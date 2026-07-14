Na cesti kolone turista, a uz nju mega bauštela: Gradi se novi ulaz u Pulu od 19 milijuna eura

Jedna od najvećih posebnosti gradilišta jest činjenica da se radovi trenutno izvode uz svakodnevni intenzivan promet.

Tko ovih dana ulazi u Pulu iz smjera Vodnjana, teško može ne primijetiti impresivno gradilište koje se proteže gotovo dva kilometra. Golemi zemljani iskopi, deseci građevinskih strojeva, armiranobetonske konstrukcije i neprekidan promet kamiona jasno pokazuju da su radovi na jednoj od najvećih cestovnih investicija u Istri ušli u punu fazu izvođenja.

Riječ je o projektu dogradnje drugog kolnika državnih cesta DC66 i DC75 te rekonstrukcije dionica Vodnjan – Veli Vrh i Veli Vrh – Pula, koji će u potpunosti promijeniti izgled glavnog sjevernog ulaza u grad. Investitor projekta su Hrvatske ceste, dok radove izvodi GP KRK, jedna od vodećih hrvatskih građevinskih tvrtki specijaliziranih za izgradnju prometne infrastrukture.

Vrijednost ugovora iznosi nešto više od 19 milijuna eura bez PDV-a, a ugovor je potpisan u listopadu 2024. godine. Završetkom projekta Pula će dobiti suvremenu četverotračnu prometnicu koja bi trebala ukloniti jedno od najvećih prometnih uskih grla u gradu te značajno povećati sigurnost i protočnost prometa.

Dva kilometra

Projekt obuhvaća oko 2,9 kilometara državnih cesta DC66 i DC75, pri čemu se drugi kolnik gradi na približno 1,9 kilometara najopterećenijeg ulaza u Pulu. Nakon završetka radova promet će se na najvećem dijelu trase odvijati kroz četiri prometne trake, čime će se višestruko povećati kapacitet prometnice.

Zahvat uključuje izgradnju novih kružnih raskrižja, deniveliranih prometnih rješenja, potpornih konstrukcija i modernog sustava oborinske odvodnje. Posebno zahtjevan dio projekta odnosi se na izgradnju novog nadvožnjaka te drugih objekata koji će omogućiti sigurniji i protočniji promet bez međusobnog presijecanja prometnih tokova.

Paralelno s cestovnim radovima izvodi se i rekonstrukcija vodovodne, plinske i elektroenergetske infrastrukture, kao i izgradnja javne rasvjete te pješačkih i biciklističkih staza. Takav pristup omogućuje da se nakon završetka projekta više ne izvode nova raskapanja prometnice zbog komunalnih instalacija. četverotračna cesta, Pula | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Promet ne smije stati

Jedan od najvećih izazova ovog projekta jest činjenica da se radovi izvode uz svakodnevni intenzivan promet. Naime, sjeverni ulaz u Pulu jedna je od najopterećenijih gradskih prometnica, osobito tijekom turističke sezone, zbog čega je organizacija gradilišta iznimno složena.

Izvođač radova mora fazno graditi pojedine objekte uz stalne privremene regulacije prometa kako bi se promet mogao odvijati uz što manje zastoja. U pojedinim fazama, poput montaže prefabriciranih nosača novog nadvožnjaka, promet se privremeno zaustavljao na svega desetak minuta kako bi se omogućilo sigurno izvođenje radova.

Istodobno se prilagođavaju pristupi okolnim ulicama, pješačke komunikacije i komunalni priključci, što zahtijeva stalnu koordinaciju između izvođača, Hrvatskih cesta, Grada Pule i komunalnih društava. Upravo zbog izvođenja radova uz neprekidno odvijanje prometa ovaj se projekt smatra jednim od zahtjevnijih cestovnih zahvata koji se trenutačno izvode u Istri.

četverotračna cesta, Pula | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Veliki korak naprijed

Dogradnja drugog kolnika DC66 i DC75 dio je šireg investicijskog ciklusa Hrvatskih cesta usmjerenog na modernizaciju cestovne mreže u Istri. Novi ulaz u Pulu trebao bi značajno rasteretiti prometne gužve koje se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju na prilazu gradu te skratiti vrijeme putovanja prema centru, luci i turističkim zonama.

Osim većeg prometnog kapaciteta, projekt donosi višu razinu sigurnosti zahvaljujući razdvajanju prometnih tokova, suvremenim raskrižjima i novoj infrastrukturi za pješake i bicikliste. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ističe kako je riječ o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata koji se trenutačno provode u Istri, a njegovim završetkom trebali bi se znatno poboljšati protočnost prometa i prometna sigurnost na glavnom ulazu u Pulu.