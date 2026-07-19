U tri faze provodi se obnova 80 godina starog mosta: Ugovor promijenjen dvaput, hoće li se oduljiti radovi

Otprilike godinu dana nakon početka obnove, pješaci se vraćaju na 80 godina stari most u Karlovcu. Radovi još nisu gotovi, a ugovor je mijenjan.

Polovicom kolovoza prošle godine započela je sanacija gotovo 80 godina starog mosta Banija u Karlovcu. Predviđeno je da će radovi trajati godinu dana i provesti se u tri faze za cijenu skoro 2 milijuna eura, s uključenim PDV-om. S tvrtkama Mar i Sitolor ugovor je u međuvremenu mijenjan u dva navrata, a evo što se promijenilo - ako nisu rok i iznos posla pred samo otvaranje mosta.

Obnova u 14 mjeseci

Stari most Banija u Karlovcu proteklih 12 mjeseci prolazio je kroz detaljan postupak održavanja, a pred ponovno otvaranje u javnoj nabavi objavljene su izmjene ugovora potpisanog 29. srpnja 2025. godine. Izvedbu radova u cijelosti su financirale Hrvatske ceste koje su za radove na mostu unaprijed osigurale 2,4 milijuna eura, a ugovor je potpisan za nekoliko stotina tisuća niži iznos, na razdoblje od 14 mjeseci.

Grad Karlovac 15. srpnja objavio je otvaranje mosta za pješake dan kasnije, 16. srpnja, u 9 sati ujutro. No, iako se pješaci vraćaju na most, iz Grada mole da se ne ulazi na preostalo područje gradilišta koje se uredno nastavlja. U javnoj nabavi u trenutku otvaranja dostupne su informacije o izmjenama ugovora kojima se, doduše, ne mijenjaju ni trajanje i vrijednost radova, ali se povećava obuhvat posla. Most Banija u obnovi od ljeta 2025. godine | foto: Grad Karlovac

Podugovaratelj za dodatni posao

Izmjene, ugovorene u travnju 2026. godine otkrivaju da se za posao na gornjem ustroju mosta u ugovor uvodi podugovaratelj Berkelium. Preuzimaju nešto manje od 2 posto posla, u vrijednosti od 28.917 eura.

U skladu s tom izmjenom, 13. srpnja ugovara se i zamjenska stavka u poglavlju dokumentacije I 2 Gornji ustroj bez izmjene cijene stavke. Unatoč promjenama cijena, dakle, ostaje 1,58 milijuna eura bez, odnosno 1,97 milijuna eura s uključenim PDV-om.

Napominjemo, iz Grada Karlovca u ožujku ove godine objavljeno je da je tijekom izvođenja utvrđeno da je stanje čelične konstrukcije mosta lošije nego se prvotno očekivalo, zbog čega su uvedeni dodatni radovi kojima će se, rečeno je iz Grada, osigurati dugoročna stabilnost i sigurnost mosta.

- Unatoč dodatnim zahvatima, dinamika radova ostala je u okvirima planiranog roka, napomenuli su tada iz Karlovca.

Konstrukcija ranije obnavljana

Završetkom radova Karlovac će dobiti obnovljen most koji će osigurati veću sigurnost i pouzdanost prometne infrastrukture na ovom važnom gradskom pravcu stoji na stranicama grada. S obzirom na datum ugovaranja posla, završetak svih radova na staroj konstrukciji očekuje se u rujnu ove godine.

Podsjetimo, stari most preko rijeke Kupe podignut je 1947. godine. Čelične je konstrukcije s dva raspona duljine 48,5 metara, a ukupne je duljine 100 metara te je širok 12,4 metra. Glavni nosači oslonjeni su na masivne armiranobetonske upornjake i središnji stup i obložene su klesanim kamenom.