EU ima plan od 6 točaka za neovisnost: Milijarde za elektrifikaciju koje će moći povući i Hrvatska

Na uvoz energije EU troši ogromna sredstva, a situacija je dugoročno neodrživa. No, tu su konkretni planovi koji bi trebali promijeniti 'igru'.

Europljani već drugi put u manje od pet godina plaćaju cijenu ovisnosti Europe o uvezenim fosilnim gorivima. Od eskalacije sukoba na Bliskom istoku EU je zbog viših cijena potrošio dodatne 24 milijarde EUR na uvoz energije, a da se uvezene količine pritom nisu nimalo povećale, poručuju iz Europske komisije.

AccelerateEU je pak Komisijin paket instrumenata koji omogućavaju hitno pružanje pomoći europskim kućanstvima i industrijama, posebno onima najranjivijima, i istodobno usmjeravaju Europu prema energetskoj neovisnosti.

Iz Europske komisije kažu kako je trenutačna geopolitička situacija jasan podsjetnik da je ubrzavanje prelaska na čistu, sigurnu i priuštivu energiju gospodarski i sigurnosni imperativ. Strategija AccelerateEU uključuje kratkoročne mjere i strukturne mjere s dugoročnim učinkom za dodatno smanjenje ovisnosti o nestabilnim tržištima fosilnih goriva i povećanje otpornosti Europe na buduće rizike zahvaljujući elektrifikaciji i proizvodnji čiste energije u Europi.

- O odlukama koje donosimo danas ovisit će naša sposobnost suočavanja s današnjim izazovima i budućim krizama. Naša strategija AccelerateEU uključuje hitne i strukturne mjere za pomoć europskim građanima i poduzećima. Da bismo postigli energetsku neovisnost i sigurnost i lakše se nosili s geopolitičkim nestabilnostima, moramo ubrzati prelazak na čistu energiju proizvedenu u Europi, izjavila je prošli tjedan predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen.

Ovo je šest stavki koje bi trebale osigurati energetsku neovisnost EU. Odnosno brz i siguran prelazak zemalja članica na održive izvore energije.

1. Koordinacija

Komisija će osigurati potpunu koordinaciju provedbe mjera na razini država članica. To uključuje punjenje podzemnih skladišta plina, korištenje fleksibilnih mogućnosti u vezi s pravilima punjenja ili eventualna iznimna puštanja u promet zaliha nafte.

Koordinacijske skupine za naftu i plin održavaju česte sastanke kako bi se osigurala informiranost država članica o stanju. Nacionalne hitne mjere i mjere za osiguravanje dostupnosti mlaznog goriva i dizela, uključujući dostupnost kapaciteta za proizvodnju u rafinerijama nafte, trebalo bi pomno koordinirati.

2. Promatračka skupina za gorivo

Uspostavit će se nova Promatračka skupina za gorivo, koja će pratiti proizvodnju, uvoz, izvoz i razine zaliha goriva namijenjenih uporabi u prometu u EU-u. Tako će se moći brzo utvrditi eventualne nestašice i, u slučaju hitnog puštanja zaliha u promet, pružiti informacije za određivanje ciljanih mjera za uravnoteženu distribuciju goriva.

Kako bi se ublažio učinak visokih cijena i mogućih nestašica goriva na zrakoplovni sektor u EU-u, Komisija će pojasniti fleksibilne mogućnosti dostupne u EU-ovu okviru za zrakoplovstvo.

3. Ciljane potpore

Zaštita potrošača, uključujući industriju, od cjenovnih ekstrema može uključivati ciljane programe potpore dohotku, energetske vaučere i programe socijalnog leasinga za smanjenje trošarina na električnu energiju za ranjiva kućanstva.

Komisija će donijeti i privremeni okvir za mjere državne potpore, koji će nacionalnim vladama omogućiti dodatnu fleksibilnost. Uključujući hitne mjere za potporu najteže pogođenim gospodarskim sektorima.

4. Elektrifikacija

Ubrzavanje prelaska na čistu energiju proizvedenu u Europi kao zamjenu za naftu, plin i fosilna goriva namijenjena uporabi u prometu. Komisija će do ljeta predstaviti Akcijski plan za elektrifikaciju, koji će uključivati ambiciozan cilj elektrifikacije i mjere za uklanjanje prepreka elektrifikaciji industrijskog, prometnog i građevinskog sektora.

Ističe se kako je brza provedba Plana ulaganja u održivi promet nužna za brže uvođenje održivih zrakoplovnih goriva. Što je presudno za mobilnost.

5. Jačanje mrežnih sustava

Za elektrifikaciju je potrebna odgovarajuća elektroenergetska mreža. Prvi je korak potpuna provedba postojećih propisa i brzo zaključenje pregovora o Paketu mjera za europske mreže. Nužno je i maksimalno iskoristiti postojeću infrastrukturu za energiju iz obnovljivih izvora.

Brza obnova kapaciteta velikih vjetroelektrana i postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući odobalne vjetroelektrane i hidroelektrane, može u vrlo kratkom roku pružiti prijeko potrebnu dodatnu pomoć. Komisija će predstaviti i zakonodavni prijedlog o naknadama za korištenje mreže i oporezivanju kako bi se, među ostalim, osiguralo da se električna energija oporezuje manje nego fosilna goriva.

6. Povećanje ulaganja

Na razini EU-a dostupna su znatna sredstva, primjerice u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (219 milijardi eura) i fondova kohezijske politike. U trenutačnoj su krizi brzina i djelotvornost od presudne važnosti. Komisija će državama članicama pomagati da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste dostupna financijska sredstva EU-a. Međutim, javna sredstva sama neće biti dovoljna da se pokriju znatne potrebe za ulaganjima u energetsku tranziciju (660 milijardi EUR godišnje do 2030.).