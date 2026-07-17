Nije sve u staklu: Pročelje od terakota pločica stvarno je nešto posebno, ovaj hotel to dokazuje

Pročelje je izrađeno od lijevanih terakotnih pločica raspoređenih u pomaknutom ritmu, inspiriranom uzorcima tkanog tekstila.

Arhitektonski studio Neri&Hu obnovio je pročelje hotela Mandarin Oriental The Landmark u Hong Kongu, koristeći terakotne pločice postavljene u pomaknutom ritmu. Rezultat je pun pogodak, pročelje podsjeća na komad tkanog tapiserijskog platna, što je i bila namjera.

Smješten na Queen's Roadu u središnjoj gradskoj četvrti Central u Hong Kongu, hotel je nedavno renovirao Joyce Wang Studio. Prethodno je Neri&Hu imao zadatak razraditi ideju novog pročelja koje slavi bogatu gradsku tradiciju izrade dekorativnih keramičkih pločica i metalnih detalja.

Terakota umjesto stakla

Novo pročelje prekriva dio nekadašnje robne kuće Harvey Nichols. Prethodno tu se nalazilo zakošeno stakleno pročelje s konzolno istaknutim klinastim volumenom s reklamnim panom.

Prema riječima arhitekata, glavni izazov bio je stvoriti dosljedan vizualni identitet hotela koji bi objedinio fragmentirano postojeće pročelje i nekadašnji prizemni trgovački prostor. Tako je došlo do odluke da se zgrada obloži masivnim pročeljem koje predstavlja snažan kontrast prethodnom dizajnu obilježenom velikim staklenim površinama. Mandarin Oriental The Landmark | foto: Zhu Runzi

Kao slanje knjiga na police

Budući da je postojeći konstruktivni okvir morao ostati sačuvan, arhitekti su zamislili izvornu građevinu kao tijelo koje je trebalo odjenuti u novo ruho. Pročelje je izrađeno od lijevanih terakota pločica raspoređenih u pomaknutom ritmu, inspiriranom uzorcima tkanog tekstila.

Svaki red pločica oslonjen je na tamno patiniranu brončanu metalnu policu, dok su na pojedinim mjestima umetnute lijevane staklene pločice koje noću osvjetljavaju pročelje.

- Ono što se otkriva jest urbana tapiserija – kompozicija koja slavi zanatsku vještinu, preciznost spojeva i bogatu gradsku tradiciju izrade keramičkih pločica i metalnih detalja, poručili su iz studija Neri&Hu za dezeen.com.

Mandarin Oriental The Landmark | foto: Zhu Runzi

Elegantan kontrast

Arhitekti ističu i kako su skulpturalna masa zgrade, neprozirne keramičke površine i odvažna koloristika namjerno osmišljeni kako bi stvorili elegantan kontrast okolnim staklenim neboderima. Dajući tako zgradi prepoznatljivu prisutnost u gradskoj vizuri.

Inače, valja istaknuti, Studio Neri&Hu poznat je upravo prema ovakvim projektima koji izlaze iz okvira. Ovaj interdisciplinarni ured koji su 2006. osnovali Lyndon Neri i Rossana Hu redovno često građevine koji promišljeno odgovaraju na kontekst i baštinu lokacije na kojoj nastaju.