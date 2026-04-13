Orban je 'pao', njegova ostavština su i stadioni: Dva u Hrvatskoj i jedan u Srbiji, ali to nije sve

Viktor Orbán desetljećima je bio jedna od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih figura europske politike. Njegova vladavina obilježila je modernu Mađarsku, a iako se politička era mijenja i vlast prelazi u ruke Pétera Magyara, ostaje vidljiv trag jednog drugačijeg nasljeđa - onog 'građevinskog'.

Ne ulazeći u političke odluke i ideologiju, dovoljno je pogledati projekte koji su obilježili Orbánovo vrijeme. Među njima se posebno ističu nogometni stadioni, u njegovoj Mađarskoj, ali i izvan nje. No sve te investicije pratile su i kontroverze.

Stadion u 'rodnom' selu

Jedan od najpoznatijih primjera nalazi se u Orbánovu rodnom selu Felcsútu. Tamo je izgrađena Pancho Arena, stadion kapaciteta 4.000 gledatelja, koji na prvi pogled djeluje nesrazmjerno velik u odnosu na selo koje nema ni približno toliko stanovnika.

Felcsút se nalazi oko sat vremena vožnje od Budimpešte, a sam stadion smješten je u neposrednoj blizini obiteljske kuće Viktora Orbána. Građevina je arhitektonski neobična, s drvenim zakrivljenim gredama koje podsjećaju na katedralu, i nosi ime po legendarnom nogometašu Ferencu Puskásu.

No iza estetske priče krije se i ona financijska. Izgradnja stadiona i pripadajuće nogometne akademije procjenjuje se na više od 200 milijuna eura. Kritičari tvrde da je riječ o primjeru netransparentnog trošenja novca, pri čemu su porezne olakšice omogućile financiranje izvan klasičnog državnog proračuna.

U neposrednoj blizini nalazi se i uskotračna željeznička pruga duga svega nekoliko kilometara, koja povezuje selo s okolnim mjestima. Iako je djelomično financirana sredstvima Europske unije, interes putnika ostao je minimalan, pa vlak danas prometuje tek vikendom. Cijelo područje dodatno privlači pažnju zbog luksuznog imanja obitelji Orbán u susjednom naselju, izgrađenog na mjestu nekadašnjeg povijesnog objekta.

Iako je Felcsút najpoznatiji primjer, stadioni su postali svojevrsni zaštitni znak Orbánove ere. U Budimpešti je 2019. godine otvorena moderna Puskás Arena, vrijedna više od 500 milijuna eura, koja danas služi kao jedna od ključnih nogometnih pozornica u Europi.

No mađarske investicije nisu se zaustavile unutar granica države. Naprotiv, velik dio sredstava usmjeren je i prema klubovima u susjednim zemljama, osobito tamo gdje žive mađarske zajednice. Time je nogomet postao i sredstvo jačanja kulturnog i političkog utjecaja. Pancho Arena | Foto: EUmies awards

Hrvatska - od Osijeka do Vardarca

Mađari su imali 'prste' i u Hrvatskoj. Najpoznatiji primjer je NK Osijek, koji su preuzeli mađarski poduzetnik Lőrinc Mészáros i hrvatski partner Ivan Meštrović. Klub je tada bio na rubu financijskog sloma i ispadanja iz lige, no nakon investicije stabilizirao se i počeo ostvarivati bolje rezultate.

Najveći simbol tog novog početka je Opus Arena na Pampasu, otvorena 2023. godine. Riječ je o najmodernijem stadionu u Hrvatskoj, kapaciteta nešto više od 13.000 gledatelja, koji zadovoljava najviše UEFA-ine standarde. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 65 milijuna eura, a izgradnju su pratili i problemi, uključujući promjene izvođača radova.

Još zanimljiviji primjer dolazi iz Baranje. Naime, Vardarac, klub koji je donedavno igrao županijsku ligu, a danas je trećeligaš, dobio je stadion UEFA B kategorije vrijedan oko 7 milijuna eura. Stadion je izgrađen uz potporu mađarske i hrvatske države, ali klub zasad nema ambiciju ulaska u viši rang jer bi to zahtijevalo puno veći budžet.

Posebno su zanimljivi i tehnički detalji stadiona. Krov težak 58 tona postavljen je na pilone zabijene čak 18 metara u zemlju zbog nestabilnog tla, a zanimljivo je i da tribina ima gotovo isto toliko mjesta koliko selo ima stanovnika. U Vardarcu većinu čine pripadnici mađarske manjine, uz Hrvate i Srbe.

Osim glavnog terena i tribina, stadion je opremljen svlačionicama za sve uzraste, prostorijama za suce, VAR sobom, prostorijom za doping kontrolu te modernom teretanom. Uređeni su i radni prostori za novinare, što je standard za višu razinu natjecanja, iako klub trenutačno ne igra u takvom rangu. stadion Vardarac | Foto: Pro Lim

Stadioni od Srbije do Rumunjske

Mađarski utjecaj u nogometu vidljiv je i šire u regiji, a dva 'ogledna primjera' su Bačka Topola u Srbiji i Dunajska Streda u Slovačkoj.

U Bačkoj Topoli izgrađena je moderna TSC Arena, otvorena 2021. godine. Stadion ima kapacitet od oko 4.500 mjesta i zadovoljava UEFA kategoriju 3, što znači da može ugostiti i međunarodne utakmice.

Riječ je o dijelu šireg sportskog kompleksa, takozvane TSC akademije, koji uključuje dodatne sadržaje poput trening-terena, rehabilitacijskih prostora, pa čak i planiranog hotela. Stadion je opremljen modernom LED rasvjetom, hibridnim travnjakom i suvremenim VIP sadržajima, a koristi se i za europske utakmice, ondje su već gostovali klubovi poput West Hama, Olympiakosa i Freiburga.

Posebnost ovog projekta je i to što je financiran uz snažnu podršku mađarskih institucija, a klub je u kratkom vremenu izrastao u ozbiljnog prvoligaša i stabilnog sudionika europskih natjecanja.

S druge strane, u slovačkoj Dunajskoj Stredi nalazi se MOL Arena, domaći stadion kluba DAC 1904. Iako stadion na toj lokaciji postoji još od 1953. godine, u razdoblju od 2015. do 2019. potpuno je obnovljen i pretvoren u modernu arenu kapaciteta 12.700 gledatelja.

Vrijednost rekonstrukcije procjenjuje se na oko 22 milijuna eura, a stadion danas ima UEFA kategoriju 4, što omogućuje odigravanje međunarodnih utakmica visoke razine. Osim tribina, kompleks uključuje VIP prostore, medijske sadržaje, restoran, fan shop i klupski muzej.

Važno je napomenuti da se Dunajska Streda nalazi u području s većinskim mađarskim stanovništvom, zbog čega je ovaj projekt često istican kao primjer ulaganja u sredine izvan Mađarske gdje živi mađarska zajednica.