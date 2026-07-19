Što je i kako izgleda predočavanje elaborata katastra: Na teren mora čak 30 geodeta

Nova pravila za dokumentaciju: Što vlasnici moraju znati prije legalizacije zgrade?
DGU je objavio novu uputu koja pojašnjava što treba priložiti za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.
12:22 14 d 05.07.2026
19. srpanj 2026.
Izostanak s predočavanja ne znači automatski da se postupak zaustavlja.
Državna geodetska uprava raspisala je natječaj za predočavanje elaborata katastarske izmjere na području katastarskih općina Dražice - nova, Draga Bašćanska - nova te dijela katastarske općine Kučine, procijenjene vrijednosti 1,2 milijuna eura. No, ostavimo natječaj nakratko po strani i na ovom primjeru jednostavno objasnimo o kakvom je procesu zapravo riječ.
Na prvi pogled naziv postupka zvuči prilično komplicirano, no njegova je svrha jednostavna - vlasnicima i drugim zainteresiranim osobama pokazati nove podatke o njihovim nekretninama prije nego što oni postanu dio službenog katastra.
Dražice, Draga Bašćanska i Kučine u ovom su slučaju konkretna područja na kojima će se postupak provoditi, ali ista pravila vrijede i drugdje gdje se obnavljaju i usklađuju katastarski podaci.
Nova pravila za dokumentaciju: Što vlasnici moraju znati prije legalizacije zgrade?
DGU je objavio novu uputu koja pojašnjava što treba priložiti za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade.
12:22 14 d 05.07.2026
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Tijekom katastarske izmjere prikupljaju se podaci o zemljištu, zgradama, granicama parcela i osobama povezanim s nekretninama. Nakon što se ti podaci obrade i slože u elaborat, slijedi njihovo predočavanje.
Laički rečeno, vlasnik ili posjednik dobiva priliku pogledati kako će njegova parcela izgledati u novom katastarskom planu. Može provjeriti jesu li pravilno prikazani oblik i površina zemljišta, položaj granica, evidentirane zgrade, kućna adresa te podaci o vlasniku ili posjedniku.
Građanima se pritom daje na uvid popisni list i kopija katastarskog plana. Ako smatraju da je sve ispravno, potpisuju izjavu o suglasnosti. Ako uoče pogrešku, mogu odmah objasniti s kojim se podatkom ne slažu.
Predočavanje ne znači da će geodeti ponovno mjeriti svaku parcelu od nule. Glavnina terenskog posla već je ranije obavljena, a u ovoj se fazi provjerava jesu li prikupljeni i obrađeni podaci točni.
Prije početka predočavanja izvođač mora usporediti postojeći katastar, zemljišne knjige, nove snimke i druge službene evidencije. Ažuriraju se podaci o česticama, zgradama, adresama i osobama, a provjerava se i podudara li se dokumentacija sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako se utvrde veća odstupanja, primjerice ako je zgrada drukčije evidentirana ili granica parcele očito ne odgovara stanju na terenu, može se provesti dodatni očevid i geodetsko mjerenje.
Osobe povezane s nekretninama bit će pozvane da pristupe predočavanju. Poziv se može dostaviti poštom ili putem dostavljača kojeg angažira izvođač.
Prije početka postupka javnost mora biti obaviještena i putem lokalnih medija te mrežnih stranica Državne geodetske uprave i nadležnog grada ili općine. Predviđeno je i održavanje najmanje jednog javnog skupa na kojem će stanovnicima biti objašnjeni postupak, njihova prava i obveze.
Na takvoj tribini građani mogu dobiti opće informacije, dok se konkretni podaci o pojedinoj nekretnini pregledavaju tijekom individualnog predočavanja.
Izvođač će se sastajati i s upraviteljima javnih dobara, predstavnicima državnog odvjetništva, katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima, jer se tijekom postupka moraju uskladiti različite službene evidencije.
Ako vlasnik smatra da granica, površina, zgrada ili neki drugi podatak nisu pravilno prikazani, njegovo se neslaganje unosi u zapisnik. Po potrebi se zatim provodi terenski očevid i ponovno provjeravaju dokumenti. Ako se podaci promijene, vlasniku se moraju ponovno pokazati. Ako neslaganje i dalje postoji, bilješka može postati službeni prigovor o kojem odlučuje nadležni katastarski ured.
Važno je ponijeti dokumentaciju koja može pomoći pri utvrđivanju stvarnog stanja, primjerice ugovor, rješenje o nasljeđivanju, građevinsku ili uporabnu dozvolu te drugu ispravu povezanu s vlasništvom ili zgradom.
Neodazivanje na poziv ne znači da će predmetna parcela ostati izvan novog katastra. Ako su njezine granice ranije propisno obilježene ili ih je moguće utvrditi iz dostupnih podataka, elaborat se može dovršiti i bez prisutnosti pozvane osobe. Upravo je zato vlasnicima u interesu odazvati se. To je najbolja prilika da prije konačnog upisa pregledaju podatke i upozore na moguće pogreške.
Zanimljivo je i to da za svaki od triju konkretnih obuhvata, dokumentacija predviđa šest geodetskih stručnjaka za predočavanje, tri stručnjaka za prigovore i jednog pravnika. Ukupno se tako traži angažman najmanje 30 stručnjaka.
Nakon dovršetka postupka izrađuje se konačni digitalni elaborat s novim katastarskim planom, popisnim podacima i tehničkom dokumentacijom. Cilj je dobiti jasnije i pouzdanije evidencije koje građanima olakšavaju prodaju, nasljeđivanje i uređenje vlasništva, a javnim tijelima planiranje cesta, infrastrukture i budućih građevinskih zahvata.
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