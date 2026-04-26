Konačno sanacija omiljene plaže na jugu: Od odrona prošlo više od godine dana, neće završiti do sezone

U poznatoj uvali u Dubrovniku u veljači 2025. došlo je do odrona stijene. Sanacija nije mogla krenuti prije rebalansa blagajne i odabira tvrtke.

Više od godinu dana nakon odrona, konačno kreće sanacija pokosa u uvali Miramare u Dubrovniku. Iz drugog pokušaja u javnoj nabavi je odabran izvođač Octopus Rijeka s kojim je ugovoren skoro milijun eura vrijedan natječaj. Treba reći da ugovoreni iznos prilično premašuje procijenjenu vrijednost sanacije od 550 tisuća eura.

Radovi od skoro milijun eura

Sanacija se odnosi na stabilizaciju opasnog stijenskog pokosa iznad plaže Bellevue, na kojoj je u veljači 2025. godine došlo do odrona. Predviđeni zahvati podijeljeni su u dvije osnovne skupine - žurne i nužne mjere.

Žurne mjere uključuju neposredno osiguravanje terena, odnosno uklanjanje nestabilnih blokova te postavljanje zaštitnih mreža i sidara kako bi se spriječilo daljnje odvajanje stijena. Nužne mjere odnose se na dugoročnu zaštitu, a obuhvaćaju izgradnju zaštitnih barijera i zidova koji bi trebali zaustaviti ili ublažiti eventualne buduće odrone.

Sanacija konačno kreće nakon odabira izvođača te ugovaranja radova, te poslije poništenog prvog natječaja. Naime, kad je nabava prvi put pokrenuta u prosincu 2025. godine, nije pristigla nijedna ponuda pa je cijeli postupak morao biti poništen. U ponovljenom postupku odabran je izvođač Octopus Rijeka koji će posao izvesti za 872.190,90 eura. Prema tom sporazumu radovi bi trebali trajati 90 dana, što znači da bi uvala prije kraja sezone mogla ponovno biti otvorena za kupače. Do odrona je došlo u veljači 2025. | Foto: eojn

Prije 15 godina provedene analize

Projekt sanacije u sadašnjem obliku izradio je Centar Građevinskog fakulteta iz Zagreba, a riječ je o tehničkom rješenju koje uzima u obzir promijenjene uvjete na terenu. Iako se oslanja na ranije analize, novi dokument nastao je nakon usporedbe aktualnog stanja s prethodnim projektom.

Prvotni projekt izrađen je još 2012. godine, kada su provedene detaljne geostatičke analize i računalne simulacije te su određene osnovne mjere zaštite. Tijekom proteklih godina godina došlo je do promjena u geometriji terena i stanju stijenske mase, što je zahtijevalo prilagodbu rješenja, ali ne i potpuno nove proračune jer su glavne zone rizika ostale iste, pojašnjeno je u dokumentaciji. Pokos u uvali koji treba zaštititi | Foto: eojn

Odron se dogodio prije više od godinu dana

Iako se i ranije planiralo sanaciju, zahvat se moralo što prije provesti nakon odrona u veljači 2025. godine, kada se s vrha pokosa odvojio stijenski blok - među ostalim zbog borovog korijenja. Odroni su na toj lokaciji učestali, a visina litice, koja doseže i do 40 metara, dodatno povećava rizik, može se pročitati u sustavu javne nabave.

Grad Dubrovnik nije odmah bio spreman već je sredstva za hitnu intervenciju osigurao rebalansom proračuna donesenim 16. lipnja 2025. godine. Iako je iz gradske blagajne tada izdvojeno oko 450.000 eura, ukupna vrijednost zahvata u međuvremenu je porasla.

Zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena, kao i složenosti radova, izvođenje nije bilo moguće tijekom ljetnih mjeseci pa je planirano u razdoblju izvan glavne turističke sezone. A budući da se odabir izvođača i sklapanje sporazuma nešto oduljilo, ne može se očekivati da će radovi predviđeni na rok izvedbe od 90 dana biti završeni prije početka turističke sezone. Ne bude li se radilo u ljetnim mjesecima, zahvat bi se mogao privesti kraju u listopadu.