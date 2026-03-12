Nova prometnica u jednom od najboljih kvartova u Dubrovniku: Stiže za nekoliko mjeseci, grade se i vile

Na Babinom Kuku, jednom od najatraktivnijih kvartova u Dubrovniku, gradit će se nova prometnica. Predviđena je urbanističkim planom uređenja.

U Babinom Kuku, jednom od najatraktivnijih kvartova u Dubrovniku, planira se izgradnja nove prometnice s pripadajućom infrastrukturom. Zasad bi se gradila tek prva faza nove ceste, kako je unaprijed predviđeno Urbanističkim planom uređenja (UPU) ove gradske četvrti. Procijenjena vrijednost izgradnje je nešto više od pola milijuna eura, a vrijeme izvedbe je vrlo kratko.

Treba razraditi tehničko rješenje

U samo tri mjeseca nakon trenutka uvođenja u posao, trebala bi se završiti nova prometnica u dubrovačkoj gradskoj četvrti Babin Kuk. Četvrt je inače poznata po hotelima, restoranima i drugoj bogatoj ponudi.

Prema projektu, treba razraditi tehničko rješenje nove ceste predviđene Urbanističkim planom uređenja Babinog Kuka-OS3, prvu fazu. Ona predstavlja izvedbenu razradu rješenja definiranih glavnim projektom, uz određene prilagodbe radi usklađenja trasa instalacija - elektro i hidrotehničkih, izmjene geodetskog sustava, ali i zaključke statičkog proračuna za dimenzioniranje armiranobetonskih zidova.

Na temelju dostavljene geodetske situacije utvrđeno je da je transformacijom u važeći HTRS sustav došlo do određenih promjena u geometriji prometnice, u odnosu na glavni projekt. No, ostao je horizontalni položaj obuhvata prve faze. Izvedbeni projekt uključuje prilagodbu rješenja stvarnim uvjetima na terenu te položajnu korekciju instalacija duž trase, kako piše u projektnoj dokumentaciji.

Znak za radove | foto: Unsplash

Prema starom idejnom projektu

Korištena dokumentacija obuhvaća idejni projekt iz ožujka 2012. godine, kojim je planirana prometnica ukupne duljine 336,45 m. Na temelju tog projekta izdana je lokacijska dozvola u studenom 2012. godine. Izrađen je i parcelacijski elaborat za prvu fazu, ovjeren 2013. godine, kojim je formirana nova katastarska čestica za trasu prometnice. Glavni projekt izrađen je u prosincu 2013., a potvrda na glavni projekt izdana je 2015. godine.

U izradi projekta korišteni su geodetski podaci i situacijski snimci Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Grmoljeza, dobiveni terenskim mjerenjima ili iz postojećih geodetskih fundusa, stoji u projektnoj dokumentaciji. Na lokaciji je ranije uređen privremeni pristupni put za gradilišta stambenih objekata, izveden čišćenjem terena, ravnanjem i nasipanjem tampona radi omogućavanja pristupa gradilištima, može se pročitati u opisu.

Projekt je izrađen u skladu s općim i posebnim uvjetima te suglasnostima pribavljenima u postupku ishođenja građevinske dozvole. Sve eventualne izmjene tehničkih rješenja tijekom gradnje moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost investitora i projektanta.

'Šest luksuznih vila'

Podsjetimo, nova infrastruktura u skladu je s razvitkom kvarta u kojemu se sprema gradnja novih luksuznih vila. Kako smo pisali u 2024. ondje se planira izgradnja šest vila, a ulagač je tvrtka prikladnog naziva Šest luksuznih vila d.o.o., vlasnika Tihomira Brajkovića. Nove objekte, prema prethodno objavljenim podacima, trebala bi podići Texo gradnja, prema projektu tvrtke Hermes Ragusa.

Početak gradnje prijavljen je 23. veljače 2024., nakon čega su na terenu i krenuli radovi iskopa. Realizacija bi trebala 'pokriti' površinu od 4.348 četvornih metara na čestici 1093/1 u katastarskoj općini Gruž, prostoru koji do sada nije bio izgrađen, a prema važećem GUP-u nalazi se u zoni mješovite namjene s pretežito stambenom gradnjom niske gustoće. Iako se nove vile ne bi trebale nametnuti gabaritima, očekuje se da bi mogle znatno izmijeniti postojeću vizuru brdovitog kvarta.