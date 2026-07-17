Nije sve u staklu: Pročelje od terakota pločica stvarno je nešto posebno, ovaj hotel to dokazuje
17. srpanj 2026.
Pročelje je izrađeno od lijevanih terakotnih pločica raspoređenih u pomaknutom ritmu, inspiriranom uzorcima tkanog tekstila.
Arhitektonski studio Neri&Hu obnovio je pročelje hotela Mandarin Oriental The Landmark u Hong Kongu, koristeći terakotne pločice postavljene u pomaknutom ritmu. Rezultat je pun pogodak, pročelje podsjeća na komad tkanog tapiserijskog platna, što je i bila namjera.
Smješten na Queen's Roadu u središnjoj gradskoj četvrti Central u Hong Kongu, hotel je nedavno renovirao Joyce Wang Studio. Prethodno je Neri&Hu imao zadatak razraditi ideju novog pročelja koje slavi bogatu gradsku tradiciju izrade dekorativnih keramičkih pločica i metalnih detalja.
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Terakota umjesto stakla
Novo pročelje prekriva dio nekadašnje robne kuće Harvey Nichols. Prethodno tu se nalazilo zakošeno stakleno pročelje s konzolno istaknutim klinastim volumenom s reklamnim panom.
Prema riječima arhitekata, glavni izazov bio je stvoriti dosljedan vizualni identitet hotela koji bi objedinio fragmentirano postojeće pročelje i nekadašnji prizemni trgovački prostor. Tako je došlo do odluke da se zgrada obloži masivnim pročeljem koje predstavlja snažan kontrast prethodnom dizajnu obilježenom velikim staklenim površinama.
Kao slanje knjiga na police
Budući da je postojeći konstruktivni okvir morao ostati sačuvan, arhitekti su zamislili izvornu građevinu kao tijelo koje je trebalo odjenuti u novo ruho. Pročelje je izrađeno od lijevanih terakota pločica raspoređenih u pomaknutom ritmu, inspiriranom uzorcima tkanog tekstila.
Svaki red pločica oslonjen je na tamno patiniranu brončanu metalnu policu, dok su na pojedinim mjestima umetnute lijevane staklene pločice koje noću osvjetljavaju pročelje.
- Ono što se otkriva jest urbana tapiserija – kompozicija koja slavi zanatsku vještinu, preciznost spojeva i bogatu gradsku tradiciju izrade keramičkih pločica i metalnih detalja, poručili su iz studija Neri&Hu za dezeen.com.
Elegantan kontrast
Arhitekti ističu i kako su skulpturalna masa zgrade, neprozirne keramičke površine i odvažna koloristika namjerno osmišljeni kako bi stvorili elegantan kontrast okolnim staklenim neboderima. Dajući tako zgradi prepoznatljivu prisutnost u gradskoj vizuri.
Inače, valja istaknuti, Studio Neri&Hu poznat je upravo prema ovakvim projektima koji izlaze iz okvira. Ovaj interdisciplinarni ured koji su 2006. osnovali Lyndon Neri i Rossana Hu redovno često građevine koji promišljeno odgovaraju na kontekst i baštinu lokacije na kojoj nastaju.
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