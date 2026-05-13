Europska metropola završila Superblok: Uklonili 7.000 kvadrata asfalta, izbacili aute i posadili zelenilo

Pod geslom 'manje prometa, više zelenila i prostora za susrete', u bečkom okrugu Favoriten dovršen je prvi Superblok. Riječ je o modernom i klimatski prilagođenom gradskom kvartu konstruiranom po uzoru na barcelonske superblokove.

Superblok Favoriten dio je bečke inicijative kojom grad sustavno povećava udio zelenih površina i smanjuje asfaltirane zone. U sklopu programa dosad su realizirana 344 projekta u sva 23 bečka okruga, posađeno je više od 3.300 stabala te su brojni novi javni prostori prilagođeni izazovima klimatskih promjena.

Nova oaza

Grad Beč je otvorio svoju prvu veliku prometno smirenu gradsku četvrt Supergrätzl Favoriten nastaloj po uzoru na poznate barcelonske superblokove. U području oko ulice Herzgasse u 10. okrugu Favoriten uklonjeno je više od 7.000 četvornih metara asfalta, uređene su nove zelene površine, a u nekoliko ulica prometni je tok preusmjeren na glavne prometnice.

Tako je prostor između Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße i Neilreichgasse pretvoren u novu urbanu oazu za stanovnike kvarta. Malo je riječi da su građani oduševljeni.

Nova urbana oaza podiže kvalitetu života lokalnoj zajednici | foto: © MA 28_Fürthner

Nova pješačka zona

U središtu projekta nalazi se povećanje kvalitete života kroz manje prometa, više zelenila i dodatne prostore za boravak građana. Zasađeno je 66 novih stabala i uređene su 94 zelene površine uz oko 60 novih mjesta za sjedenje, vodene instalacije, sustave za rashlađivanje raspršivanjem vode i javne česme s pitkom vodom.

Posebno je uređena nova pješačka zona oko srednje škole Herzgasse koja sada pruža više sigurnosti i kvalitetniji javni prostor za djecu, obitelji i lokalno stanovništvo.

- Supergrätzl je postao međunarodni primjer klimatski prilagođenog urbanog razvoja. Umjesto asfalta i prometa, građani sada imaju više prostora za zelenilo, druženje te sigurnije kretanje pješice i biciklom, istaknula je članica bečkog poglavarstva za urbanizam, Ulli Sima prilikom otvorenja.

Dijagonalni filteri prometa

Ključni dio projekta je smirivanje prometa u cijelom kvartu. S pomoću takozvanih. dijagonalnih filtera tok prometa preusmjerava se na glavne prometnice, dok je pristup za stanare, hitne službe i dostavu i dalje moguć. Istovremeno je cijelo područje prilagođeno biciklistima, pa je na većini ulica dopuštena vožnja biciklom u oba smjera.

Projekt donosi i nova arhitektonska i oblikovna rješenja. Svijetla, vodopropusna podloga smanjuje zagrijavanje tijekom ljetnih mjeseci, dok crvenkasti tonovi podsjećaju na povijesnu tradiciju proizvodnje opeke u navedenom bečkom okrugu. Dodatno su uređeni manji prostori za odmor, igru i boravak u hladu.