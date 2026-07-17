Nakon 20 godina nemara otvara se gradilište: U maloj istarskoj općini transformacija od 1,7 milijuna eura

U pulskoj Komunalnoj palači potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava multifunkcionalnog centra u Općini Ližnjan, koji se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. godine.

Predviđena je rekonstrukcija i prenamjena postojeće zapuštene građevine u suvremeni multifunkcionalni centar koji će objediniti zdravstvene, socijalne, kulturne, obrazovne i društvene sadržaje. Riječ je o brownfield investiciji kojom se revitalizira postojeći objekt te stvara nova javna infrastruktura od iznimne važnosti za daljnji razvoj Općine Ližnjan i cijelog urbanog područja Pule.

Projektu je odobreno 1.325.320,00 eura bespovratnih sredstava, dok njegova ukupna vrijednost iznosi 1.781.868,02 eura, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.583.836,27 eura. Razdoblje provedbe projekta traje od 2. lipnja 2026. do 2. lipnja 2028. godine.

Ostavština Agroprodukta

Zgrada bivšeg Agroprodukta u samom središtu Ližnjana desetljećima je bila jedan od najuočljivijih simbola zapuštenosti mjesta. Riječ je o nekadašnjem poslovnom objektu Agroprodukta, istarskog poljoprivrednog poduzeća koje je nastalo iz Puljanke te je desetljećima razvijalo vinogradarstvo, maslinarstvo i voćarstvo na području južne Istre, uz proizvodnju vina i maslinova ulja te suradnju s lokalnim poljoprivrednicima.

Posljednjih dvadesetak godina objekt je u vlasništvu Općine Ližnjan, no zbog dugogodišnjeg nekorištenja postupno je propadao i postao jedna od najvećih vizualnih boljki središta mjesta. Smješten uz zgradu Općine i nasuprot vatrogasnog doma, svakodnevno je podsjećao na potrebu obnove, o kojoj se u Ližnjanu govori godinama. Tek osiguravanjem europskih sredstava stvoreni su uvjeti da zgrada napokon dobije novu javnu namjenu i ponovno postane dio svakodnevnog života zajednice. Ližnjan | foto: Google Street view / Photo room

Zelenilo, parkiralište i elektrana

Projektom će se i urediti okoliš, ozelenjavati površina autohtonim biljnim vrstama, te izgraditi parkirališta s 12 parkirnih mjesta, od kojih će dva biti namijenjena osobama s invaliditetom. Kao i postaviti fotonaponske elektrane nakon ishođenja uporabne dozvole, čime će se povećati energetska učinkovitost objekta i korištenje obnovljivih izvora energije.

Zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Siniša Gordić, istaknuo je kako je riječ o još jednom projektu koji potvrđuje uspješnost provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pule.

- Veseli nas što smo danas potpisali ugovor za ovaj projekt koji je primjer dobre prakse kako europska sredstva mogu izravno unaprijediti kvalitetu života građana. Upravo su ovakvi projekti cilj Integriranog teritorijalnog programa jer doprinose ravnomjernom razvoju urbanog područja i stvaraju dugoročnu vrijednost za građane, rekao je Gordić.

Jedan od najvažnijih projekata

Načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić istaknuo njegov značaj projekta za budući razvoj Općine. Uspostava multifunkcionalnog centra u Ližnjanu jedan je od najvažnijih projekata na ovom području koji se dugo čeka.

- Napuštenom poslovnom objektu dajemo potpuno novu svrhu kroz stvaranje suvremenog centra društvenog, kulturnog, obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog života naše općine. Posebno me veseli što će naši mještani na jednom mjestu dobiti ambulantu opće medicine, stomatološku ordinaciju, veterinarsku ambulantu, knjižnicu i čitaonicu s multimedijalnim sadržajima te kvalitetne prostore za rad naših udruga. Time stvaramo mjesto koje će svakodnevno koristiti sve generacije – od najmlađih do naših najstarijih sugrađana, rekao je Ravnić. Ližnjan | foto: Google Street view / Photo room

Prostor za umirovljenike

Naime, realizacijom projekta više od 900 umirovljenika dobit će prostor za druženje, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena. Dok će gotovo 800 djece i mladih po prvi put imati modernu općinsku knjižnicu i čitaonicu koja će biti prostor učenja, razvoja, kreativnosti i novih prilika. Tu su i prostori za udruge.

- Posebnu važnost pridajemo pristupačnosti jer će cijeli objekt biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Želimo da ovaj centar bude mjesto otvoreno i dostupno svima, poručio je načelnik.