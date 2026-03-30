Sa zgrade u Zagrebu odletjela fasada: Stručnjak objasnio u čemu je 'kvaka' i kako spriječiti ovakve greške

Među 100-tinjak objekata koji su nastradali u naletima olujnog vjetra u Zagrebu, našla se i zgrada na Savici. Doznajemo što je izazvalo 'nevolju'.

Prošli tjedan, u četvrtak, 26. i u petak, 27. ožujka 2026. godine, Zagreb i okolicu poharao je olujni vjetar. U naletima vjetra koji je puhao u zamasima, na trenutke i do 120 kilometara na sat, oštećeni su krovovi kuća i zgrada, instalacije pa čak i fasade. Strašan primjer koji smo svi uočili odvajanje je fasade s poslovne zgrade GIP Pionira u naselju Savica.

Kako se čini, sa sjeveroistočnog dijela objekta, uz rub zgrade, odvojio se značajan dio fasade koji je vjetar odnio na parkiralište i cestu. Stručnjaka Miru Čaržavca, vlasnika obrta Čaržavec, ali i predsjednika Udruženja obrtnika Grada Zaboka pitali smo što je moglo izazvati spomenuto oštećenje i kako osigurati površinske slojeve od ovakve štete.

Slučaj već poznat struci

Kad smo ga kontaktirali, Čaržavec nam je otkrio da je već čuo za ovaj slučaj koji je u petak, dok je vjetar na nalete još uvijek bjesnio te gdjegdje rušio skele, drveće i raznosio crijepove, iznenadio javnost. O slučaju je prvi izvijestio index.hr, navodeći da je riječ o novijoj zgradi te da je iščupana fasada pala na obližnje automobile. Budući da su u danima vjetra ipak bila najčešća oštećenja krovova, javnost je posebno zapazila slučaj odvajanja fasade. Čaržavec nam je potvrdio da ga je zamijetila i struka.

- Igrom slučaja, bili smo na Susretu graditelja koji je u Bjelovaru 27. i 28. ožujka organizirala Hrvatska obrtnička komora (HOK), na kojemu je jedan od panelista upravo taj slučaj izdvojio kao primjer loše izvedbe. Zaključeno je kako je vjetar u toj situaciji zapravo samo okidač, a nekoliko je razloga zbog kojega je do toga moglo doći, priča nam Čaržavec.

S jedne strane, problem je mogla biti vuna premale gustoće, jer, kako kaže sugovornik, ako je premekana, moguće je da je riječ o termičkoj izolaciji neadekvatnoj za dodavanje drugih slojeva. Naravno, problem može biti i nedovoljno kvalitetno ljepilo, pogotovo ako podloga nije prikladna, a još jedna mogućnost je da je u izvedbi ljepilo 'pregorilo' - ili da se prebrzo osušilo.

Fasada je odletjela na cestu i parkiralište | foto: Čitatelj

U majstorskom žargonu: 'Bruce Lee' kombinacija

Može biti i da armaturni sloj nije nanesen pravilnim redoslijedom, ili je stavljena mrežica, pa tek na to armaturni sloj, nastavlja Čaržavec. Napomenimo da je mrežica jedan od ključnih elemenata za trajnost fasade, jer omogućava bolji prihvat žbuke, sprječava pukotine, te stabilizira fasadni sustav. Kako smo pisali, pravilo kaže da se ugrađuje u armaturni sloj između izolacijskih ploča i završne žbuke ili boje. Njena funkcija vrlo je jednostavna, no često presudna za maksimalnu funkcionalnost i za trajnost fasade. Stoga je u ovom slučaju vrlo moguće da se baš u tom koraku potkrala greška.

- Greške u izvedbi mogu biti kardinalne, a majstori ih najčešće rade jer nisu dovoljno educirani ili nemaju dovoljno iskustva s ugradnjom ovakvih sustava. Mi, majstori, u šali znamo reći da ljudi ugrađuju 'Bruce Lee' kombinaciju. Iz svega i svačega. Vunu ili stiropor možda kupe na jednom mjestu, jeftino ljepilo na drugom. To može biti razlog za loš rezultat, objašnjava predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zaboka.

Šteta na objektu | foto: Čitatelj

Čini se da je otpala i vuna

Upozorava da se na slici vidi i kako vjetar nije odnio samo fasadu, već i dio izolacijskih ploča. To, kaže, može biti zbog greške u tiplanju.

- Na jednom dijelu otkinuta je čak i izolacijska vuna. Ona se uvijek tipla u obliku slova 'V', a ovdje se čini da je i tu napravljena greška. Zbog toga da možemo reći da je problem bio ljudski faktor. Neki su se na Susretu 'primili' projekta, no po meni to nema veze s projektnom dokumentacijom. Isključivo je do majstora koji su izvodili ove poslove. Summa summarum - ljudski faktor, potvrđuje Čaržavec.

Zaključuje da do ovakve situacije ne može doći kada se radi 'po pravilima' proizvođača ovakvog sustava. Ako se prati redoslijed izvedbe - od sustava lijepljenja, preko armiranja, i generalno smjernice, Čaržavec smatra da se ne može pogriješiti. S druge strane, tko ne zna, može pogriješiti i kod najjednostavnijih stvari.

- Upravo stoga Obrtnička komora inzistira na majstorskim ispitima. Majstor mora proći edukaciju koja se izlaže pred komisijom, dobiti majstorsku diplomu koja pokazuje da je stekao vještine za koje se predodredio, za kraj poručuje naš sugovornik. Sanacija štete | foto: Čitatelj

Nova poslovna zgrada

Napomenimo, oštećena je nova zgrada tvrtke GIP Pionir, točnije objekt F3 koji su izgradili uz još dvije stambeno-poslovne zgrade, pored Gradske petlje, u naselju Savica. Objekt je isključivo poslovne namjene i sagrađen je na Lastovskoj ulici, na katastarskoj čestici 2716/8, k.o. Trnje, a neki prostori još uvijek nisu prodani, ako je suditi po situaciji na stranicama izvođača.

Dio je poslovno-stambenog kompleksa s trafostanicom koji se sastoji od zajedničke podzemne garaže i tri nadzemna volumena, uz ovaj - i F1 i F2. Zgrada je samostojeća, izgrađena u obliku slova 'L', dužim stranama okrenuta prema sjeveru i istoku. Kako izgleda na snimkama čitatelja, oštećenja na objektu su na sjevernom rubu istočne strane zgrade.

Poslovna građevina, kako piše na internetskim stranicama GIP Pionira, ima uporabnu dozvolu i vlasnički list. Čitatelj koji nam je poslao fotografije, navodi da su na mjestu oštećenja već skele pa zaključuje kako se šteta sanira.