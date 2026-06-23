Gradilište s top pogledom: Rekonstrukcija gradskog parka od 17 tisuća kvadrata

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23. lipanj 2026.
Uz građevinske zahvate, izvode se i restauratorski radovi kako bi se očuvala postojeća kulturno-povijesna vrijednost prostora.
Prva cjelovita obnova Parka Gradac u završnoj je fazi izvođenja radova, izvještava Grad Dubrovnik. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.414.625,00 eura s uključenim PDV-om, radove izvodi tvrtka Texo Molior, a stručni nadzor Empora.
Projekt koji obuhvaća područje od obuhvaća oko 17.000 četvornih metara dio je Mreže zelene infrastrukture te se, zajedno s rekonstrukcijom parkova Pile i Platana, sufinancira bespovratnim sredstvima putem ITU mehanizma. Ukupna bespovratna sredstva za ovu namjenu iznose 5.558.382,00 eura.
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U tijeku su završni radovi koji uključuju izradu staza od stabilizirane i nestabilizirane sipine, dovršavaju se obrtnički radovi na sanitarnom čvoru te se žbukaju preostali ogradni zidovi. Također, postavlja se javna rasvjeta te je u tijeku montaža klupa.
U sjeverozapadnoj zoni priprema se dječje igralište za postavljanje sprava, a u završnoj su fazi i radovi na oblikovanju ambijentalnih soba koje će služiti kao prostori za odmor i boravak unutar parka. Paralelno se izvode završni obrtnički i monterski radovi.
Uz građevinske zahvate, izvode se i restauratorski radovi kako bi se očuvala postojeća kulturno-povijesna vrijednost prostora i obnavljaju oštećeni dijelovi izvorne strukture.
Ovaj projekt obuhvaća sveobuhvatnu revitalizaciju parkovnog prostora, pri čemu se valorizira i obnavlja 350 postojećih stabala te sadi 388 novih stabala više od 30 različitih vrsta. Uz hortikulturno uređenje, park se obogaćuje s više od 13 tisuća komada raznovrsnog biljnog materijala, uključujući trajnice, grmlje, sukulente, ornamentalne trave, živice, penjačice, vodeno i hidrofilno bilje te biljne tepihe.
Kroz projekt se stvaraju novi ambijenti uz neinvazivan pristup gradnji i sadnji, čime se Park Gradac dodatno uređuje kao sigurniji, funkcionalniji i ugodniji prostor za boravak građana i posjetitelja. U sjevernom dijelu parka izgrađen je mali auditorij kao prostor za okupljanje i aktivnosti na otvorenom, a provedena je i nova pješačka staza kroz dosad neiskorišteni dio parka.
Svakako treba reći da se projekt obnove Parka Gradac provodi nakon više od 120 godina od njegove prve cjelovite hortikulturne i infrastrukturne uređenosti te se tako po prvi put nakon tog razdoblja provodi sveobuhvatna i sustavna obnova cijelog parkovnog kompleksa.
Autori idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom, prvonagrađenog na javnom natječaju, su Antun Sevšek, Melita Čavlović, Damir Gamulin i Vesna Hrga Martić.
Projektom se obnavlja postojeća fontana, a park se dopunjuje hidrantskom mrežom, čime se postiže unapređenje protupožarne zaštite parka, te sustavom navodnjavanja koji se napaja iz podzemnih sprema u koje se skladišti oborinska voda iz slivnih površina. Radi se i obnova kamene plastike, povijesnih ogradnih zidova parka, uređenje sanitarnog čvora s novom javnom česmom, preuređenje postojećeg odmorišta, dva nova vidikovca.
Dodatno park se oprema novim klupama te se zamjenjuje i dopunjava postojeće rasvjeta novom led rasvjetom. Projektom su tako predviđene 22 nove visoke lampe, 67 novih niskih lampi i 42 nove zidne svjetiljke.
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