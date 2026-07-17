Druga prilika za veliku sanaciju u Gospiću: Sada se za posao nudi za skoro 5 milijuna eura, presudio klor

Nakon propalog natječaja Fond za zaštitu okoliša povećao budžet i raspisao nove postupke za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je otvorene postupke javne nabave za sanaciju dijela otpada koji je nezakonito odložen na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o postupku nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, te postupku zbrinjavanja otpada u big bag spremnicima.

Rok za dostavu ponuda u oba postupka je 30 dana od dana objave. Treba reći i da je osim u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovi postupci objavljeni su i u TED-u, europskom oglasniku javne nabave.

Prethodni natječaj propao

Ističe se kako objavom ova dva postupka javne nabave, Fond i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije nastavljaju aktivnosti kojima se stvaraju zakoniti uvjeti za početak radova na sanaciji, a što je javnosti predstavljeno i na nedavno održanoj konferenciji u Gospiću. Naime, budući da prethodni postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada uz silos nije rezultirao pristiglim ponudama, Fond je proveo dodatne konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U tom postupku dodatnog istraživanja tržišta istaknuto je kako svako postrojenje za obradu otpada ima svoje tehničke specifičnosti, zbog čega njihovi akreditirani laboratoriji provode vlastite analize za parametre koji utječu na odabir tehnologije zbrinjavanja. To se pogotovo tiče udjela klora, koji je izravno povezan s uvjetima pod kojima se otpad može termički obrađivati.

Više novaca i vremena

Zaključak kaže da što je udio klora veći, to su zahtjevniji tehnološki procesi, a posljedično rastu i troškovi termičke obrade otpada u inozemnim energanama. Upravo na temelju tih dodatnih saznanja je procijenjena vrijednost ove faze sanacije povećana s 2,1 milijun eura na 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

Također je, s obzirom na složenost tehnologije, produžen prvotni šestomjesečni rok sanacije te je dokumentacijom o nabavi određeno da odabrani ponuditelj mora u roku do najviše 12 mjeseci ukloniti rasuti otpad s lokacije, a tijekom sljedećih 12 mjeseci provesti njegovu konačnu oporabu i zbrinjavanje.

Velike vreće

Fond je istodobno objavio i postupak javne nabave za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u big bag spremnicima. Procijenjena vrijednost tražene usluge iznosi 400 tisuća eura bez PDV-a, a planirani rok izvršenja je šest mjeseci.

U sklopu dokumentacije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave priložene su analize sastava otpada koje je za potrebe Fonda i Državnog inspektorata izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, kao što je to učinjeno i tijekom prethodnog savjetovanja za prvi postupak javne nabave.

Na taj je način široj javnosti omogućen uvid u analize na kojima se temelje aktivnosti sanacije, čime se dodatno pridonosi otvorenosti i dostupnosti informacija sadržanih u dokumentaciji o nabavi.

Dodatni posao

Što se tiče otpada koji je uskladišten u objektima, Fond poduzima pripremne radnje i za početak tog dijela sanacije. One uključuju izradu plana sanacije s prijedlogom optimalnih tehničko-tehnoloških rješenja za provedbu kompleksnih zahvata u objektima, koji će zahtijevati posebne postupke izvlačenja otpada uz primjenu visokih mjera sigurnosti i zaštite na radu.

Također se, na temelju dostupnih podataka, izrađuje tehničko rješenje za privremeno prekrivanje zakopanog otpada radi sprječavanja eventualnog procjeđivanja. Okvirna vrijednost tih radova procijenjena je na 760 tisuća eura bez PDV-a, a postupak javne nabave planira se pokrenuti tijekom ljeta. Nakon što se steknu svi potrebni uvjeti, pristupit će se i konačnoj sanaciji tog dijela lokacije.