1979. zbog njegove izvanredne prirodne vrijednosti.

Osim prirodnih fenomena, park je poznat i po složenoj infrastrukturi pješačkih staza i drvenih šetnica koje omogućuju posjetiteljima siguran i neposredan doživljaj krajolika bez narušavanja osjetljivog okoliša. Te staze nisu samo turistički element, one su i inženjerski izazov, primjer održive građevinske prakse u jednom od najzaštićenijih prirodnih rezervata Europe.

Spoj graditeljstva i prirode

Jedan od neprepoznatljivijih elemenata parka su drvene pješačke staze i mostići koji vijugaju iznad jezera, slapova i sedrenih barijera. Te šetnice omogućuju posjetiteljima da pješače gotovo direktno nad površinom vode i kroz kanjone, uz minimalan utjecaj na prirodni okoliš. Staze građene od otpornog drva obrađenog protiv vlage i trošenja, oblikovanog tako da izdrži konstantne promjene vlage, temperature i promet posjetitelja. Što nije lak zadatak.

Naime, ovakve drvene konstrukcije projektiraju se tako da se fleksibilno prilagođavaju terenu i vodi, uz osiguravanje stabilnosti i sigurnosti korisnika. U praksi to znači da se drvene grede i podnice postavljaju na podupirače koji su ukopani u tlo ili pričvršćeni na čvršće stijene, a konstrukcija je često modularna kako bi se lakše obnavljala i zamjenjivala oštećena mjesta. Plitvička jezera | foto: NP Plitvička jezre

Infrastruktura pješačkih ruta

Park pametno i održivo upravlja mrežom pješačkih ruta različitih duljina i težina, od kraćih Lučkih ruta A i B do dužih planinarskih putova koji obuhvaćaju i više od 15 kilometara šetnica. Drvene staze i mostići čine srž tih ruta, omogućujući prelazak preko plitkih dijelova jezera i korita potoka bez narušavanja prirodnog sedrenog sustava. Primjerice, Ruta A, popularna među posjetiteljima, vodi kroz niz drvenih staza koje se protežu uz niz manjih slapova i jezerskih obala.

Takva infrastruktura zahtijeva stalan program održavanja i rekonstrukcije. Park je u posljednjih nekoliko godina uložio napore u obnovu pristupnih staza i rekonstrukciju ključnih pješačkih putova, uključujući one koje vode od naselja do ulaza u park, kako bi se poboljšala sigurnost i iskustvo posjetitelja. Održavanje uključuje zamjenu oštećenih drvenih elemenata, nadzor stabilnosti potpornog sustava i prilagodbe na mjestima gdje se tlo pomiče ili erodira uslijed padalina. Plitvička jezera | foto: NP Plitvička jezre

Izazovi gradnje u osjetljivom okolišu

Gradnja i održavanje staza u Plitvičkim jezerima predstavlja tehnički i ekološki izazov. Park leži u krškom terenu s dinamičkim hidrološkim sustavom, gdje voda stalno oblikuje krajolik. To znači da svaki građevinski zahvat, pa tako i briga o stazama, mora biti izveden s minimalnim utjecajem na prirodne procese, uključujući formiranje sedrenih barijera i tokove vode.

Inženjeri i projektanti moraju uzeti u obzir i veliku posjećenost parka jer milijuni posjetitelja godišnje opterećuju drvene konstrukcije, zahtijevajući robusne materijale i sustave koji se mogu lako obnavljati. Održavanje drvenih elemenata obuhvaća redovite inspekcije, zamjenu dotrajalih dijelova i zaštitu od truljenja i klizanja, što je ključno za sigurnost i dugovječnost infrastrukture. rad u drvetu | foto: Freepik

Tehnike održive gradnje

U NP Plitvička jezera gradnja drvenih staza predstavlja primjer održive infrastrukture u prirodnom rezervatu. Projektanti nastoje koristiti materijale koji se mogu reciklirati i koji su što manje invazivni za okoliš, a istovremeno dovoljno izdržljivi da podnesu promjenjive klimatske uvjete i visoku vlažnost.

Opći građevinski principi za takve uvjete uključuju: antikorozivnu obradu drva i zaštitu površina kako bi se smanjilo propadanje, modularne konstrukcije koje se mogu lako rastaviti i obnoviti bez teških strojeva i podupirače ugrađene u stabilne točke tla ili stijena, čime se smanjuje potreba za velikim temeljima. Ove prakse omogućuju da infrastruktura ostane sigurna, funkcionalna i u skladu s načelima zaštite prirode.