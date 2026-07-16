Žila kucavica Dubrovnika ide u transformaciju: Tvrtka iz Mokošice dobila posao koji se dugo čekao

Gradilište s top pogledom: Rekonstrukcija gradskog parka od 17 tisuća kvadrata
Uz građevinske zahvate, izvode se i restauratorski radovi kako bi se očuvala postojeća kulturno-povijesna vrijednost prostora.
16:18 22 d 23.06.2026
16. srpanj 2026.
Radovi će se izvoditi prema glavnom projektu renomirane lokalne tvrtke Studio Landa na čelu s glavnim projektantom, Juricom Prkačinom.
Grad Dubrovnik izabrao je izvođača opsežnih radova krajobraznog uređenja vezanih uz lokaciju drvored Vojnović. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 250 tisuća eura, a posao je dobila tvrtka Tehnogradnja iz Mokošice koja će ga izvesti za 277.045 eura bez PDV-a.
Iako taj iznos premašuje planirana sredstava, ponuda Tehnogradnje, u konkurenciji ponuda ukupno tri tvrtke bila je ekonomski najpovoljnija, te je ujedno ostvarila maksimalan broj bodova. Ovdje treba reći da je u sklopu ovoga natječaja konkurirala i tvrtka Alfaplan s ponudom u iznosu od 290.733 eura bez PDV-a, te tvrtka HortusDes s ponudom u iznosu od 409.101 eura bez PDV-a.
Radovi će se izvoditi prema glavnom projektu renomirane lokalne tvrtke Studio Landa na čelu s glavnim projektantom, Juricom Prkačinom. Projekt je objavljen u travnju ove godine, a obuhvaća čitav niz zahvata u pravcu ozelenjivanja urbanih područja.
Prema kartografskim prikazima važećeg GUP-a Grada Dubrovnika, čestica na kojoj će se izvoditi radovi nalazi se unutar zone prometne infrastrukture. Navedena namjena odnosi se na postojeće i planirane kolne i pješačke prometne površine namijenjene javnom korištenju, uključujući kolnik, nogostupe, biciklističke staze, zaštitne pojaseve, infrastrukturne vodove te pripadajuću prometnu i komunalnu opremu.
Treba reći i da je obuhvat zahvata drvoredne cjeline Vojnović podijeljen je u dvije prostorno odvojene, ali funkcionalno povezane zone koje čine dio jedne od najvažnijih gradskih komunikacija.
Prvi segment obuhvata nalazi se niže u smjeru Lapada, u duljini od približno 400 metara, te zahvaća ulicu Ive Vojnovića obostrano, pri čemu je koridor zahvata smješten unutar postojećeg nogostupa izvedenog u betonskom opločniku, koji je novije izvedbe i oblikovno usklađen s prethodnom cjelinom, ali varira u širini ovisno o prostornim uvjetima.
U ovom dijelu pojavljuju se pojedinačni koševi za otpad, dok su klupe prisutne samo na jednoj lokaciji, uz autobusnu čekaonicu, bez dodatnih elemenata urbane opreme koji bi poticali zadržavanje i boravak pješaka. Unutar projektiranog koridora nema visoke vegetacije, već se tek mjestimično pojavljuju potezi niže živice, što rezultira izrazitom izloženošću sunčevom zračenju tijekom ljetnih mjeseci.
Ovaj nedostatak zasjene predstavlja značajan funkcionalni i ambijentalni problem s obzirom na to da je riječ o jednoj od glavnih pješačkih i prometnih osi grada, koja povezuje Stari Grad, Lapad i Gruž, te svakodnevno bilježi intenzivan protok stanovnika i posjetitelja, zbog čega potreba za unapređenjem mikroklimatskih uvjeta i povećanjem udjela visokog zelenila predstavlja ključni izazov ove dionice.
Gradilište s top pogledom: Rekonstrukcija gradskog parka od 17 tisuća kvadrata
Uz građevinske zahvate, izvode se i restauratorski radovi kako bi se očuvala postojeća kulturno-povijesna vrijednost prostora.
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U ulici Ive Vojnovića, u obuhvatu zone 1, planirana je sadnja novog drvoreda dugog oko 400 metara, uz prometnicu i parkirališna mjesta. Projekt predviđa sadnju 31 stabla, raspoređenog u pravilnim razmacima kako bi se formirao uredan i prepoznatljiv drvored. Zbog ograničenog prostora stabla će se saditi u posebnim segmentima za po dva stabla, a pritom će biti uklonjeno sedam parkirnih mjesta.
Sadne jame bit će dovoljno velike da osiguraju dugoročan razvoj korijena i stabilan rast stabala. U podlogu će se ugrađivati posebno strukturno tlo koje omogućuje prolazak vode i zraka, ali i štiti prometnu površinu od oštećenja. Projekt uključuje i posebne betonske elemente koji usmjeravaju rast korijena prema dubljim slojevima tla kako bi se spriječilo podizanje asfalta. Za svako stablo bit će osigurano podzemno sidrenje i sustav navodnjavanja, a dio oborinskih voda s ceste koristit će se za dodatno zalijevanje stabala.
Drugi segment proteže se od restorana Magellan u duljini od 216 metara, uz ulicu Ive Vojnovića, gdje je izveden nogostup od betonskih opločnika novijeg datuma. Zaključak je kako se nalazi u dobrom konstruktivnom i uporabnom stanju.
Duž ove dionice provučena je javna rasvjeta koja je funkcionalna i u zadovoljavajućem stanju, a prostor je mjestimično opremljen klupama i koševima za otpad, bez sustavne prostorne kompozicije urbane opreme.
Nogostup neposredno graniči s terasasto oblikovanim parkom koji se spušta prema zoni Gospinog polja, pri čemu se uz njegov rub pojavljuju stabla košćela, maslina i alepskog bora te nasadi mirte, pitospore i tršlje, a postojeća stabla i grmoliki nasadi nalaze se u dobrom vegetativnom i zdravstvenom stanju te čine vrijedan zeleni fond koji prostoru daje ambijentalnu kvalitetu i prirodnu zasjenu na pojedinim dijelovima trase.
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U drugom dijelu projekta planirano je uređenje postojeće zelene površine uz ulicu Iva Vojnovića u Dubrovniku, s posebnim naglaskom na sadnju novog drvoreda. Za razliku od prvog dijela zahvata, ovdje se stabla sade unutar već postojeće zelene zone pa nisu potrebni složeni građevinski zahvati ni posebne konstrukcije ispod kolnika.
Predviđena je sadnja ukupno 31 stabla, raspoređenog na razmaku od najmanje šest metara kako bi krošnje imale dovoljno prostora za rast i stvaranje ugodne hladovine. Stabla će se saditi klasičnim postupkom, u pojedinačne sadne jame ispunjene kvalitetnim supstratom koji omogućuje dobar razvoj korijena i početni rast. Za stabilnost mladih stabala koristit će se sustav sidrenja s tri drvena kolca i zaštitnim trakama koje sprječavaju oštećenje debla, a istodobno omogućuju prirodno njihanje stabla na vjetru.
Kao vrsta za sadnju odabrana je košćela, autohtono mediteransko stablo poznato po otpornosti na sušu, vjetar i gradske uvjete. Osim što pruža kvalitetan hlad, košćela je dugovječna i estetski vrijedna vrsta koja se dobro uklapa u izgled mediteranskih gradova i doprinosi očuvanju lokalnog identiteta prostora.
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