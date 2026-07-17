Otvara se gradilište ceste koje će povezati jug Hercegovine i Hrvatsku! Koštat će 22 milijuna eura

Nakon višegodišnje pripreme projektne dokumentacije i provedbe javne nabave, potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za otvaranje gradilišta.

Potpisivanjem ugovora za izgradnju dionice magistralne ceste M17.6 Hutovo – Ravno konačno započinje realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata na jugu Bosne i Hercegovine, ali i infrastrukturnog zahvata od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku. Riječ je o izgradnji nove prometnice koja neće unaprijediti samo povezanost općina Ravno i Neum s ostatkom Hercegovine, već će dodatno ojačati cestovne veze hrvatskog juga, posebice Dubrovačko-neretvanske županije, s unutrašnjošću BiH.

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj pomoći Vlade Republike Hrvatske, koja je sredstva namijenila upravo za jačanje prometne integracije ovog pograničnog područja. Trasa projekta duga je gotovo 16 kilometara, a vrijedna približno 22 milijuna eura (43,07 milijuna konvertibilnih maraka), te predstavlja prvu fazu šireg projekta povezivanja pravca Dračevo – Cerovica – Hutovo – Ravno.

Početak realizacije

Ugovor za izvođenje radova potpisan je u Ravnom između načelnika općina Ravno i Neum te zajednice izvođača koju čine tvrtke Putovi iz Gruda i HP Investing iz Mostara.

Dionica prolazi područjem općina Ravno i Neum te predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih investicija u cestovnu infrastrukturu ovog dijela Bosne i Hercegovine posljednjih godina. U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako će nova prometnica povećati sigurnost cestovnog prometa, skratiti vrijeme putovanja te omogućiti učinkovitiji prijevoz ljudi i robe.

Ministarstvo naglašava i da projekt ima širi razvojni značaj jer predstavlja preduvjet za nova gospodarska ulaganja, razvoj turizma i kvalitetnije povezivanje lokalnih zajednica s regionalnim prometnim koridorima. Potpisivanjem ugovora službeno je otvorena faza izvođenja radova koji će se odvijati prema ugovorenim rokovima i tehničkim standardima. Unsplash

Hrvatski 'poguranac'

Posebnu težinu ovom projektu daje činjenica da se realizira temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini radi poboljšanja prometne povezanosti općina Ravno i Neum. Time Hrvatska nastavlja ulagati u prometnu infrastrukturu pograničnog područja koje je gospodarski i prometno snažno povezano s Dubrovačko-neretvanskom županijom.

Prema riječima ministrice Andrijane Katić, nova cesta od iznimnog je značaja za stanovnike Ravnog i Neuma, ali i za prometno povezivanje juga Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom. Izgradnjom ove dionice očekuje se kvalitetnija veza zaleđa Neuma s unutrašnjošću Hercegovine, što će olakšati svakodnevni promet stanovništva, ali i prijevoz roba prema graničnim prijelazima i jadranskoj obali.

Treba reći i da ranije objavljena natječajna dokumentacija predviđa rok izvođenja radova od približno 30 mjeseci, nakon čega bi nova magistralna cesta trebala biti puštena u promet.

Godine pripreme

Iako je ugovor potpisan tek sada, pripreme za ovaj infrastrukturni zahvat traju već nekoliko godina. JP Ceste Federacije BiH ranije su provele izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju i izgradnju prometnice Dračevo – Hutovo – Ravno, čime su stvoreni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije i kasnije pokretanje postupaka javne nabave.