Limeni krovovi i crijepovi u letu: Stručnjak otkriva što je najveći rizik i kako 'kopče' spašavaju

Zgrade s limenim krovom više su ugrožene. Krov je lakši pa se jednostavnije odvoji i odleti. Kod crijepova šteta može biti manja, a evo i rješenja.

Nakon što su zbog nevremena koje je u Zagrebu bijesnilo zadnja dva dana oštećeni krovovi brojnih zgrada i kuća, postavlja se pitanje kako ubuduće spriječiti slične scenarije. Ako vam je sa zgrade odletio krov, velika je vjerojatnost da je bio limeni i u tom slučaju vrlo vjerojatno imate većih problema i nešto ozbiljnije troškove za popravak nego što biste imali da je vjetar s vašeg krova odnio nekoliko crijepova. Kako se ubuduće zaštititi, ali i zašto su točno krovovi nastradali ispričao nam je Dorian Žunić, Product Manager iz Wienerbergera.

Zašto nastaje šteta i kako spriječiti odvajanje?

Snažno olujno nevrijeme danas i jučer u Zagrebu i okolici prouzročilo je veliku materijalnu štetu, gdje je oštećeno više od 100 zgrada. Očekivano, najviše su stradala krovišta, ali bilo je i štete na fasadama i instalacijama. Olujni vjetar je odvajao lim od krovišta i bacao crijepove.

- Limeni pokrov je lagan te često nije adekvatno učvršćen ili je montiran na konstrukciji koja nije prilagođena takvoj vrsti pokrova. Čim dođe do oštećenja jednog dijela pokrova, razvija se jak uzgon koji može zahvatiti i podići cijeli krov, kazao je Žunić.

Objasnio je i da je kod starijih krovova teško reći bi li i što spriječilo odvajanje, jer su krovovi rađeni u uvjetima kada vjetar ovolike snage nije bio uobičajena pojava. S druge strane, siguran je da bi spriječilo pravilno projektiranje i ugradnja takozvanih 'kopči protiv nevremena' koje danas u Wienerbergeru preporučuju svim kupcima, ali ih mnogi stari krovovi nemaju.

- Kopče protiv nevremena učvršćuju crijep za konstrukciju. Predstavljaju zanemariv udio u cijelokupnoj investiciji, ali mogu spriječiti znatne naknadne troškove prilikom ovakvih nevremena, pojasnio je Žunić.

Olujni vjetar u Zagrebu raznosi krovove | foto: srednja.hr

Odvajanje lima može biti skuplje

Upozorio je i na razliku u šteti. Budući da se kod lima vrlo često odvoji veći dio površine krova, očekuje se i da će šteta biti veća. Tu se nerijetko javlja potreba za zamjenom cijelog krovišta, a kod crijepa, ponovio je stručnjak, dolazi do djelomične zamjene.

- Kod krova prekrivenog crijepom šteta se najčešće zadrži na svega nekoliko kvadrata. Pritom treba uzeti u obzir i dodatnu štetu koja nastaje zbog prodora vode u stambene prostore, pa nikako nije svejedno govori li se o oštećenju cijelog krovišta ili tek manjeg dijela, istaknuo je sugovornik.

Uistinu, još nakon oluje u srpnju 2023. godine, s priličnog broja zgrada odletjeli su krovovi zbog čega je bila potrebna zamjena krovišta. Dio je moglo pokriti osiguranje, no dio troška zasigurno su snosili suvlasnici. Neizbježan scenarij kod nekih je bilo podizanje kredita i rast pričuve zbog popravka.

Kod svake zgrada koje su prošle takav scenarij mogao se javiti dodatni problematičan scenarij procurivanja. U tom slučaju spas je hidroizolacija.

- Paropropusna folija propušta paru iznutra, ali ne i vodu izvana, pa dodatno štiti konstrukciju i izolaciju čak i ako dio krova strada, kaže Žunić o rješenju koje Wienerberger preporučuje ispod svojih crijepova, Jer, bez zaštite od vode - ne ide.