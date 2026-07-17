Otvara se gradilište ceste koje će povezati jug Hercegovine i Hrvatsku! Koštat će 22 milijuna eura

Nakon višegodišnje pripreme projektne dokumentacije i provedbe javne nabave, potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za otvaranje gradilišta.
Potpisivanjem ugovora za izgradnju dionice magistralne ceste M17.6 Hutovo – Ravno konačno započinje realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata na jugu Bosne i Hercegovine, ali i infrastrukturnog zahvata od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku. Riječ je o izgradnji nove prometnice koja neće unaprijediti samo povezanost općina Ravno i Neum s ostatkom Hercegovine, već će dodatno ojačati cestovne veze hrvatskog juga, posebice Dubrovačko-neretvanske županije, s unutrašnjošću BiH.
Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj pomoći Vlade Republike Hrvatske, koja je sredstva namijenila upravo za jačanje prometne integracije ovog pograničnog područja. Trasa projekta duga je gotovo 16 kilometara, a vrijedna približno 22 milijuna eura (43,07 milijuna konvertibilnih maraka), te predstavlja prvu fazu šireg projekta povezivanja pravca Dračevo – Cerovica – Hutovo – Ravno.
Početak realizacije
Ugovor za izvođenje radova potpisan je u Ravnom između načelnika općina Ravno i Neum te zajednice izvođača koju čine tvrtke Putovi iz Gruda i HP Investing iz Mostara.
Dionica prolazi područjem općina Ravno i Neum te predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih investicija u cestovnu infrastrukturu ovog dijela Bosne i Hercegovine posljednjih godina. U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako će nova prometnica povećati sigurnost cestovnog prometa, skratiti vrijeme putovanja te omogućiti učinkovitiji prijevoz ljudi i robe.
Ministarstvo naglašava i da projekt ima širi razvojni značaj jer predstavlja preduvjet za nova gospodarska ulaganja, razvoj turizma i kvalitetnije povezivanje lokalnih zajednica s regionalnim prometnim koridorima. Potpisivanjem ugovora službeno je otvorena faza izvođenja radova koji će se odvijati prema ugovorenim rokovima i tehničkim standardima.
Hrvatski 'poguranac'
Posebnu težinu ovom projektu daje činjenica da se realizira temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini radi poboljšanja prometne povezanosti općina Ravno i Neum. Time Hrvatska nastavlja ulagati u prometnu infrastrukturu pograničnog područja koje je gospodarski i prometno snažno povezano s Dubrovačko-neretvanskom županijom.
Prema riječima ministrice Andrijane Katić, nova cesta od iznimnog je značaja za stanovnike Ravnog i Neuma, ali i za prometno povezivanje juga Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom. Izgradnjom ove dionice očekuje se kvalitetnija veza zaleđa Neuma s unutrašnjošću Hercegovine, što će olakšati svakodnevni promet stanovništva, ali i prijevoz roba prema graničnim prijelazima i jadranskoj obali.
Treba reći i da ranije objavljena natječajna dokumentacija predviđa rok izvođenja radova od približno 30 mjeseci, nakon čega bi nova magistralna cesta trebala biti puštena u promet.
Iako je ugovor potpisan tek sada, pripreme za ovaj infrastrukturni zahvat traju već nekoliko godina. JP Ceste Federacije BiH ranije su provele izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju i izgradnju prometnice Dračevo – Hutovo – Ravno, čime su stvoreni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije i kasnije pokretanje postupaka javne nabave.
Nakon završetka projektiranja uslijedili su postupci odabira izvođača te priprema nadzora nad izvođenjem radova. Stručna javnost već duže vrijeme ističe kako će nova cesta značajno rasteretiti postojeće lokalne prometnice, povećati sigurnost prometa i omogućiti brže povezivanje unutrašnjosti Hercegovine s Neumom i hrvatskom prometnom mrežom.