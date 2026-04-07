Dva velika projekta u dva slavonska grada: Rekonstruira se glavna gradska cesta, a stiže i novi rotor

Grad Vinkovci nalazi se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je Pleternica smještena u Požeško-slavonskoj. Iako su udaljeni stotinjak kilometara, oba grada pripadaju prostoru Slavonije - identitetom zasigurno, premda se Vinkovci često svrstavaju i u Srijem. Upravo ta dva grada uskoro očekuju veliki zahvati u cestovnoj infrastrukturi, vrijedni ukupno gotovo dva milijuna eura.

U Vinkovcima će tvrtka Cestorad izvesti rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC46 i DC518 u kružno raskrižje, vrijednu oko 700 tisuća eura. S druge strane, u Pleternici će STRABAG realizirati projekt izvanrednog održavanja državne ceste DC38, dionice kroz sam grad, u vrijednosti od 1,25 milijuna eura.

Obnova glavne prometnice u Pleternici

Projekt u Pleternici obuhvaća dionicu dugu oko tri kilometra koja prolazi kroz središte grada i ima ključnu prometnu ulogu. Riječ je o sveobuhvatnom zahvatu kojim će se obnoviti kolnik, sustav oborinske odvodnje te prometna signalizacija i oprema, s ciljem podizanja sigurnosti i kvalitete prometovanja.

Iako je geometrija ceste ocijenjena zadovoljavajućom, kolnička konstrukcija pokazuje značajna oštećenja - pukotine, ulegnuća i tragove ranijih sanacija. Projektom je predviđeno uklanjanje dotrajalog asfaltnog sloja i ugradnja novog, uz dodatne zahvate na kritičnim dijelovima gdje će se sanirati i nosivi slojevi. Ugradit će se i armirana mreža kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje pukotina.

Posebna pažnja posvećena je odvodnji, koja će se unaprijediti ugradnjom novih slivnika, drenažnih cijevi i kanalica, uz zadržavanje postojećeg režima otjecanja vode. Na pojedinim lokacijama slivnici će se izmjestiti iz prometnih traka radi povećanja sigurnosti.

Grad Pleternica | Foto: EOJN

Obnova mosta i prometne signalizacije

U sklopu radova sanirat će se i most preko rijeke Orljave. Predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva asfalta, sanacija betonske konstrukcije te ugradnja nove hidroizolacije i završnih slojeva. Obnovit će se i pješačke staze, zaštitne ograde i prijelazne naprave, čime će se dodatno povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Prometna signalizacija bit će u potpunosti obnovljena, kako horizontalna, tako i vertikalna, u skladu s važećim propisima i normama. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, uz nastojanje da barem jedan prometni trak ostane prohodan, a vozači će biti pravovremeno informirani o svim izmjenama.

Kružni tok u Vinkovcima za veću sigurnost

Projekt u Vinkovcima predviđa rekonstrukciju postojećeg trokrakog raskrižja u moderno kružno raskrižje, čime će se značajno povećati sigurnost i protočnost prometa. Postojeće raskrižje opterećeno je prometom, a sporedni pravac ima smanjenu protočnost, uz dodatni problem dotrajale kolničke konstrukcije.

Uvođenjem kružnog toka smanjuje se broj konfliktnih točaka i brzina kretanja vozila, čime se smanjuje rizik od prometnih nesreća. Projektirani kružni tok imat će vanjski radijus od 18 metara i kolnik širine 8,5 metara, uz prilagođene privoze za sigurno odvijanje prometa, uključujući i teška vozila poput kamiona i autobusa.