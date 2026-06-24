Ulaganje u podatke koji oblikuju prostor: Kreću nove katastarske izmjere na 15 tisuća hektara!

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24. lipanj 2026.
Predstavljen je prijedlog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu.
Katastarske izmjere na području 57 jedinica lokalne samouprave, odnosno 69 katastarskih općina ili dijelova katastarskih općina te više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara površine predviđene su Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu koji je upravo predstavljen u Državnoj geodetskoj upravi.
Program se provodi u okviru višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. godine. Procijenjena vrijednost radova u ovoj i idućoj godini iznosi 32,1 milijun eura.
Istaknuto je, između ostalog, kako će se provedbom aktivnosti Višegodišnjeg programa osigurati ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima i područjima koja ih neposredno okružuju, što je važno za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje, gradnju, zaštitu prirode te održivi razvoj gradova, općina, županija i Republike Hrvatske.
Prijedlog je predstavio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić te naglasio kako se njime nastavlja provedba jednog od najvećih državnih projekata uređenja zemljišnoknjižnih evidencija, čiji je cilj uspostava ažurnih i pouzdanih podataka o nekretninama kroz katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga.
- Državna geodetska uprava danas ne razvija samo registre i evidencije. Mi gradimo infrastrukturu povjerenja u prostor, vlasništvo i pravnu sigurnost. Infrastrukturu bez koje nema kvalitetnog prostornog planiranja, održivog razvoja, učinkovitog upravljanja državnom imovinom niti ozbiljnih investicija, rekao je Šustić.
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Nakon donošenja Programa od strane Vlade Republike Hrvatske, DGU će započeti provedbene aktivnosti koje obuhvaćaju pripremu i ugovaranje radova s geodetskim izvoditeljima, edukaciju, potpisivanje sporazuma s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu katastarskih izmjera na terenu.
- Dok se gradovi i naselja mijenjaju iz dana u dan, službene evidencije često predstavljaju zapis nekog ranijeg vremena. Stoga nastavljamo provoditi ovaj Program kako bismo imali pouzdanu sliku prostora u kojem živimo i radimo. Sustavno ulaganje u uređenje zemljišnoknjižnih evidencija jest ulaganje u dugoročni razvoj, rekao je Šustić.
Od početka provedbe Višegodišnjeg programa, kroz ukupno tri godišnja programa, aktivnosti su pokrenute na području 106 jedinica lokalne samouprave. Obuhvaćeno je 188 katastarskih općina te više od 500 tisuća katastarskih čestica na oko 90 tisuća hektara površine.
Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 81,3 milijuna eura bez PDV-a. Komentirajući pokazatelje, glavni ravnatelj Šustić rekao je da iza ovih brojki stoji nešto mnogo važnije, a to je stvaranje preduvjeta za dugoročni razvoj i modernizaciju države.
Govoreći o dosadašnjim rezultatima, istaknuto je pak kako su katastarske izmjere i obnova zemljišnih evidencija već donijele konkretne koristi brojnim lokalnim zajednicama. Primjerice, na području Grada Pleternice do sada su uspješno završene katastarske izmjere u nekoliko katastarskih općina, a aktivnosti će se nastaviti i u okviru Godišnjeg programa za 2026. godinu.
- Svjesni smo da je ovaj projekt od velikog značaja za daljnji razvoj našega grada i cijele regije te da će pridonijeti ukupnom gospodarskom napretku Republike Hrvatske. Uređene zemljišne evidencije preduvjet su za kupoprodaju nekretnina, osnivanje obitelji i daljnji razvoj naselja, osobito onih koja žele privući i zadržati mlade ljude, rekla je gradonačelnica Grada Pleternice, Marija Šarić.
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