Revolucija! Stižu 'nevidljivi' solari, postaju dio crijepa, a moći će se ugraditi na svaki krov

Ivana Solar baustela.hr

18. travanj 2026.

crijep sa solarima | foto: TNO promo

Solarizirani crjepovi mogli bi zamijeniti dio standardnih krovnih materijala u budućnosti, te otvoriti put prema arhitekturi bez vidljivih ćelija.

Nizozemska istraživačka organizacija TNO i tehnološka kompanija ASAT BV predstavili su inovativni prototip krovnog crijepa koji integrira tanku, fleksibilnu solarnu foliju na bazi perovskitnih solarnih ćelija. Riječ je o prvom demonstracijskom sustavu koji kombinira standardni kompozitni krovni crijep i funkcionalni solarni modul u jedinstveni građevinski element.

Projekt je dio šireg istraživanja integracije solarne energije u građevinsku infrastrukturu, s ciljem smanjenja potrebe za klasičnim panelima i boljeg iskorištavanja krovnih površina. Kako izvještava tno.nl, ovaj pristup otvara put prema masovnoj proizvodnji solarnih krovnih rješenja bez narušavanja estetike objekata.

Treba reći i da je razvoj proveden u okviru programa za fleksibilne solarne tehnologije i integrirane fotonaponske sustave. Projekt je već u ranoj fazi privukao pozornost europske solarne industrije.

Fleksibilna tehnologija

Ključna inovacija ovog sustava je upotreba perovskitnih solarnih ćelija nanesenih na fleksibilnu foliju koja se može prilagoditi zakrivljenoj površini crijepa. Istraživači su uspjeli integrirati module dimenzija oko 10×10 centimetara na standardni kompozitni krovni element bez značajnog gubitka učinkovitosti.

Samostalni solarni modul postiže učinkovitost do 13,8 %, dok nakon ugradnje na zakrivljeni crijep učinkovitost ostaje oko 12,4 %. Ovi rezultati pokazuju da zakrivljenost podloge ima minimalan utjecaj na performanse sustava.

Prema TNO-u, ovo je prvi funkcionalni koncept solarnih krovnih crijepova temeljen na fleksibilnim perovskitnim ćelijama. Tehnologija se temelji na tankim slojevima koji omogućuju savijanje bez oštećenja strukture ćelija.

Industrijska primjenjivost i proizvodni proces

Jedan od ključnih aspekata projekta je njegova potencijalna skalabilnost i primjena u industrijskoj proizvodnji. TNO naglašava da su korišteni materijali i procesi već kompatibilni s industrijskim uvjetima i metodama proizvodnje u rolama (roll-to-roll).

Takav način proizvodnje omogućuje kontinuiranu izradu fleksibilnih solarnih filmova uz niže troškove i visoku učinkovitost. Projekt je prošao sve faze razvoja, od laboratorijskih ćelija do funkcionalnog krovnog crijepa spremnog za praktičnu primjenu.

Ističe se kako je posebna pažnja posvećena pouzdanosti, dugotrajnosti i mogućnosti masovne proizvodnje. TNO je u tom kontekstu osnovao i spin-off kompaniju koja će raditi na komercijalizaciji tehnologije.

Strateški značaj za europsku energetiku

Projekt je rezultat suradnje u okviru TNO Solar programa, koji okuplja istraživače, industrijske partnere i europske institucije. Uz TNO i ASAT BV, u razvoju sudjeluju i drugi partneri u okviru šire europske inicijative za jačanje proizvodnje solarnih tehnologija. Financiranje dolazi iz više izvora, uključujući europske programe i nacionalne fondove za energetsku tranziciju. Cilj projekta nije samo tehnička inovacija, već i jačanje europske neovisnosti u proizvodnji solarnih komponenti.

TNO ističe da integracija solarnih ćelija u građevinske materijale omogućuje proizvodnju električne energije bez dodatnog zauzimanja zemljišta. Ovakvi sustavi mogu značajno doprinijeti urbanoj energetskoj tranziciji.

Korak prema 'nevidljivim' solarnim krovovima

Razvoj solarnog krovnog crijepa s integriranom perovskitnom folijom predstavlja važan korak prema novoj generaciji građevinskih materijala koji istovremeno proizvode energiju i zadržavaju klasičnu funkciju zaštite objekta. Iako je tehnologija još u fazi demonstracije, rezultati pokazuju da je moguće postići visoku učinkovitost i stabilnost na zakrivljenim površinama.

TNO i ASAT BV ističu da je sljedeći izazov poboljšanje trajnosti i priprema za tržišnu primjenu. Ako daljnji razvoj bude uspješan, ovakvi solarizirani crijepovi mogli bi zamijeniti dio standardnih krovnih materijala u budućnosti. Time se otvara put prema arhitekturi koja proizvodi energiju bez vidljivih solarnih panela.

TNO ASAT BV fleksibilna solarna folija solarni modul kompozitni krovni crijep