Dva velika projekta u dva slavonska grada: Rekonstruira se glavna gradska cesta, a stiže i novi rotor

Galerija: Izgradnja slavonskih bazena napreduje punom parom, bit će gotovo do ljeta
U Vinkovcima se grade vanjski bazeni vrijedni 5 milijuna eura. Projekt napreduje željenom brzinom, a sve bi trebalo biti gotovo do srpnja.
15:34 22 d 16.03.2026
07. travanj 2026.
Dva slavonska grada uskoro očekuju veliki zahvati u cestovnoj infrastrukturi, vrijedni ukupno gotovo dva milijuna eura.
Grad Vinkovci nalazi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je Pleternica smještena u Požeško-slavonskoj. Iako su udaljeni stotinjak kilometara, oba grada pripadaju prostoru Slavonije - identitetom zasigurno, premda se Vinkovci često svrstavaju i u Srijem. Upravo ta dva grada uskoro očekuju veliki zahvati u cestovnoj infrastrukturi, vrijedni ukupno gotovo dva milijuna eura.
U Vinkovcima će tvrtka Cestorad izvesti rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC46 i DC518 u kružno raskrižje, vrijednu oko 700 tisuća eura. S druge strane, u Pleternici će STRABAG realizirati projekt izvanrednog održavanja državne ceste DC38, dionice kroz sam grad, u vrijednosti od 1,25 milijuna eura.
Projekt u Pleternici obuhvaća dionicu dugu oko tri kilometra koja prolazi kroz središte grada i ima ključnu prometnu ulogu. Riječ je o sveobuhvatnom zahvatu kojim će se obnoviti kolnik, sustav oborinske odvodnje te prometna signalizacija i oprema, s ciljem podizanja sigurnosti i kvalitete prometovanja.
Iako je geometrija ceste ocijenjena zadovoljavajućom, kolnička konstrukcija pokazuje značajna oštećenja - pukotine, ulegnuća i tragove ranijih sanacija. Projektom je predviđeno uklanjanje dotrajalog asfaltnog sloja i ugradnja novog, uz dodatne zahvate na kritičnim dijelovima gdje će se sanirati i nosivi slojevi. Ugradit će se i armirana mreža kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje pukotina.
Posebna pažnja posvećena je odvodnji, koja će se unaprijediti ugradnjom novih slivnika, drenažnih cijevi i kanalica, uz zadržavanje postojećeg režima otjecanja vode. Na pojedinim lokacijama slivnici će se izmjestiti iz prometnih traka radi povećanja sigurnosti.
U sklopu radova sanirat će se i most preko rijeke Orljave. Predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva asfalta, sanacija betonske konstrukcije te ugradnja nove hidroizolacije i završnih slojeva. Obnovit će se i pješačke staze, zaštitne ograde i prijelazne naprave, čime će se dodatno povećati sigurnost svih sudionika u prometu.
Prometna signalizacija bit će u potpunosti obnovljena, kako horizontalna, tako i vertikalna, u skladu s važećim propisima i normama. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, uz nastojanje da barem jedan prometni trak ostane prohodan, a vozači će biti pravovremeno informirani o svim izmjenama.
Projekt u Vinkovcima predviđa rekonstrukciju postojećeg trokrakog raskrižja u moderno kružno raskrižje, čime će se značajno povećati sigurnost i protočnost prometa. Postojeće raskrižje opterećeno je prometom, a sporedni pravac ima smanjenu protočnost, uz dodatni problem dotrajale kolničke konstrukcije.
Uvođenjem kružnog toka smanjuje se broj konfliktnih točaka i brzina kretanja vozila, čime se smanjuje rizik od prometnih nesreća. Projektirani kružni tok imat će vanjski radijus od 18 metara i kolnik širine 8,5 metara, uz prilagođene privoze za sigurno odvijanje prometa, uključujući i teška vozila poput kamiona i autobusa.
Projekt uključuje i novu prometnu signalizaciju, zaštitnu odbojnu ogradu te modernu LED rasvjetu koja će povećati vidljivost raskrižja. Predviđena je i izgradnja priključka prema budućem transportno-logističkom centru, koji će u početnoj fazi biti zatvoren. Tijekom radova osigurat će se privremena regulacija prometa kako bi se promet mogao nesmetano odvijati, uz minimalne zastoje za vozače.
Ne trebate iskustvo: Za ove radove u kući nije potreban majstor, a dovoljan vam je samo jedan alat
Brtvilo i ljepilo u jednom, elastičan i otporan na temperaturu, a koristiti ga mogu i amateri. Zato se treba naći u kutriji s alatom svakog majstora.
15:00 15 h 07.04.2026
Od riže napravili top jeftinu zamjenu za drvo! Otporna na vlagu, idealna za terase i balkone
Materijal ima iznimne tehničke karakteristike: otporan je na vlagu, vremenske uvjete, insekte i truljenje, ne puca, niti se raslojava.
16:35 14 h 07.04.2026
HŽ pokreće nove radove: Za dodatnih 25 milijuna eura, poboljšat će povezanost u 'Zagrebačkom prstenu'
Dok se završavaju radovi na željezničkoj pruzi između Dugog Sela i Križevaca, projekt ide dalje. Uz to se na 'prvom' dijelu traže dodatni radovi.
16:35 14 h 07.04.2026
Centar za autizam: Rekonstrukcija skoro završena, a stiže nova zgrada od 40 milijuna €
U tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole za kapitalni projekt Centar za autizam Oporovec, a radovi u Dalmatinčevoj u punom su jeku.
16:33 14 h 07.04.2026
Četiri faze izvedbe Maksimira: Prva uopće nije nogometni teren, već dvorane za ove sportove
Stadion i još dvije dvorane na Maksimiru. To je realnost budućeg projekta rekonstrukcije SRC-a Svetice, u kojemu nogomet neće biti jedini fokus.
12:37 18 h 07.04.2026
Galerija gradilišta u zimskim uvjetima: Ovako se u Alpama na -20 stupnjeva gradi luksuzni hotel
Zbog hladne zime su na gradilištu osigurane grijane prostorije i tzv. warm-up stanice gdje se radnici mogu ugrijati i presvući.
Na 100.000 kvadrata niče najveći pravosudni projekt u Hrvatskoj, a sada slijedi obnova ključne infrastrukture
Uz novogradnju i obnovu parovodnog ogranka, projekt obuhvaća i revitalizaciju povijesnih objekata, među kojima se ističe i zgrada stare jašionice.
Krenule pripreme za jedan od najvećih projekata HŽ-a: Za 700 milijuna eura 17 vijadukata i 14 tunela
Nova nizinska pruga povezala bi unutrašnjost Hrvatske, gorje s morem. Osim veze Karlovac-Rijeka, bila bi i spoj s europskom željezničkom mrežom.