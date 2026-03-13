Zeleno svjetlo za novu cestu prema granici s Mađarskom, vrijeme putovanja će se prepoloviti

Kreću radovi na županijskim cestama diljem Hrvatske. U jednoj županiji, gradit će se projekt do granice. Riječ je o suradnji sa susjedima.

U novom investicijskom krugu, Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije namjerava uložiti gotovo 7,4 milijuna eura u izgradnju, poboljšanje i održavanje županijskih i lokalnih cesta. Jedan važan projekt za županiju je cesta prema državnoj granici s Mađarskom, o kojoj se priča već nekoliko godina. Nova prometnica trebala bi značajno ubrzati putovanje, a za radove na hrvatskoj strani kroz program prekogranične suradnje ove godine je osigurano 1,2 milijuna eura.

Nova prekogranična cesta

O tome da bi se trebala izgraditi nova županijska cesta na pravcu između Gotalova u Podravlju i mjesta Zakany u Mađarskoj priča se već neko vrijeme. Ta prometnica trebala bi unaprijediti prometnu povezanost skraćujući postojeći put od oko 22 kilometra na, za pretpostaviti je, nešto više od 10 kilometara.

Kako je navedeno u Rješenju koji se odnosi na procjenu potrebe ocjene utjecaja na okoliš, utvrđeno je kako je gradnja nove ceste prihvatljiva za ekološku mrežu. Zahvat bi uključivao rekonstrukciju dijela postojeće državne ceste DC41, ali i izgradnju nove županijske trase koja će povezati Hrvatsku s Mađarskom. U stvari, početak pravca predviđen je na državnoj cesti (D 41), oko 250 metara nakon mosta preko Drave, gdje se planira izgraditi T-raskrižje iz kojega će se nova cesta 'odvajati', kako je opisano u rješenju.

Cesta će imati dva prometna traka ukupne širine od 10,1 metra, s pješačko-biciklističkom stazom na sjevernoj strani. Ova staza od ostatka ceste trebala bi biti odvojena zaštitnim zelenim pojasom. Nasipi ceste gradit će se od šljunčanog materijala, a površine uz prometnicu bit će ozelenjene. Rješenje vrijedi četiri godine i bit će objavljeno na internetskim stranicama županije, navedeno je u Rješenju od prošle godine.

Dva prekogranična projekta

Projekt se provodi kroz Program Interreg VI-A Mađarska-Hrvatska koji uključuje i stratešku procjenu utjecaja na okoliš te ocjenu prihvatljivosti zahvata. Planirana je izgradnja 1,8 kilometara nove prometnice između Gotalova i Zákánya, u blizini postojećeg graničnog prijelaza Goričan, čime bi se dodatno poboljšala povezanost dviju država i skratilo putovanje prema Nagykanizsi i dalje prema Budimpešti.

Dodatnu političku potporu projektu dala je i Vlada Republike Hrvatske, koja je 7. lipnja 2023. godine usvojila zaključak o potpori izgradnji dviju prekograničnih cesta - Popovac-Kneževo-Sárok u Osječko-baranjskoj županiji te one do Zakanyja, točnije do granice u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Procijenjena vrijednost tih projekata iznosi ukupno osam milijuna eura bez PDV-a, od čega je ukupno oko tri milijuna eura predviđeno za cestu između Gotalova i Zákánya. Projekti se planiraju financirati kroz program Interreg Mađarska-Hrvatska 2021.-2027., uz sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ulaganja u županijske prometnice

Jedno je to od glavnih ulaganja na području županije u ovoj godini, dok se preostala sredstva, uz pristupnu cestu prema RCGO Piškornica koja bi mogla koštati oko 3 milijuna eura, uglavnom odnose na drugu vrstu infrastrukturnih zahvata. Novac će se tako izdvojiti za financiranje novih biciklističkih staza u više naselja.

Naravno, nešto je predviđeno i za održavanje pa je za investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta u ovoj godini planirano ukupno 866 tisuća eura, pri čemu će veći dio sredstava osigurati Županijska uprava za ceste. Preostali iznos financirat će jedinice lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode.

Ponešto zaboravljena mreža

Napominjemo da je za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji ove godine osigurano 3,7 milijuna eura, dok je dodatnih 450 tisuća eura rezervirano za nepredviđene radove. Redovito održavanje posebno je važno jer županijske i lokalne ceste čine velik dio prometne mreže.

Treba reći i da u Hrvatskoj postoji više od 9.000 kilometara županijskih cesta, odnosno gotovo 18.000 kilometara županijskih i lokalnih cesta zajedno, što je oko dvije trećine ukupne cestovne mreže u državi. Zbog njihove važnosti ugovori za održavanje obično se sklapaju u ciklusima od četiri godine, iako se često upozorava da su izdvajanja za takvu infrastrukturu na nacionalnoj razini relativno skromna.