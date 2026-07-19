Milijunska sanacija autoceste A3 bez konkurencije: Stigla samo jedna zajednička ponuda dviju velikih tvrtki

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19. srpanj 2026.
Jedan od građevinski najzanimljivijih dijelova projekta jest hladno recikliranje materijala uklonjenog s kolnika.
Na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac priprema se sanacija kolnika na dionici dugoj 24 kilometra. Hrvatske autoceste (HAC) za izvođenje radova odabrale su zajednicu ponuditelja STRABAG i Osijek-Koteks, čija ponuda iznosi 12,4 milijuna eura.
Zanimljivo je da je na natječaj pristigla samo jedna ponuda - upravo ona dviju odabranih građevinskih kompanija. Posao obuhvaća lijevi, odnosno sjeverni kolnik autoceste, od kilometra 166+000 do kilometra 190+000.
Neće se raditi samo o polaganju novog završnog sloja asfalta. Projekt predviđa uklanjanje dotrajalih dijelova konstrukcije, recikliranje postojećeg materijala, izvedbu novih nosivih i asfaltnih slojeva te obnovu oznaka na kolniku.
Dionica na kojoj će se izvoditi radovi puštena je u promet 1988. godine, a lijevi kolnik izgrađen je dijelom na trasi nekadašnje magistralne ceste Zagreb - Beograd.
Istražni radovi pokazali su da se ispod postojećih asfaltnih slojeva nalazi složena i višedesetljetna kolnička konstrukcija. Ispod habajućeg, veznog i nosivog asfaltnog sloja nalaze se cementna stabilizacija, nevezani kameni materijal, sloj bitošljunka te stari betonski kolnik debljine oko 20 centimetara.
Upravo zbog takve konstrukcije zahvat nije moguće svesti na jednostavno glodanje nekoliko centimetara asfalta. Radovi će se razlikovati ovisno o tome sanira li se vozni, pretjecajni ili zaustavni trak.
Najopsežnija sanacija predviđena je na voznom traku. Postojeći slojevi uklanjat će se u širini od 4,55 metara, kako bi zahvat obuhvatio središnju crtu, cijeli vozni trak, rubni trak i dio zaustavnog traka.
Nova konstrukcija voznog traka sastojat će se od 20 centimetara recikliranog nosivog sloja, osam centimetara nosivog asfalta, 5,5 centimetara veznog sloja i 4,5 centimetara završnog, habajućeg sloja od splitmastiksasfalta.
Na pretjecajnom traku zadržat će se dio postojeće konstrukcije, dok će se na zaustavnom traku izvesti dva nova asfaltna sloja ukupne debljine deset centimetara. Razlike između postojećih i novih slojeva vidljive su i na projektnom poprečnom profilu, koji zasebno prikazuje sanaciju svakog od triju trakova.
Jedan od građevinski najzanimljivijih dijelova projekta jest hladno recikliranje materijala uklonjenog s kolnika. Glodani asfalt i uklonjeni cementom stabilizirani materijal neće se jednostavno odvoziti kao otpad. Predviđeno je njihovo ponovno korištenje u proizvodnji novog nosivog sloja debljine 20 centimetara.
Prethodno predložena mješavina sastoji se od približno 60 posto glodanog asfalta i 40 posto uklonjenog cementom stabiliziranog sloja. Dodaju se upjenjeni bitumen, cement i voda, a konačan sastav mora odrediti izvođač nakon dodatnih ispitivanja.
Materijal će se proizvoditi u kontroliranom postrojenju, prevoziti pokrivenim kamionima te ugrađivati finišerima. Nakon razastiranja slijedi zbijanje teškim tandemskim valjcima mase od devet do 12 tona ili više, ovisno o rezultatima probne dionice.
Budući da je riječ o jednoj od najvažnijih hrvatskih autocesta, velik izazov bit će organizacija gradilišta i regulacija prometa. Izvođač će radove morati izvoditi u terminima koje odrede Hrvatske autoceste, neovisno o tome radi li se danju ili noću. Projektna dokumentacija izričito zahtijeva da se promet ometa samo u razdobljima predviđenima za radove te da se površine nakon svake faze očiste i pripreme za sigurno odvijanje prometa.
Prije početka asfaltiranja izvođač mora izraditi tehničko-tehnološki elaborat, dostaviti popis strojeva i radnika te provesti prethodna ispitivanja svih materijala. Na gradilištu će biti potreban stalni stručni i tehnološki nadzor, uz laboratorijska ispitivanja asfalta, bitumena i agregata.
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Oznake na autocesti izvodit će se bijelom bojom, dok će se žuta koristiti za privremenu regulaciju tijekom radova. Rubne oznake široke su 20 centimetara, a mogu biti izvedene i kao zvučne ili vibracijske crte koje upozoravaju vozača pri izlasku iz prometnog traka.
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