Revolucija! Stižu 'nevidljivi' solari, postaju dio crijepa, a moći će se ugraditi na svaki krov

Nizozemska istraživačka organizacija TNO i tehnološka kompanija ASAT BV predstavili su inovativni prototip krovnog crijepa koji integrira tanku, fleksibilnu solarnu foliju na bazi perovskitnih solarnih ćelija. Riječ je o prvom demonstracijskom sustavu koji kombinira standardni kompozitni krovni crijep i funkcionalni solarni modul u jedinstveni građevinski element.

Projekt je dio šireg istraživanja integracije solarne energije u građevinsku infrastrukturu, s ciljem smanjenja potrebe za klasičnim panelima i boljeg iskorištavanja krovnih površina. Kako izvještava tno.nl, ovaj pristup otvara put prema masovnoj proizvodnji solarnih krovnih rješenja bez narušavanja estetike objekata.

Treba reći i da je razvoj proveden u okviru programa za fleksibilne solarne tehnologije i integrirane fotonaponske sustave. Projekt je već u ranoj fazi privukao pozornost europske solarne industrije.

Fleksibilna tehnologija

Ključna inovacija ovog sustava je upotreba perovskitnih solarnih ćelija nanesenih na fleksibilnu foliju koja se može prilagoditi zakrivljenoj površini crijepa. Istraživači su uspjeli integrirati module dimenzija oko 10×10 centimetara na standardni kompozitni krovni element bez značajnog gubitka učinkovitosti.

Samostalni solarni modul postiže učinkovitost do 13,8 %, dok nakon ugradnje na zakrivljeni crijep učinkovitost ostaje oko 12,4 %. Ovi rezultati pokazuju da zakrivljenost podloge ima minimalan utjecaj na performanse sustava.